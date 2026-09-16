Το φθινόπωρο στην Αθήνα έχει τη δική του μουσική. Οι βραδιές γίνονται πιο δροσερές, τα καλοκαιρινά live δίνουν τη θέση τους στις κλειστές μουσικές σκηνές και η πόλη αποκτά ξανά εκείνη τη ζεστή, νυχτερινή ατμόσφαιρα που τόσο μας είχε λείψει. Αν ψάχνεις την ιδανική αφορμή για έξοδο, το φετινό πρόγραμμα έχει επιλογές για κάθε διάθεση. Από jazz και soul μέχρι blues, ελληνικό τραγούδι και πιο alternative ήχους, υπάρχουν αρκετά live που αξίζει να σημειώσεις.

Gazarte για jazz, soul και χορό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη gazarte – Athens Cultural Hub (@gazarte)



Το Gazarte παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές σκηνές της Αθήνας, αφού το πρόγραμμά του κινείται σε πολλά διαφορετικά είδη και διαθέσεις.

Ο Jamie Woon εμφανίζεται στις 23 Σεπτεμβρίου, σε μια βραδιά με soul και ηλεκτρονικούς ήχους, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ακολουθεί ο Christian McBride με τους Ursa Major για ένα live γεμάτο jazz και αυτοσχεδιασμό.

Τον Οκτώβριο ξεχωρίζουν οι Gong, που συνδυάζουν psychedelic rock, jazz και progressive ήχο, αλλά και η Ρένα Μόρφη, στις 10 Οκτωβρίου, για μια πιο ελληνική, κεφάτη βραδιά με τραγούδι και χορό. Για όσους αγαπούν την jazz, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης οι James Carter Organ Trio στις 13 Οκτωβρίου και ο Emmet Cohen στις 29 Οκτωβρίου. Δείτε το πρόγραμμα του Gazarte

Κύτταρο για ελληνικό τραγούδι και blues

Το Κύτταρο έχει μια διαφορετική γοητεία. Είναι ένας χώρος με ιστορία, πιο αυθεντικό χαρακτήρα και πρόγραμμα που ταιριάζει σε όσους αγαπούν τα ζωντανά όργανα και τις βραδιές που δεν τελειώνουν εύκολα.

Στις 18 Οκτωβρίου, ο Παπαδόπουλος, ο Γιοκαρίνης, ο Φάμελλος και ο Ζιώγαλας συναντιούνται στη σκηνή, σε ένα live γεμάτο ελληνικό τραγούδι και νοσταλγία.

Για μια πιο blues διάθεση, οι Blues Wire, ο Nick Dounoussis και οι MG Shuffle εμφανίζονται στις 31 Οκτωβρίου. Είναι από εκείνες τις βραδιές που ταιριάζουν ιδανικά με ένα ποτό, χαλαρή διάθεση και μουσική που ακούγεται πραγματικά ζωντανά. Πρόγραμμα και εισιτήρια

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyttaro Live (@kyttarolive)

«Μέτρημα» στο Θέατρο Βράχων

Παρότι το καλοκαίρι έχει τελειώσει, το «Μέτρημα» της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου μάς δίνει μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για συναυλία σε ανοιχτό χώρο.

Η μουσική παράσταση παρουσιάζεται στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων και βασίζεται στην κοινή καλλιτεχνική διαδρομή των τριών δημιουργών. Είναι μια επιλογή με συναίσθημα, δυνατές ερμηνείες και τραγούδια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές στιγμές της ζωής μας. Περισσότερες πληροφορίες

Gagarin για πιο alternative ήχο

Αν η φθινοπωρινή σου διάθεση δεν περιλαμβάνει μόνο jazz και ελληνικό τραγούδι, το Gagarin 205 έχει πιο alternative και δυνατές προτάσεις.

Οι Mayhem εμφανίζονται στις 7 Οκτωβρίου, ενώ στις 30 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το Dissonance Over Europe. Πρόκειται για επιλογές με περισσότερο rock και metal χαρακτήρα, ιδανικές για όσους θέλουν ένα live με ένταση και πιο underground ατμόσφαιρα. Δείτε το πρόγραμμα του Gagarin

Η Αθήνα ξαναβρίσκει τον ρυθμό της

Το φθινόπωρο δεν σημαίνει ότι σταματούν οι έξοδοι. Απλώς αλλάζει ο ρυθμός τους. Οι μουσικές σκηνές ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους, τα live αποκτούν πιο ζεστή ατμόσφαιρα και η Αθήνα μάς θυμίζει ότι μια καλή βραδιά μπορεί να ξεκινήσει από ένα τραγούδι.

Αν θέλεις jazz και soul, το Gazarte είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Για ελληνικό τραγούδι και blues, το Κύτταρο έχει τον δικό του χαρακτήρα. Αν πάλι ψάχνεις κάτι πιο έντονο, το Gagarin θα σε βάλει αμέσως σε διαφορετικό mood.