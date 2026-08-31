Οι 3 LG τηλεοράσεις κάνουν την αρχή πιο εύκολη

Οι 3 LG τηλεοράσεις κάνουν την αρχή πιο εύκολη

Το μεγάλο βήμα των σπουδών ξεκινά παρέα με κούτες , άγχος και ελπίδα για την νέα αρχή της φοιτητικής ζωής. Το φοιτητικό σπίτι είναι ο χώρος που δομούνται οι βάσεις για το μέλλον, δημιουργούνται νέες φιλίες και όμορφες στιγμές. Το νέο περιβάλλον είναι σημαντικό να μετατραπεί σε σπίτι για να φιλοξενήσει τις νέες εμπειρίες. Οι συσκευές και ειδικά οι τηλεοράσεις LG, η LG HD LB65 TV 32 ιντσών, η LG NANO 4K UHD ΑΙ NU85 43 ιντσών και η LG QNED72B AI Mini LED 50 ιντσών, είναι οι κατάλληλες για ένα φοιτητικό σπίτι ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την καθημερινή θέαση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας που μετατρέπει μία βραδιά στο σπίτι με παρέα στην τέλεια ευκαιρία για την δημιουργία νέων φίλων.



Η LG HD LB65 TV 32 ιντσών προσφέρει καθαρή και ζωντανή εικόνα με HDR10 Pro για στιγμές γέλιου και παρέα με φίλους, ενώ το Dynamic Tone Mapping1και ο επεξεργαστής alpha 5 AI Gen9 προσδίδουν βελτιωμένη ευκρίνεια και βάθος. Το μέγεθος 32 ιντσών της οθόνης της την καθιστά διακριτική και ιδανική για το νέο φοιτητικό σπίτι. Παράλληλα, το Virtual 9.1.2 ενισχύει την εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμίζοντας τον χώρο με πλούσιο, πολυκατευθυντικό ήχο για ακόμη πιο απολαυστικό streaming και κινηματογραφικές βραδιές στο σπίτι.. Το σύνολο της εμπειρίας ολοκληρώνεται με το LG Shield το οποίο συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.2



Η LG NANO 4K UHD ΑΙ NU85 43 ιντσών είναι φτιαγμένη για να αποκαλύπτει πλούσιες λεπτομέρειες σε κάθε σκηνή μετατρέποντας μία προβολή ταινίας σε ένα διασκεδαστικό διάλειμμα από το διάβασμα. Το Nano Detail Enhancer αναλύει κάθε πλαίσιο για να βελτιώσει την αντίθεση, τις λεπτομέρειες και τη φωτεινότητα σε νανοεπίπεδο στην οθόνη των 43 ιντσών της. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι αναβάθμισης ανεβάζουν την ανάλυση σε 4K.3 Οι αγαπημένες σας σειρές και περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευκρίνεια και καλύτερη ποιότητα. Με την υποστήριξη του επεξεργαστή alpha α7 AI Processor 4K Gen9 4, η τηλεόρασή σας αναλύει εικόνες για να αποκαλύψει νανολεπτομέρειες, ενισχύοντας την αντίθεση και το βάθος για να προσφέρει πιο τρισδιάστατες σκηνές λες και οι αγαπημένοι σας ήρωες βρίσκονται στον χώρο σας.



Ο κομψός σχεδιασμός LG QNED72B AI Mini LED 50 ιντσών , και η τεχνολογία της Dynamic QNED Color5 & Mini LED6παρέχει ακρίβεια, φωτεινά χρώματα και υψηλή ποιότητα εικόνας. Στις νέες συνθήκες είναι σημαντικό να μην χρειάζεται να βρίσκει διαρκώς κανείς λύσεις μόνος του, γι’ αυτό είναι απαραίτητος ένας αξιόπιστος οδηγός και συνοδοιπόρος, ώστε να διευκολύνει τις διαθέσιμες επιλογές και να εμπλουτίσει την θέαση μέσα από λειτουργίες που προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη. Οι λειτουργίες της η LG QNED72Β AI (50”) βελτιώνουν αυτόματα την ποιότητα εικόνας και δημιουργούν πιο πλούσιο και καθηλωτικό ήχο, ενώ το νέο AI Button στο AI Magic Remote MR267 προσφέρει άμεση πρόσβαση στο AI Hub, όπου λειτουργίες όπως το AI Voice ID, το AI Search, και το AI Concierge και εξατομικεύουν την εμπειρία χρήσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάθε μέλους του σπιτιού σας8. Πέρα από βοηθός, το AI Chatbot είναι στο πλάι σας για να βοηθήσει σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσετε το σύστημα μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό προβλημάτων και παρέχει καθοδήγηση στην οθόνη, βοηθώντας να το επιλύσετε άμεσα ή να συνδεθείτε στην υποστήριξη9. Ο ανανεωμένος επεξεργαστής webOS alpha 7 AI 4K Gen9 προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου και εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές.



Στα νέα βήματα είναι σημαντικό να διαθέτεις συσκευές στις οποίες μπορείς να βασιστείς και να κάνουν την καθημερινότητα σου πιο εύκολη. Η LG HD LB65 TV 32 ιντσών , η LG NANO 4K UHD ΑΙ NU85 43 ιντσών και η LG QNED72B AI Mini LED 50 ιντσών,θα κάνουν την αρχή πιο όμορφη.

1 Το HDR10 Pro δεν είναι μορφή, αλλά το Dynamic Tone Mapping της LG, το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε πλαίσιο σε περιεχόμενο HDR10.

2 Το πρόγραμμα webOS Re:New υποστηρίζει αναβαθμίσεις για διάστημα πέντε ετών. Οι πελάτες λαμβάνουν 5 εκδόσεις του webOS, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης που είναι εγκατεστημένη κατά την αγορά. Οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάξουν, ενώ ορισμένες ενημερώσεις δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

3 Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση της πηγής.

4 Χάρη στην ενισχυμένη ισχύ GPU και CPU, ο επεξεργαστής alpha 7 AI Processor πραγματοποιεί βελτιστοποίηση εικόνας σε νανο-κλίμακα για να προσφέρει ευκρίνεια εως και 4K με βελτιωμένη αντίθεση και τρισδιάστατο βάθος.

5 Το Dynamic QNED Color Pro της LG QNED72B AI Mini LED, το οποίο είναι πιστοποιημένο για 100% Color Volume, και η τεχνολογία Mini LED ενώνονται για να προσφέρουν εξαιρετικά ζωηρά χρώματα και λεπτομέρειες. Απολαύστε μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, από σπορ μέχρι ταινίες και πολλά άλλα.

6 Ανακαλύψτε βαθύτερη αντίθεση και φωτεινότερες εικόνες με την τεχνολογία Mini LED της LG, παρέχοντας έλεγχο φωτός ακριβείας για κάθε σκηνή.

7 Για το μοντέλο LG QNED72 το AI Magic Remote MR26 περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Για τα μοντέλα LG NANO 4K UHD ΑΙ NU85 & LG SMART TV AI 32LB65 FHD απαιτείται ξεχωριστή αγορά.

8 Παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά AI της τηλεόρασης, αλλά δεν διαθέτει ενσωματωμένη επεξεργασία AI.Ο σχεδιασμός, η διαθεσιμότητα και οι λειτουργίες του AI Magic Remote ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και την υποστηριζόμενη γλώσσα, ακόμα και για το ίδιο μοντέλο.

9 Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το AI Voice Recognition παρέχεται μόνο σε χώρες που υποστηρίζουν NLP στη μητρική τους γλώσσα.

*Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

*Είναι δυνατή η σύνδεση του AI Chatbot με την εξυπηρέτηση πελατών.

*Σε χώρες όπου δεν υποστηρίζεται το NLP, η πρόσβαση και η χρήση φωνητικών εφαρμογών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.