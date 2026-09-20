Ρολάκια μελιτζάνας με ζυμαρικά και τυριά, αλά σικελικά

Η μελιτζάνα συναντά τα ζυμαρικά σε ένα φαγητό που αξίζει λίγη παραπάνω προετοιμασία. Τυλίγουμε λεπτές, ψημένες φέτες μελιτζάνας γύρω από μια γέμιση με ρικότα, παρμεζάνα και φρέσκα μυρωδικά, τις περιχύνουμε με σάλτσα ντομάτας και ολοκληρώνουμε με μοτσαρέλα. Στον φούρνο, τα τυριά λιώνουν και η σάλτσα δένει με τα ρολάκια, δημιουργώντας ένα πλούσιο πιάτο για το μεσημεριανό τραπέζι.

Υλικά

Για τη σάλτσα

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

3 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και ελαφρώς πατημένες

1 κλαδάκι φρέσκο δεντρολίβανο

2 κονσέρβες ντοματίνια των 400 γρ.

1 φύλλο δάφνης

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τα ρολάκια μελιτζάνας

2 μελιτζάνες, κομμένες κατά μήκος σε λεπτές φέτες

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

200 γρ. λεπτά ζυμαρικά βερμιτσέλι

100 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

150 γρ. ρικότα, στραγγισμένη

40 γρ. φρέσκο βασιλικό, με τα φύλλα κομμένα με το χέρι

20 γρ. φρέσκο δυόσμο, με τα φύλλα κομμένα με το χέρι

2 μπάλες μοτσαρέλα των 125 γρ., κομμένες σε φέτες

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε ελαφρά το σκόρδο με το δεντρολίβανο, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους. Προσθέτουμε τα ντοματίνια και τη δάφνη και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε στην άκρη.

Ψήνουμε τις μελιτζάνες

Ζεσταίνουμε καλά ένα μεγάλο σχαροτήγανο. Αλείφουμε τις φέτες μελιτζάνας και από τις δύο πλευρές με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο συνολικά. Τις ψήνουμε για 1 με 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν χρώμα και να μαλακώσουν αρκετά ώστε να τυλίγονται. Αν χρειάζεται, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη, ανάλογα με το πάχος τους.

Παράλληλα, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα.

Φτιάχνουμε τη γέμιση

Βάζουμε τα βερμιτσέλι σε ένα μεγάλο σκεύος και τα καλύπτουμε με βραστό νερό. Τα αφήνουμε για 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφει η συσκευασία, ώστε να κρατούν ελαφρώς, καθώς θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται στον φούρνο.

Στραγγίζουμε καλά και ανακατεύουμε με τις υπόλοιπες 2 κουταλιές ελαιόλαδο, τη μισή παρμεζάνα, τη ρικότα, τον βασιλικό και τον δυόσμο. Προσθέτουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Τυλίγουμε και ψήνουμε

Βάζουμε μία κουταλιά της σούπας από τη γέμιση πάνω σε κάθε φέτα μελιτζάνας και τυλίγουμε σε ρολάκι. Τοποθετούμε τα ρολάκια σε ένα πυρίμαχο σκεύοςος, με την ένωση προς τα κάτω, και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν τα υλικά.

Περιχύνουμε με τη σάλτσα ντομάτας, πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη παρμεζάνα και απλώνουμε από πάνω τις φέτες μοτσαρέλας. Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να αρχίσει η σάλτσα να κοχλάζει.

Καλή απόλαυση!