Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε ρεπόρτερ στο MEGA

Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε ρεπόρτερ στο MEGA

Νέα επαγγελματική πορεία φαίνεται πως ακολουθεί η Έφη Ρασσιά, η οποία έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό ως «Βάλια» μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Το Καφέ της Χαράς».

Η ηθοποιός, που συμμετείχε στη σειρά από το 2003 έως το 2006, επέστρεψε στην τηλεόραση από ένα διαφορετικό πόστο. Πλέον εργάζεται ως ρεπόρτερ στο MEGA, αφήνοντας για λίγο την υποκριτική και δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στον χώρο της ενημέρωσης.

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Μάλιστα, πρόσφατα πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Έφη Ρασσιά φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της ζωή, αποδεικνύοντας ότι οι τηλεοπτικές της εμπειρίες μπορούν να αξιοποιηθούν και σε έναν διαφορετικό, απαιτητικό ρόλο.