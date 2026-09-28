Μπάρες βρώμης με καρύδα και βούτυρο

Αρωματικές, τραγανές στις άκρες και μαλακές στο εσωτερικό, αυτές οι μπάρες βρώμης με καρύδα ετοιμάζονται εύκολα και χρειάζονται λίγα, απλά υλικά. Είναι ιδανικές για πρωινό, σνακ ή ένα γλυκό συνοδευτικό για τον καφέ.

Υλικά

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

225 γρ. ζάχαρη

100 γρ. νιφάδες βρώμης

85 γρ. τριμμένη καρύδα

125 γρ. βούτυρο και λίγο επιπλέον για το ταψί

1 κουταλιά της σούπας golden syrup

1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

2 κουταλιές της σούπας βραστό νερό

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C. Βουτυρώνουμε ένα τετράγωνο ταψί περίπου 20×20 εκατοστά.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βρώμη και την τριμμένη καρύδα.

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζουμε το βούτυρο και το golden syrup. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει το βούτυρο.

Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα στο βραστό νερό και προσθέτουμε το μείγμα στο κατσαρολάκι με το βούτυρο και το golden syrup. Ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε το υγρό μείγμα στο μπολ με τα στερεά υλικά και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά.

Μεταφέρουμε το μείγμα στο ταψί και το πιέζουμε ομοιόμορφα με την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Αφήνουμε να κρυώσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια κόβουμε σε μπάρες.

Αν θέλουμε, μπορούμε να πλάσουμε το μείγμα σε μπισκότα και να τα ψήσουμε σε βουτυρωμένο ταψί για 10 έως 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Καλή απόλαυση!