Δουλειά από το σπίτι, χωρίς να φύγεις από τον τόπο σου: Επιδότηση 90% για νέες προσλήψεις

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για ανθρώπους που ζουν σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές επιχειρεί να δημιουργήσει το υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα που προανήγγειλε η υπουργός Νίκη Κεραμέως θα συνδυάζει τηλεργασία και επιδότηση του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, ώστε οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν εργαζομένους χωρίς εκείνοι να χρειάζεται να μετακομίσουν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η εργασία θα παρέχεται εξ αποστάσεως και η επιδότηση θα καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Το μέτρο αποσκοπεί στο να μειώσει το κόστος μιας νέας πρόσληψης για τις επιχειρήσεις και να ανοίξει περισσότερες επαγγελματικές επιλογές για όσους κατοικούν μακριά από τα μεγάλα κέντρα.

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμένει στον τόπο του και να εργάζεται για μια επιχείρηση που ενδέχεται να βρίσκεται αλλού. Η επιδότηση θα δώσει παράλληλα στην επιχείρηση χρόνο να αξιολογήσει τη συνεργασία. Αν αυτή αποδειχθεί επιτυχημένη, η απασχόληση μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, όπως ανέφερε η υπουργός.

Οι λεπτομέρειες που εκκρεμούν

Προς το παρόν, το υπουργείο έχει προαναγγείλει το πρόγραμμα, αλλά δεν έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση με τους όρους συμμετοχής. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ούτε η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να περιμένουν τη σχετική ενημέρωση από το υπουργείο ή τη ΔΥΠΑ.