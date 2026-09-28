MTV VMAs 2026: Τα beauty looks που έκλεψαν την παράσταση

Τα MTV VMAs 2026 πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Los Angeles, με οικοδεσπότη τον Snoop Dog. Και μπορεί η επιστροφή της Madonna στη σκηνή των βραβείων έπειτα από 23 χρόνια και οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς να είχαν την τιμητική τους, όμως το κόκκινο χαλί είχε τη δική του ιστορία να πει. Αυτή τη φορά, μέσα από μαλλιά και μακιγιάζ.

Smokey βλέμματα, έντονα cat eyes, glossy χείλη και χτενίσματα που έφεραν ξανά στο προσκήνιο την αισθητική των 00s διαμόρφωσαν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα beauty looks της βραδιάς. Όπως συμβαίνει συνήθως στα VMAs, υπήρχε αρκετή δόση υπερβολής ώστε να μη βαρεθούμε ούτε στιγμή.

Η Tyla επανέφερε τα 00s braids

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Η Tyla έδωσε ξεκάθαρα 00s διάθεση στο look της, επιλέγοντας μικρά στριφογυριστά κοτσιδάκια στο κέντρο του κεφαλιού, που τραβούσαν τα μαλλιά προς τα πίσω. Το υπόλοιπο χτένισμα παρέμεινε sleek, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στις πλεξούδες και το λείο τελείωμα. Στο μακιγιάζ, ένα smokey eye πρόσθεσε την απαραίτητη ένταση.

Chloe Bailey με bleached brows και χρυσό βλέμμα

Αν ένα red carpet σηκώνει λίγο περισσότερο drama, αυτό είναι σίγουρα των VMAs. Η Chloe Bailey το αξιοποίησε, συνδυάζοντας ένα dramatic winged eye με χρυσή σκιά και bleached brows, μία τάση που αλλάζει αμέσως ολόκληρη την έκφραση του προσώπου. Τα glossy χείλη κράτησαν την απαραίτητη ισορροπία και ολοκλήρωσαν ένα look που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο.

Η Taylor Swift άφησε στην άκρη το κόκκινο κραγιόν

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Η Taylor Swift έκανε μία μικρή αλλά αισθητή αλλαγή από το signature beauty look της. Αντί για το χαρακτηριστικό κόκκινο κραγιόν, επέλεξε μία πιο απαλή ροδακινί απόχρωση στα χείλη.

Το αγαπημένο της cat eye παρέμεινε, αυτή τη φορά όμως απέκτησε περισσότερο ενδιαφέρον με χρυσό μολύβι στο κάτω μέρος του ματιού και στην εσωτερική γωνία. Τα μεσαίου μήκους μαλλιά της χτενίστηκαν sleek, ενώ οι αφέλειες έπεφταν προσεγμένα στο μέτωπο, δίνοντας στο αποτέλεσμα μία κομψή και πιο σύγχρονη αισθητική.

Raye με bold χείλη και ρετρό καρέ

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Η Raye πόνταρε στον όγκο και στο χρώμα. Το κοντό καρέ της απέκτησε πλούσια κίνηση, με σφιχτές μπούκλες στο πλάι που έδωσαν στο χτένισμα μια έντονη ρετρό διάθεση. Εκείνο όμως που έκανε πραγματικά τη διαφορά ήταν τα βαθύ κόκκινα χείλη, τα οποία συνδυάστηκαν με την cherry cola απόχρωση των μαλλιών της.

Τα space buns της Teyana Taylor

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ESSENCE (@essence)



Πιο dark και πιο θεατρική ήταν η προσέγγιση της Teyana Taylor. Τα μαλλιά της πιάστηκαν σε δύο μεγάλα space buns στο κέντρο του κεφαλιού, με braids να συμπληρώνουν το χτένισμα. Το μακιγιάζ κινήθηκε στην ίδια αισθητική, με smokey winged eyes, smudgy τελείωμα και nude χείλη. Ένα beauty look με χαρακτήρα, χωρίς περιττές λεπτομέρειες.

Η Olandria και τα extra long mermaid hair

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Η Olandria πήγε το μήκος των μαλλιών σε άλλο επίπεδο. Η celebrity hairstylist Ashanti Lation δημιούργησε ένα εντυπωσιακό extra long mermaid hair look, με πλούσιες μπούκλες και έντονη κίνηση.

Για να παραμείνει η προσοχή στα μαλλιά, το μακιγιάζ κινήθηκε σε πιο ρομαντική κατεύθυνση, με ροζ αποχρώσεις στα μάτια και ρουζ στα ζυγωματικά. Το αποτέλεσμα είχε κάτι από σύγχρονη γοργόνα και σίγουρα ήταν ένα από τα hair looks που ξεχώρισαν στα MTV VMAs 2026.