Με την έναρξη του φθινοπώρου ο χρόνος στο σπίτι αυξάνεται και το ίδιο και οι απαιτήσεις της ψυχαγωγίας μας. Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει μία ξεχωριστή ευκαιρία για την αναβάθμιση του εξοπλισμού ψυχαγωγίας με τη νέα προωθητική της ενέργεια.[1] Τώρα με την απόκτηση LG QNED ή LG UHD[2] τηλεοράσεων, ο αγοραστής παίρνει σε ειδική τιμή το LG Soundbar S30A, ενώ με μια LG OLED evo AI TV υπάρχει δυνατότητα απόκτησης LG Home Theater Soundbar S70TR σε επίσης καλύτερη τιμή.[3]

Η LG προσφέρει στους καταναλωτές μια πραγματικά κορυφαία εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας, μετατρέποντας το σαλόνι σε έναν ολοκληρωμένο χώρο Home Cinema. Ο κατάλληλος συνδυασμός μιας LG TV με ένα LG Soundbar αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν την τέλεια αρμονία εικόνας και ήχου, καθώς οι δύο συσκευές έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους.[4] Χάρη στο WOW Synergy, οι δύο συσκευές συνεργάζονται αρμονικά, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία Home Cinema που μεταμορφώνει κάθε προβολή σε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας. Με το WOW Orchestra, τα ηχεία της τηλεόρασης και του soundbar λειτουργούν ταυτόχρονα, προσφέροντας πλουσιότερο και πιο ισορροπημένο ήχο, ενώ το WOW Interface εξασφαλίζει εύκολο και άμεσο έλεγχο όλων των λειτουργιών ήχου. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία που αναδεικνύει στο μέγιστο τις δυνατότητες τόσο της LG TV όσο και του LG Soundbar.

Με αυτές τις ευκαιρίες η LG δεσμεύεται να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και ξεχωριστές εμπειρίες στον τομέα της ψυχαγωγίας με σκοπό την δημιουργία όμορφων στιγμών στο σπίτι. Αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας, με κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά και σημαντικό όφελος.

[1] Η ενέργεια ισχύει για αγορές που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2026-30/9/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

[2] Η ενέργεια ισχύει για μοντέλα των τηλεοράσεων LG QNED, LG NanoCell και LG UHD άνω των 50 ιντσών, με δυνατότητα αγοράς του LG Soundbar S30A σε ειδική τιμή.

[3] Η ενέργεια ισχύει για τα μοντέλα τηλεοράσεων LG OLED 2025.