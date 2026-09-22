Millennials και Gen Z: Γιατί οι νεότεροι φαίνεται να ξεκινούν πιο δυνατά στην αγορά εργασίας;

Για χρόνια ακούγαμε ότι οι millennials ήταν η γενιά που «δεν στάθηκε τυχερή». Και η αλήθεια είναι πως τα οικονομικά δεδομένα μάλλον επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Ενώ οι προηγούμενες γενιές κατάφερναν να βελτιώνουν σταδιακά το βιοτικό τους επίπεδο, πολλοί άνθρωποι που γεννήθηκαν τη δεκαετία του ’80 και στις αρχές του ’90 βρέθηκαν να ξεκινούν την επαγγελματική τους ζωή σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Μια νέα μελέτη του Resolution Foundation στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι η Gen Z φαίνεται να κάνει ένα πιο δυνατό ξεκίνημα στην αγορά εργασίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αποδοχές.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι ξεκινούν με καλύτερους μισθούς

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 φαίνεται πως αμείβονται καλύτερα από ό,τι αμείβονταν οι millennials όταν βρίσκονταν στην ίδια ηλικία. Σύμφωνα με την έρευνα, η διαφορά φτάνει περίπου το 12%. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια, η οποία βοήθησε ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας.

Οι millennials βρέθηκαν αντιμέτωποι με συνεχείς κρίσεις

Για τους millennials, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Πολλοί μπήκαν στην αγορά εργασίας την περίοδο που ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και στη συνέχεια βρέθηκαν αντιμέτωποι με χρόνια χαμηλών αυξήσεων και οικονομικής αβεβαιότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν η πρώτη γενιά που δεν είδε το εισόδημά της να αυξάνεται σε σχέση με εκείνο των γονιών της. Κάτι που μέχρι τότε θεωρούνταν σχεδόν δεδομένο.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο για το μέλλον

Παρότι τα πρώτα στοιχεία για τη Gen Z είναι πιο αισιόδοξα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει. Το αυξημένο κόστος ζωής, ο πληθωρισμός και οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις οικονομίες και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν 1 εκ. νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν εργάζονται, ούτε σπουδάζουν. Οι ειδικοί φοβούνται ότι, αν δεν υπάρξει στήριξη, ένα μεγάλο μέρος αυτής της γενιάς κινδυνεύει να μείνει εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελικά, η πορεία κάθε γενιάς δεν εξαρτάται μόνο από τις φιλοδοξίες ή τις επιλογές των ανθρώπων της. Συχνά, παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο η εποχή στην οποία καλούνται να χτίσουν τη ζωή και την καριέρα τους.