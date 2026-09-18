Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο Μπάτμαν στην κορυφή της διάσημης Όπερας του Σίδνεϊ, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες της αυστραλιανής πόλης.

Οι εικόνες του «Σκοτεινού Ιππότη» πάνω από τα χαρακτηριστικά «πανιά» του εμβληματικού κτιρίου κατέκλυσαν γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ήταν φυσικό, πολλοί υπέθεσαν αρχικά ότι η εντυπωσιακή προβολή συνδεόταν με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Δεν ήταν σκηνή από το «The Batman 2»

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Οι πρώτες πληροφορίες ενίσχυσαν τα σενάρια για πιθανό γύρισμα της νέας ταινίας. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε αναφέρει ότι η εμφάνιση σχετιζόταν με «μια ταινία που γυρίζεται αυτή την περίοδο στην πόλη», με αποτέλεσμα οι φήμες να πάρουν γρήγορα διαστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Variety Australia, ο Μπάτμαν στην Όπερα του Σίδνεϊ δεν είχε καμία σχέση με την παραγωγή της ταινίας. Η εμφάνιση αποτέλεσε μέρος μιας ειδικής προωθητικής δράσης για τη φετινή Batman Day, την παγκόσμια γιορτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

Η φετινή Batman Day θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ το μεγάλο event στην Όπερα του Σίδνεϊ έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου περιλαμβάνουν προβολές ταινιών, δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα κόμικς, διαγωνισμούς και συλλεκτικά δώρα.

Οι φετινοί εορτασμοί έχουν, μάλιστα, ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς συμπληρώνονται 87 χρόνια από τη δημιουργία του Μπάτμαν.