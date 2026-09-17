Με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και πρακτικές λύσεις για κάθε σύγχρονο σπίτι, η LG Electronics μετατρέπει καθημερινές εργασίες όπως το πλύσιμο και το στέγνωμα ρούχων σε μία σύγχρονη και λειτουργική διαδικασία, η οποία συνδυάζει πρακτικότητα και αισθητική, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται και εξυπηρετεί τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, επιλεγμένα μοντέλα πλυντηρίων και στεγνωτηρίων LG διατίθενται σε μοναδικές τιμές δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την εμπειρία φροντίδας των ρούχων στο σπίτι. Η LG προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από στεγνωτήρια και πλυντήρια που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και μοντέρνο σχεδιασμό. Με σύγχρονες τεχνολογίες και έξυπνες λειτουργίες, τα πλυντήρια και στεγνωτήρια LG αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν πρακτικότητα, αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα στην καθημερινή φροντίδα των ρούχων.

Με τις νέες, μειωμένες τιμές οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία γκάμα σύγχρονων συσκευών, σχεδιασμένων για να προσφέρει υψηλή ποιότητα φροντίδας των ρούχων και ενεργειακή απόδοση σε μοναδικές τιμές. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια της LG αφορά συγκεκριμένους κωδικούς πλυντηρίων[1] και στεγνωτηρίων.[2]

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η LG δεσμεύεται να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία και πρακτικότητα, με σκοπό να συμβάλει σε μία ευκολότερη καθημερινότητα και να δημιουργήσει μία αναβαθμισμένη εμπειρία οικιακής φροντίδας για τους καταναλωτές της.

[1] Αφορά τα μοντέλα πλυντηρίων :F4X1008NWK,F4X1008NMK,F4X1009NWH,F4X1009NWK,F4X1009NMB,F4X5009TWB,F4R7009TSSB,F4R9009TPWC,F4R3010NSWB,F4R5010TSMB,F4X5011TWB,F4X5511TWB,F4X7511TWB,F4X7511TSB,F4R5013TSWW,F4R5013TSMB,F4X7513TWB,F0P3CYV2W,F2WV3S7N3E, F2X50S8TLB,F2X50S9TLB, F2X50S9TBB, F2R7009TSSB, WT1210EGF, WT1210BBF

Αφορά τα μοντέλα πληντυριοστεγνωτήριων: W4X1085NWB,D4R5009TSWW,D4R7009TSWB,D4R7009TSSB,D4R7010TSWB,D4R7511TSWC,D4R7511TSBB,D4R9513TPWC,D4R9513TPBC,D2R3S08NSWW,D2R5009TSMB

[2] Αφορά τα μοντέλα στεγνωτήριων: RH80V9AV0N,RH80V9AVHN,RHX1009NWH,RHX5009TWB,RHX5009NBB,RHX7009TSB,RH90V9AV2QR,RHX5010THB,RHX7010TWB,RH18U8AVCW