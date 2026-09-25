Προϊόντα: Το φθινοπωρινό reset που έχει ανάγκη η επιδερμίδα σου!

Μετά από έναν ολόκληρο καλοκαιρινό κύκλο με ήλιο, θάλασσα και ατελείωτο κλιματιστικό, το δέρμα μας κάπως αλλάζει διάθεση. Γίνεται πιο θαμπό, πιο διψασμένο, με μικρές δυσχρωμίες που δεν θυμάσαι να είχες. Δεν θέλει πολλά. Θέλει σωστά βήματα, με προϊόντα που ξέρουν ακριβώς τι κάνουν.

FREZYDERM: Η διπλή απάντηση σε κηλίδες και αφυδάτωση μετά το καλοκαίρι

Εδώ μιλάμε για την απόλυτη ρουτίνα επανόρθωσης. Η αρχή γίνεται με το Face Serum Niacinamide 10%, έναν ορό με νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας σε ποσοστό 10% και σύμπλεγμα 4 δραστικών ενισχυτών. Δουλεύει ολοκληρωμένα στις δυσχρωμίες – μειώνει το μέγεθος τους έως 50% και την ένταση τους έως 37%, ενώ προλαμβάνει τη δημιουργία νέων κηλίδων κατά 65%. Ταυτόχρονα λειαίνει τις ρυτίδες, βελτιώνει την υφή κατά 36% και ρυθμίζει το σμήγμα, χαρίζοντας εικόνα πιο μικρών πόρων.

Το δεύτερο βήμα είναι η Moisturizing Plus. Μια κρέμα με 3 τύπους υαλουρονικού οξέος διαφορετικού μοριακού βάρους που ενυδατώνει και τα 3 επίπεδα του δέρματος, με φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε για προστασία από το οξειδωτικό στρες, και ενεργά πεπτίδια που αυξάνουν τη σύνθεση κολλαγόνου κατά 112%. Σε μόλις 2 εβδομάδες, η επιδερμίδα είναι +7,5% πιο ενυδατωμένη. Μαζί, φωτίζουν, λειαίνουν και επαναφέρουν το σφρίγος.

SHISEIDO: Η επιστήμη που σμιλεύει ξανά το περίγραμμα

Η χαλάρωση είναι ένα από τα πιο σύνθετα σημάδια της ώριμης επιδερμίδας και θέλει επιστήμη πίσω της. Μετά από 30+ χρόνια βραβευμένης έρευνας και 4 διεθνή βραβεία IFSCC, η SHISEIDO παρουσιάζει το νέο Vital Perfection Intensive SculptDefine Serum με πρωταγωνίστρια την Anne Hathaway. Δεν στοχεύει επιφανειακά, αλλά στους 5 βασικούς παράγοντες χαλάρωσης που έχει αναγνωρίσει η ίδια η μάρκα: την απώλεια του δικτυωτού κολλαγόνου, την εξασθένηση των μυών του προσώπου, τη μείωση της κυτταρικής δραστηριότητας, την επιβράδυνση της παροχής θρεπτικών συστατικών και τη μείωση της λειτουργίας των νεύρων.

Στην καρδιά του, το νέο D-AminoLift Complex™ με D-ασπαρτικό οξύ και SafflowerRED™, σε συνδυασμό με την τεχνολογία ReneuraRED™ και εκχύλισμα γλυκόριζας. Το αποτέλεσμα είναι ορατό σε 1 μόλις εβδομάδα – πιο σμιλεμένη όψη, πιο σφριγηλό περίγραμμα και περισσότερη λάμψη, ορατή από κάθε γωνία.

Clinéa: Όταν η νύχτα γίνεται το πιο χαλαρωτικό spa

Το βράδυ, το δέρμα δεν θέλει απλώς μια κρέμα. Θέλει ένα de-stress τελετουργικό. Η Sleeping Spa της Clinéa είναι μια πλούσια κρέμα-μάσκα νύχτας σε μορφή balm που λιώνει με τη θερμοκρασία του δέρματος. Με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης, δερματολογικά ελεγμένη, μη φαγεσωρογόνα και σχεδιασμένη για να ξαναγεμίζει με ανταλλακτική κάψουλα.

Η δράση της είναι ακριβώς αυτό που ζητάει το ταλαιπωρημένο δέρμα: ενυδάτωση έως 48 ώρες, καταπράυνση και αναζωογόνηση. Η σύνθεσή της συνδυάζει 3% σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος, έλαιο CBD και μελατονίνη για να ενισχύσει τους φυσικούς μηχανισμούς ανάπλασης ενώ κοιμάσαι. Την εφαρμόζεις κάθε βράδυ μετά τον ορό και ξυπνάς με επιδερμίδα ξεκούραστη, ήρεμη και γεμάτη άνεση.

Στο τέλος της ημέρας, δεν είναι θέμα πόσα προϊόντα βάζεις στο νεσεσέρ σου. Είναι θέμα να βρεις εκείνα που σου ταιριάζουν πραγματικά και να τα κάνεις τελετουργία. Η FREZYDERM σου θυμίζει πως η διόρθωση μπορεί να είναι ορατή και μετρήσιμη – λιγότερες κηλίδες, περισσότερη ενυδάτωση. Η SHISEIDO σου δείχνει πως η επιστήμη 30 χρόνων μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι τόσο απλό όσο ένα πιο σφριγηλό περίγραμμα που βλέπεις κάθε πρωί στον καθρέφτη. Και η Clinéa σου μαθαίνει πως η πιο αποτελεσματική φροντίδα γίνεται ενώ κοιμάσαι, αρκεί να της δώσεις χώρο. Τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες, ένας κοινός στόχος, ένα δέρμα που δεν προσπαθεί να κρύψει την κούραση του καλοκαιριού, αλλά τη μετατρέπει σε νέα αρχή. Γιατί το φθινόπωρο είναι reset.