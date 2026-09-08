Γιατί να αγοράσει κάποιος ένα σταθερό τηλέφωνο το 2026, όταν έχει ήδη ένα smartphone που κάνει σχεδόν τα πάντα; Η εύκολη απάντηση είναι η νοσταλγία. Η πιο ουσιαστική, όμως, κρύβεται στην ανάγκη μας να πάρουμε λίγη απόσταση από μια συσκευή που βρίσκεται μονίμως στο χέρι, στην τσέπη ή δίπλα στο κρεβάτι μας.

Ροζ τηλέφωνα, ακουστικά που συνδέονται στο κινητό μέσω Type-C, σπιράλ καλώδια και επιτοίχιες βάσεις εμφανίζονται ξανά στα σπίτια νέων ανθρώπων. Δεν πρόκειται απλώς για διακοσμητικά αντικείμενα που θυμίζουν τη δεκαετία του 2000. Πίσω από αυτή τη ρετρό αισθητική φαίνεται να υπάρχει μια πιο σύγχρονη ανάγκη. Να μη χρειάζεται να κρατάμε συνεχώς το smartphone στα χέρια μας.

Το κινητό έχει γίνει προέκταση του σώματός μας

Η ερευνήτρια Jess Hardley από τα Edith Cowan University και RMIT University μελετά εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχετίζονται σωματικά με τα smartphones τους.

«Τα smartphones σχεδιάστηκαν ώστε να είναι συνεχώς μαζί μας», εξηγεί σε δημοσίευσή της στο M/C Journal. «Τα μεταφέρουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο, τα κρατάμε σε απόσταση αναπνοής και δεν το σκεφτόμαστε καν πριν τα πιάσουμε ή τα τσεκάρουμε».

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το κινητό έχει γίνει σχεδόν προέκταση του σώματός μας. Η οθόνη αφής χρειάζεται τη φυσική επαφή με το δέρμα, ενώ το χέρι επαναλαμβάνει καθημερινά τις ίδιες κινήσεις. Πιάνει τη συσκευή, ξεκλειδώνει την οθόνη, κάνει scroll και ανοίγει εφαρμογές, πολλές φορές χωρίς καν να έχει προηγηθεί μια συνειδητή απόφαση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός νεαρού συμμετέχοντα στην έρευνα της Hardley. Ο Ravi έφτασε στη δουλειά και κατάλαβε ότι είχε ξεχάσει το κινητό του στο σπίτι. Αποφάσισε να μη γυρίσει για να το πάρει, θέλοντας να αποδείξει στον εαυτό του ότι δεν εξαρτάται από αυτό. Παρ’ όλα αυτά, το χέρι του κατευθυνόταν όλη την ημέρα μηχανικά προς την άδεια τσέπη. Δεν του έλειπε μόνο η επικοινωνία. Του έλειπε η ίδια η κίνηση.

Η απόσταση από το smartphone γίνεται κυριολεκτική

Όταν οι άνθρωποι θέλουν να περιορίσουν τη χρήση του κινητού, συχνά δεν αρκούνται στο να κλείσουν μερικές ειδοποιήσεις. Βάζουν τη συσκευή σε διαφορετικό δωμάτιο, την κλειδώνουν σε συρτάρι ή δημιουργούν σκόπιμα ένα μικρό εμπόδιο ανάμεσα στους ίδιους και την οθόνη.

Μία γυναίκα που συμμετείχε στις μελέτες της Hardley κλείδωνε το κινητό της σε συρτάρι όσο εργαζόταν, επειδή το mobile gaming είχε αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τη συγκέντρωσή της.

«Αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν μόνο ότι οι άνθρωποι ήθελαν να χρησιμοποιούν λιγότερο τα τηλέφωνά τους. Είναι ότι συχνά δημιουργούν σωματική απόσταση από τη συσκευή, βάζοντάς τη σε άλλο δωμάτιο, κλειδώνοντάς την κάπου ή κάνοντας πιο δύσκολη την πρόσβαση σε αυτή», αναφέρει η ερευνήτρια.

Αυτή η επιθυμία για απόσταση δεν περιορίζεται στο σπίτι. Τη βλέπουμε σε συναυλίες όπου τα τηλέφωνα τοποθετούνται σε ειδικές κλειδωμένες θήκες, σε εκδηλώσεις χωρίς κινητά, σε εφαρμογές που περιορίζουν τον χρόνο χρήσης και στη ρύθμιση της οθόνης σε ασπρόμαυρη προβολή, ώστε να γίνεται λιγότερο ελκυστική.

Η Gen Z ανακαλύπτει τις τηλεφωνικές κλήσεις με καλώδιο

Το σταθερό τηλέφωνο επιστρέφει κυρίως ως ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας και όχι ως πραγματική αντικατάσταση του smartphone. Το 2024, ρεπορτάζ της Alaina Demopoulos στον Guardian παρουσίασε νεαρές γυναίκες που απέκτησαν vintage ή ρετρό σταθερά τηλέφωνα, χωρίς φυσικά να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους.

Η Nicole Randone είχε επιλέξει ένα μωβ τηλέφωνο που είχαν κυκλοφορήσει οι αδελφές Olsen το 2003 και το είχε εντάξει στη συνολική αισθητική του δωματίου της. Μια άλλη νεαρή γυναίκα, η Sunny, χρησιμοποιούσε ένα τηλέφωνο Hello Kitty συνδεδεμένο μέσω Bluetooth με το iPhone της. Όταν κάποιος την καλούσε, χτυπούσαν ταυτόχρονα και οι δύο συσκευές.

Η πρακτική χρησιμότητα μπορεί να φαίνεται περιορισμένη. Η εμπειρία, όμως, αλλάζει. Ο χρήστης κάθεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μιλά χωρίς να κοιτάζει οθόνη και δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα scroll. Το καλώδιο θέτει ένα φυσικό όριο στην κίνηση, ενώ η συνομιλία αποκτά ξανά την αποκλειστική προσοχή του.

«Εκ πρώτης όψης, αυτά τα προϊόντα μπορεί να μοιάζουν παιχνιδιάρικα ή νοσταλγικά. Όμως δείχνουν επίσης κάτι πιο σημαντικό. Οι άνθρωποι φαίνεται να αναζητούν πρακτικούς τρόπους για να διακόψουν τη διαρκή συνήθεια να παίρνουν στο χέρι και να αλληλεπιδρούν με τα τηλέφωνά τους», σημειώνει η Hardley.

Μπορεί ένα σταθερό να προστατεύσει τα παιδιά από την πρόωρη έκθεση;

Η επιστροφή σε πιο απλές μορφές επικοινωνίας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τους γονείς. Πολλοί επιλέγουν να καθυστερήσουν την αγορά smartphone για τα παιδιά τους, χωρίς όμως να τα αφήσουν χωρίς τρόπο επικοινωνίας.

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2026 στο Journal of Medical Internet Research εξέτασε κατά πόσο η επιστροφή σε περισσότερο αναλογικές συνήθειες μπορεί να υποστηρίξει την ψυχική υγεία και την ευεξία παιδιών και εφήβων. Μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων βρίσκονται σταθερά τηλέφωνα που συνδέονται μέσω Wi-Fi και συσκευές που επιτρέπουν κλήσεις μόνο προς εγκεκριμένες επαφές, χωρίς εφαρμογές, social media και μηνύματα.

Τα επιστημονικά δεδομένα δεν δίνουν ακόμη μια απλή και απόλυτη απάντηση για το αν η ηλικία απόκτησης smartphone συνδέεται άμεσα με την κατάθλιψη, την παχυσαρκία ή τις διαταραχές ύπνου. Εκείνο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η ένταση, η διάρκεια και κυρίως η ποιότητα της χρήσης.

Ο Michael Rich, διευθυντής του Digital Wellness Lab στο Harvard Medical School, έχει επισημάνει επίσης ότι καθοριστικό ρόλο παίζει το παράδειγμα των γονιών. Δεν αρκεί να απαγορεύουν στο παιδί το κινητό, όταν οι ίδιοι κοιτάζουν τη δική τους οθόνη στο τραπέζι, στον καναπέ ή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης.

Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν

Η νέα αγάπη για τα σταθερά τηλέφωνα δεν σημαίνει ότι ξαφνικά απορρίπτουμε την τεχνολογία. Τα smartphones παραμένουν απαραίτητα για την εργασία, την ενημέρωση, τις μετακινήσεις, τις πληρωμές και την επικοινωνία μας. Εκείνο που αμφισβητείται είναι η απαίτηση να είμαστε διαθέσιμοι και συνδεδεμένοι κάθε λεπτό της ημέρας.

Όσοι θυμούνται τη ζωή πριν από τα smartphones θυμούνται επίσης ότι κάποτε μπορούσες να λείπεις από το σπίτι και απλώς να μη σηκώσεις το τηλέφωνο. Δεν χρειαζόταν να εξηγήσεις γιατί δεν απάντησες αμέσως. Δεν υπήρχε μπλε ένδειξη που αποκάλυπτε ότι διάβασες ένα μήνυμα ούτε μια ατελείωτη ροή περιεχομένου που περίμενε να καταναλώσεις.

Το σταθερό τηλέφωνο δεν αποτελεί μαγική λύση για την εξάρτηση από την οθόνη. Μπορεί, όμως, να λειτουργήσει σαν ένα πρακτικό όριο. Σου επιτρέπει να επικοινωνείς χωρίς να ανοίγεις ταυτόχρονα δέκα εφαρμογές και να μιλάς σε κάποιον χωρίς να μεταπηδάς μηχανικά από μια ειδοποίηση σε ένα βίντεο.

«Η δημοτικότητα των phone-free events, των phone jails και των retro αξεσουάρ δείχνει ότι οι άνθρωποι αμφισβητούν τη σχέση συνεχούς διαθεσιμότητας που έχουμε με τα smartphones εδώ και πολλά χρόνια», λέει η Hardley. «Εξακολουθούμε να ζούμε σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από τα smartphones, αλλά βλέπουμε επίσης τα πρώτα σημάδια μιας νέας συζήτησης για το πότε, πού και πώς θέλουμε να αποτελούν μέρος της ζωής μας».

Τελικά, το ροζ τηλέφωνο με το σπιράλ καλώδιο μπορεί να μοιάζει με χαριτωμένο κατάλοιπο μιας άλλης εποχής. Στην πραγματικότητα, όμως, συμβολίζει κάτι απολύτως σύγχρονο. Την προσπάθειά μας να αποφασίσουμε ξανά εμείς πότε θα πιάνουμε το κινητό, αντί να αποφασίζει εκείνο για εμάς.