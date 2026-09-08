Λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, η επιστροφή στο πρωινό ξύπνημα μοιάζει συχνά με δύσκολη αποστολή. Το παιδί μπορεί να κοιμάται μέχρι την ώρα που τον χειμώνα θα βρισκόταν ήδη στην τάξη και το βράδυ να έχει περισσότερη ενέργεια από όλους στο σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησε ξαφνικά κακές συνήθειες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλάζουν οι ώρες των γευμάτων, οι δραστηριότητες και η έκθεση στο φως, με αποτέλεσμα να μετακινείται σταδιακά το εσωτερικό του ρολόι. Η επιστροφή στο σχολικό πρόγραμμα ύπνου χρειάζεται συνήθως από επτά έως δεκατέσσερις ημέρες. Φυσικά, δεν προσαρμόζονται όλα τα παιδιά με τον ίδιο ρυθμό. Η ηλικία, η ιδιοσυγκρασία και το πόσο έχει αλλάξει το καλοκαιρινό τους ωράριο επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία.

Η σταδιακή αλλαγή φέρνει καλύτερα αποτελέσματα

Αν το παιδί κοιμάται δύο ή τρεις ώρες αργότερα από το συνηθισμένο, δεν μπορεί να επιστρέψει στο παλιό του πρόγραμμα μέσα σε ένα βράδυ. Ιδανικά, ξεκίνησε τη μετάβαση περίπου δέκα με δεκατέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μετέφερε την ώρα του ύπνου και του πρωινού ξυπνήματος κατά δεκαπέντε έως τριάντα λεπτά κάθε δύο ημέρες, ώστε το σώμα του να προλάβει να προσαρμοστεί.

Αν η διαφορά από το χειμερινό πρόγραμμα είναι μικρότερη, πιθανότατα θα αρκέσει μία εβδομάδα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να αλλάζει παράλληλα και η ώρα του πρωινού ξυπνήματος. Όσο το παιδί συνεχίζει να κοιμάται μέχρι αργά, τόσο πιο δύσκολα θα νυστάξει νωρίς το βράδυ, ακόμη κι αν έχει ξαπλώσει στην ώρα του.

Το πρόγραμμα ύπνου ξεκινά από το πρωί

Η σωστή προετοιμασία δεν αρχίζει την ώρα που το παιδί φορά τις πιτζάμες του. Αρχίζει μόλις ξυπνήσει. Άνοιξε τις κουρτίνες, άφησε το φυσικό φως να μπει στο δωμάτιο και, αν υπάρχει χρόνος, βγείτε για λίγο έξω. Το πρωινό φως βοηθά το βιολογικό ρολόι να αντιληφθεί ότι η ημέρα ξεκίνησε και διευκολύνει την εμφάνιση της νύστας νωρίτερα το βράδυ.

Παράλληλα, προσπάθησε να επαναφέρεις σταδιακά τις σταθερές ώρες των γευμάτων και να εντάξεις κίνηση μέσα στην ημέρα. Απόφυγε, όμως, την έντονη δραστηριότητα λίγο πριν από τον ύπνο. Ένα παιδί που ξύπνησε νωρίς, κινήθηκε αρκετά και έφαγε σε συγκεκριμένες ώρες έχει περισσότερες πιθανότητες να αποκοιμηθεί φυσικά, χωρίς εντάσεις και διαπραγματεύσεις.

Μια ήρεμη βραδινή ρουτίνα κάνει τη διαφορά

Περίπου μία ώρα πριν από τον ύπνο, το σπίτι χρειάζεται να περάσει σε πιο ήρεμους ρυθμούς. Χαμήλωσε τον φωτισμό και περιόρισε τη χρήση κινητού, τάμπλετ, τηλεόρασης και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Δεν χρειάζεται απόλυτη σιωπή ούτε ένα υπερβολικά αυστηρό τελετουργικό. Αρκεί μια σταθερή ακολουθία, όπως μπάνιο, πιτζάμες, λίγη κουβέντα και διάβασμα.

Όταν τα ίδια βήματα επαναλαμβάνονται κάθε βράδυ, ο εγκέφαλος τα συνδέει σταδιακά με την ξεκούραση. Αν το παιδί δεν κοιμηθεί αμέσως, η πίεση και ο εκνευρισμός δεν θα βοηθήσουν. Το συνεχές «απόψε θα κοιμηθείς νωρίς» μπορεί να μετατρέψει τον ύπνο σε πεδίο σύγκρουσης, ενώ αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι ασφάλεια, ηρεμία και χρόνος.

Μην περιμένεις τέλεια προσαρμογή από την πρώτη ημέρα

Τις πρώτες ημέρες του σχολείου το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται να ξυπνήσει ή να εμφανίζει περισσότερη κούραση και γκρίνια το απόγευμα. Ακόμη και όταν η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εγκαίρως, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να συνηθίσει τόσο το νέο ωράριο όσο και τους απαιτητικότερους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Προσπάθησε να διατηρείς σχετικά σταθερή την ώρα του ύπνου και τα Σαββατοκύριακα, επιτρέποντας μόνο μια μικρή απόκλιση. Διαφορετικά, κάθε Δευτέρα θα χρειάζεται να ξεκινά η προσαρμογή σχεδόν από την αρχή. Η συνέπεια και η ψυχραιμία έχουν μεγαλύτερη αξία από την απόλυτη τήρηση ενός τέλειου προγράμματος. Με μικρές και σταθερές αλλαγές, το παιδί θα επιστρέψει πιο ομαλά στους σχολικούς ρυθμούς, με καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερη συγκέντρωση.