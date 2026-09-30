Καθηλωτικό θρίλερ «Anniversary» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Αυτή την Κυριακή 4/10 (22:00) στο Novacinema1 με τους Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutch και σκηνοθεσία του Jan Komasa



Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Το θρίλερ «Anniversary» («H Επέτειος», 2025, διάρκειας 107’) με τους Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutch και σκηνοθεσία του Jan Komasa θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Στην 25η επέτειό τους, η Έλεν και ο Πολ γνωρίζουν τη σύντροφο του γιου τους, μια πρώην φοιτήτρια με ακραίες θέσεις. Καθώς το πολιτικό της κίνημα αποκτά δύναμη, η επιρροή του διαλύει την οικογένεια. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 4/10 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.