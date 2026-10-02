Προϊόντα ομορφιάς για κάθε ανάγκη: 5 νέες προτάσεις περιποίησης που θα λατρέψεις!

Όταν ψάχνεις προϊόντα ομορφιάς, θέλεις συνθέσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σου και χωρούν στην καθημερινότητά σου. Από τη σύσφιγξη και την υποστήριξη του επιδερμικού φραγμού μέχρι την εποχική φροντίδα σώματος, οι 5 νέες προτάσεις που αγαπήσαμε θα γίνουν η νέα σου αγαπημενη συνήθεια!

Shiseido: προϊόντα ομορφιάς με έμφαση στη σύσφιγξη

Το Vital Perfection Intensive SculptDefine Serum στοχεύει στην όψη της χαλάρωσης, τη σφριγηλότητα και τη λάμψη. Συνδυάζει το σύμπλεγμα D-AminoLift με τεχνολογία ReneuraRED και εκχύλισμα γλυκόριζας. Η Shiseido αναφέρει ορατά αποτελέσματα σε μία εβδομάδα, βάσει κλινικής δοκιμής σε 33 γυναίκες.

Dolce&Gabbana: μια χρυσή ρουτίνα περιποίησης

Η Ever-Youth Skin Collection βασίζεται στα Gold Peptides και περιλαμβάνει serum, κρέμα, μάσκα και προϊόν ματιών. Θα βρεις συστατικά όπως νιασιναμίδη, υαλουρονικό οξύ και vegan PDRN, με ανάλαφρη υφή στον ορό και πιο πλούσια υφή balm στην κρέμα. Η μάσκα εφαρμόζεται δύο φορές την εβδομάδα. Η σειρά ανακοινώθηκε για διάθεση από τον Σεπτέμβριο του 2026.

La Prairie: φροντίδα για τον επιδερμικό φραγμό

Η Swiss Pristine περιλαμβάνει essence, serum και κρέμα, με στόχο την υποστήριξη του επιδερμικού φραγμού. Οι ανάλαφρες υφές συνδυάζουν HyPower LP52, Exclusive Cellular Complex και ενθυλακωμένα μεταλλικά στοιχεία από τις Ελβετικές Άλπεις. Σύμφωνα με τη La Prairie, κλινική αξιολόγηση του serum εξέτασε την όψη λεπτών γραμμών, πόρων, υφής, λάμψης, ομοιομορφίας και ερυθρότητας.

La Mer: καταπράυνση και πιο ομοιόμορφος τόνος

Το νέο Concentrate στοχεύει στην ευαισθησία, στον επιδερμικό φραγμό και στην όψη δυσχρωμιών μετά από ατέλειες. Συνδυάζει Concentrated Miracle Broth, Clarity Algae και Lime Tea Concentrate. Η La Mer το παρουσιάζει ως επιλογή για καθημερινούς ερεθισμούς και πιο ομοιόμορφο τόνο. Στις δοκιμές της, αναφέρει 38% αποκατάσταση του φραγμού μετά από μία χρήση και 34% λιγότερη ερυθρότητα. Θα διατεθεί σε επιλεγμένα σημεία από τον Οκτώβριο του 2026.

The Body Shop: φθινοπωρινή περιποίηση με άρωμα κολοκύθας

Η σειρά Pumpkin, περιορισμένης έκδοσης, είναι η πιο αρωματική, εποχική επιλογή της λίστας. Περιλαμβάνει αφρόλουτρο, scrub, κρέμα χεριών, body mist και body butter. Οι νότες κολοκύθας, βανίλιας, καραμελωμένου φουντουκιού, σιροπιού σφενδάμου και γάλακτος αμυγδάλου φέρνουν φθινοπωρινή διάθεση στην περιποίησή σου. Το body butter υπόσχεται έως 96 ώρες ενυδάτωσης, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Τέλος, δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλη τη ρουτίνα σου. Ξεκίνα από αυτό που σε απασχολεί περισσότερο, είτε είναι η ξηρότητα, η ευαισθησία, η θαμπή όψη είτε η ανάγκη για λίγη εποχική απόλαυση. Έτσι, τα προϊόντα ομορφιάς που προσθέτεις στο νεσεσέρ σου εξυπηρετούν μια πραγματική ανάγκη.