Single από επιλογή: Γιατί όλο και περισσότεροι δεν βιάζονται να ερωτευτούν;

Για χρόνια υπήρχε σχεδόν αυτονόητα η ιδέα ότι το να είσαι single αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο. Κάτι που συμβαίνει μέχρι να γνωρίσεις τον «κατάλληλο» άνθρωπο και να περάσεις στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Μόνο που αυτή η αντίληψη φαίνεται να αλλάζει. Για αρκετούς ανθρώπους, η εργένικη ζωή δεν είναι μια κατάσταση που χρειάζεται διόρθωση, αλλά μια επιλογή που τους προσφέρει ηρεμία, ανεξαρτησία και, σε πολλές περιπτώσεις, μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της 15ης ετήσιας μελέτης «Singles in America», στην οποία συμμετείχαν 4.952 singles στις ΗΠΑ, ηλικίας από 18 έως 93 ετών. Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια γενιά ανθρώπων που μπορεί να εξακολουθεί να πιστεύει στον έρωτα, αλλά δεν θεωρεί πλέον ότι μια σχέση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια γεμάτη ζωή.

Σχεδόν ένας στους δύο δεν πήγε ούτε ένα ραντεβού

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι ότι το 48% των συμμετεχόντων δεν είχε ούτε ένα διά ζώσης ραντεβού μέσα στον προηγούμενο χρόνο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περνούν αυτή την περίοδο περιμένοντας με ανυπομονησία να αλλάξει η προσωπική τους κατάσταση.

Περισσότεροι από τους μισούς, συγκεκριμένα το 52,4%, δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι ως singles σε σύγκριση με προηγούμενες σχέσεις τους. Παράλληλα, το 54,5% ανέφερε χαμηλότερα επίπεδα στρες.

Υπάρχει, μάλιστα, μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «δεν θέλω ποτέ ξανά σχέση» και στο «δεν ψάχνω σχέση αυτή τη στιγμή». Το 44,7% δεν αναζητά ενεργά σύντροφο, αλλά θα ήταν ανοιχτό στο ενδεχόμενο μιας σχέσης εφόσον γνώριζε το κατάλληλο άτομο.

Ακόμη και το «τέλειο ταίρι» μπορεί να περιμένει

Ίσως το πιο αποκαλυπτικό σημείο της έρευνας είναι ένα υποθετικό σενάριο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να φανταστούν ότι ο ιδανικός σύντροφος εμφανιζόταν στη ζωή τους την αμέσως επόμενη ημέρα.

Και όμως, μόνο το 45,7% θα ήθελε να βγει αμέσως ραντεβού μαζί του. Το 29% απάντησε ότι δεν γνωρίζει τι θα έκανε, ενώ το 25,3% προτίμησε την ιδέα να συνεχίσει να είναι single, ακόμη και μπροστά στο θεωρητικά ιδανικό άτομο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανεξαρτησία είναι πάντα εύκολη. Το 60,9% παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές θα ήθελε να μην χρειάζεται να είναι τόσο ανεξάρτητο. Υπάρχει επομένως μια αντίφαση που μάλλον είναι πολύ ανθρώπινη. Μπορεί κάποιος να απολαμβάνει τη ζωή του μόνος του και ταυτόχρονα να επιθυμεί κάποιες στιγμές περισσότερη συντροφικότητα.

Οι λίστες υπάρχουν, αλλά ο έρωτας δεν τις ακολουθεί πάντα

Οι singles φαίνεται επίσης να έχουν αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για όσα αναζητούν σε έναν σύντροφο. Το 34,1% διαθέτει συγκεκριμένη λίστα χαρακτηριστικών που θεωρεί σημαντικά για μια μακροχρόνια σχέση.

Στην πράξη, όμως, ο έρωτας δεν λειτουργεί πάντα με κουτάκια που πρέπει να τσεκαριστούν. Το 45,9% έχει ερωτευτεί κάποιον που δεν ανταποκρινόταν στα περισσότερα χαρακτηριστικά της λίστας του.

Και παρά την αυξανόμενη άνεση με τη single ζωή, η πίστη στον ρομαντισμό παραμένει ισχυρή. Το 75,6% πιστεύει ότι η ρομαντική αγάπη μπορεί να διαρκέσει για πάντα, το 62,1% πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά και το 73,6% δηλώνει ότι πιστεύει στη μοίρα ή στην ιδέα ότι ορισμένες σχέσεις είναι «γραφτό» να συμβούν.

Η σχέση δεν είναι πια ο μοναδικός δρόμος προς την ευτυχία

Ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ξαφνικά να θέλουν να αγαπήσουν ή να αγαπηθούν. Απλώς η σχέση δεν βρίσκεται πια υποχρεωτικά στο κέντρο μιας ικανοποιητικής ζωής.

Για αρκετούς singles, η ηρεμία, ο προσωπικός χώρος και η ελευθερία που έχουν χτίσει αποκτούν τέτοια αξία ώστε δεν θέλουν να τα εγκαταλείψουν μόνο και μόνο για να μπορούν να πουν ότι βρίσκονται σε σχέση. Ακόμη και όταν υπάρχει χώρος για έναν νέο άνθρωπο, αυτός δεν χρειάζεται απλώς να εμφανιστεί. Πρέπει να κάνει τη ζωή τους καλύτερη από αυτή που έχουν ήδη δημιουργήσει μόνοι τους.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Το να είσαι single δεν αντιμετωπίζεται πλέον απαραίτητα ως κενό ανάμεσα σε δύο σχέσεις. Για κάποιους είναι ήδη μια πλήρης ζωή.