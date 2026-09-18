Αποτελέσματα Διαγωνισμού Pizza Fan: Μήπως ήρθε η ώρα να φας πίτσα;

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Pizza Fan: Μήπως ήρθε η ώρα να φας πίτσα;

Οι φθινοπωρινές βραδιές στο σπίτι θέλουν καλή παρέα, μια ωραία ταινία και φυσικά πίτσα. Αυτή τη φορά, δύο τυχεροί αναγνώστες του That’s Life θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές γεύσεις από τη νέα ethnic συλλογή της Pizza Fan.

Ένα γευστικό ταξίδι από τον καναπέ

Οι τέσσερις διαφορετικές προτάσεις της Pizza Fan, που φέρουν την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, εμπνέονται από αγαπημένες κουζίνες του κόσμου και υπόσχονται να κάνουν κάθε pizza night αξέχαστη.

Οι νικητές μπορούν να επιλέξουν δύο πίτσες από τις παρακάτω γεύσεις:

Pinsa Μαργαρίτα Lime, με την κλασική ιταλική γεύση να αποκτά μια δροσερή πινελιά lime

Chicken Teriyaki, με κοτόπουλο, teriyaki και τυρί Philadelphia

Sloppy Joe, με σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κιμά, cheddar και καραμελωμένα κρεμμύδια

Chicken Fajitas Pepperoni, με κοτόπουλο, pepperoni, μπέικον, πολύχρωμες πιπεριές και σάλτσα fajitas

Οι δύο τυχεροί, για να μη σας κρατάμε άλλο σε αγωνία, είναι οι:

Asimina Tsemperlidou

Στρ Χατζ

Συγχαρητήρια στους δύο τυχερούς! Για να μάθετε το πως θα παραλάβετε το δώρο σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με την κυρία Έλλη Μαστρομανώλη (ώρες 10:00 – 17:00) στο τηλέφωνο 210-5230000, η οποία θα αναλάβει να σας ενημερώσει σχετικά.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά ακόμα!