Πώς το LG LinearCooling γίνεται ο απόλυτος βοηθός στην κουζίνα

Οι απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το σπίτι μας. Αν και εξακολουθούμε να επιλέγουμε φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα, η έλλειψη χρόνου και οι συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα συχνά μας απομακρύνουν από τα αρχικά μας σχέδια. Έτσι, τρόφιμα που αγοράστηκαν για ένα σπιτικό γεύμα μένουν τελικά ξεχασμένα στο ψυγείο.

Ας φανταστούμε μια γνώριμη σκηνή από την καθημερινότητα. Τα ψώνια της εβδομάδας έχουν γίνει την Παρασκευή, με την καλύτερη πρόθεση για περισσότερο μαγείρεμα στο σπίτι. Όμως οι μέρες περνούν γρήγορα. Την Τρίτη το βράδυ, ανοίγοντας το ψυγείο, αντικρίζουμε μια ανοιγμένη σακούλα με λαχανικά, ένα δοχείο που δεν θυμόμαστε πότε μπήκε εκεί και υλικά που ίσως δεν προλάβαμε να χρησιμοποιήσουμε. Η αμφιβολία είναι σχεδόν αυτόματη: είναι ακόμη φρέσκα; Και κάπως έτσι, πριν το πολυσκεφτούμε, το κινητό ανοίγει στην αγαπημένη εφαρμογή delivery.

Γιατί δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε τα τρόφιμα που έχουμε ήδη;

Στην καθημερινότητα, η έλλειψη χρόνου δεν επηρεάζει μόνο το πότε μαγειρεύουμε, αλλά και το πόσο εμπιστευόμαστε τα τρόφιμα που έχουμε ήδη στο σπίτι. Ακόμη κι όταν τα υλικά βρίσκονται λίγες μόνο ημέρες στο ψυγείο, η αμφιβολία για τη φρεσκάδα τους μπορεί να μας κάνει να τα προσπεράσουμε.

Έτσι, τρόφιμα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μένουν τελικά αχρησιμοποίητα, ενώ μια παραγγελία delivery μοιάζει συχνά η πιο εύκολη λύση. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές στο ψυγείο. Είναι ότι δεν έχουμε πάντα τη σιγουριά πως αυτά που υπάρχουν μέσα είναι ακόμη τόσο φρέσκα όσο τα χρειαζόμαστε.

Πώς βοηθούν το LinearCooling™ των ψυγείων LG

Το LinearCooling™¹ των ψυγείων LG συμβάλλει στη διατήρηση πιο σταθερής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου, περιορίζοντας τις διακυμάνσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη φρεσκάδα των τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθά τα υλικά να παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και εκείνα που έχουν μείνει για μέρες στο πίσω μέρος του ψυγείου και έχουν σχεδόν ξεχαστεί.

Έτσι, όταν έρθει η στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τα βρούμε σε καλή κατάσταση και έτοιμα να γίνουν μέρος του επόμενου γεύματός μας.

Από εκεί και πέρα, τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο φούρνος. Τα υλικά που ανακαλύπτουμε ξανά στο ψυγείο μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε ένα σπιτικό γεύμα, χωρίς περιττό άγχος ή χρονοβόρο προγραμματισμό. Το ψυγείο συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας και ο φούρνος στην εύκολη αξιοποίησή τους, βοηθώντας μας να μετατρέψουμε όσα έχουμε ήδη στο σπίτι σε μια γευστική καθημερινή επιλογή.

Αυτό που μέχρι πρότινος ίσως θα αφήναμε στην άκρη, μπορεί τελικά να γίνει η αφετηρία για το δείπνο της ημέρας.1

Όταν το ψυγείο διατηρεί τη φρεσκάδα, το γεύμα γίνεται πιο εύκολη υπόθεση

Εκείνο το βράδυ, η αμφιβολία που συχνά καθορίζει τι θα φάμε δεν υπάρχει. Τα λαχανικά παραμένουν φρέσκα και τραγανά και, μόλις μπουν στον φούρνο, μετατρέπονται εύκολα σε ένα ζεστό γεύμα.

Αυτό που κερδίζουμε δεν είναι μόνο ένα ακόμη σπιτικό πιάτο. Είναι η σιγουριά ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε με εμπιστοσύνη τα τρόφιμα που έχουμε ήδη στο ψυγείο. Ακόμη και στο τέλος μιας κουραστικής εβδομάδας, το άνοιγμα της πόρτας του μπορεί να κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις, ενώ ο φούρνος αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Πώς συμβάλλει το LinearCooling™ στη διατήρηση της φρεσκάδας;

Το LinearCooling™ βοηθά στη διατήρηση πιο σταθερής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου, μειώνοντας τις διακυμάνσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των τροφίμων. Έτσι, τα υλικά διατηρούν τη φρεσκάδα τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στην καθημερινή τους χρήση.2

1 Η τεχνολογία LinearCooling συμβάλλει στη μείωση των διακυμάνσεων της εσωτερικής θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη διατήρηση της φρεσκάδας ποικίλλουν ανάλογα με την ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύονται, το περιβάλλον, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και το μοντέλο. Τα συστατικά που αναγνωρίζει η λειτουργία AI Gourmet του φούρνου LG και οι υποστηριζόμενες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Οι λειτουργίες και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, το μέγεθος και τη χώρα διαθεσιμότητας. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση των τροφίμων και ακολουθείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων πριν από τη χρήση.

2 Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύονται, τις συνθήκες περιβάλλοντος, τη διάρκεια αποθήκευσης και το μοντέλο της συσκευής.