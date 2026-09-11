Eίσαι καλά με τον σύντροφό σου, μοιράζεστε μια καθημερινότητα που αγαπάς και δεν σκέφτεσαι να χωρίσεις. Κι όμως, τελευταία πιάνεις τον εαυτό σου να χαμογελά λίγο περισσότερο όταν μιλάς με έναν συνάδελφο ή να προσέχει ιδιαίτερα τις αναρτήσεις ενός γνωστού. Δεν έχει συμβεί κάτι μεταξύ σας, αλλά η σκέψη του σου προκαλεί εκείνο το μικρό, γνώριμο σκίρτημα. Και μαζί έρχεται η ενοχή: «Μου αρέσει επομένως μήπως αυτό σημαίνει ότι κάτι λείπει από τη σχέση μου;».

Όχι απαραίτητα. Η έλξη για έναν άλλον άνθρωπο δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι η σχέση σου έχει πρόβλημα. Αυτό που αξίζει να προσέξεις είναι πόσο χώρο δίνεις σε αυτό το ενδιαφέρον και ποιες επιλογές αρχίζεις να κάνεις εξαιτίας του.

Το σκίρτημα δεν βγάζει ετυμηγορία για τη σχέση σου

Μια σχέση δεν μας κάνει «τυφλούς» απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Μπορεί να προσέξεις την εμφάνιση κάποιου, να σε κερδίσει το χιούμορ του ή να απολαύσεις μια συζήτηση μαζί του, χωρίς να θέλεις να αλλάξεις σύντροφο.

Η μελέτη στο περιοδικό Personal Relationships που αναφέρει το αρχικό δημοσίευμα εξέτασε την εξέλιξη της έλξης προς τρίτα πρόσωπα και τη σύνδεσή της με την ικανοποίηση και τη δέσμευση στην υπάρχουσα σχέση. Το συμπέρασμα που μεταφέρει το κείμενο είναι ότι ένα περαστικό ερωτικό ενδιαφέρον δεν σημαίνει αυτομάτως σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει, όμως, μια ουσιαστική διαφορά: άλλο να σου αρέσει κάποιος και άλλο να αρχίζεις να τον σκέφτεσαι ως πιθανό επόμενο σύντροφο. Στη δεύτερη περίπτωση, χρειάζεται να κοιτάξεις πιο προσεκτικά τόσο το νέο ενδιαφέρον όσο και τη σχέση που ήδη έχεις.

Πότε χτυπά το «καμπανάκι»

Ίσως περιμένεις πώς και πώς ένα μήνυμά του. Ίσως βρίσκεις συνεχώς αφορμές για να συναντηθείτε ή αρχίζεις να του λες πράγματα που δυσκολεύεσαι να συζητήσεις με τον σύντροφό σου. Τότε το ενδιαφέρον αποκτά περισσότερο χώρο στην καθημερινότητά σου.

Το σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι η συστηματική επένδυση σε αυτή την επαφή, ιδιαίτερα αν ήδη νιώθεις δυσαρέσκεια μέσα στη σχέση σου. Όταν αναζητάς όλο και περισσότερο την παρουσία του άλλου, το θέμα ξεπερνά το ότι απλώς τον βρίσκεις γοητευτικό.

Γι’ αυτό, δίπλα στο «Γιατί μου αρέσει κάποιος άλλος;», αξίζει να βάλεις και το «Τι κάνω με αυτή την έλξη;». Η δεύτερη ερώτηση σε βοηθά να δεις συγκεκριμένες συμπεριφορές, χωρίς να μένεις μόνο στις ενοχές.

Κοίτα τη σχέση σου με ειλικρίνεια

Πριν βγάλεις συμπεράσματα, σκέψου πώς αισθάνεσαι με τον άνθρωπό σου. Υπάρχουν παράπονα που κρατάς μέσα σου; Επαναλαμβάνετε τις ίδιες συγκρούσεις χωρίς να βρίσκετε λύση; Σου λείπει η τρυφερότητα, η επικοινωνία ή η ερωτική επαφή; Αν αναγνωρίζεις κάτι από αυτά, μίλησε για όσα σε δυσκολεύουν. Μια συγκεκριμένη κουβέντα για το τι σου λείπει και τι θα ήθελες να αλλάξει δίνει στη σχέση σας την ευκαιρία να αντιμετωπίσει το πραγματικό ζήτημα. Αν δυσκολεύεστε να συνεννοηθείτε, μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια από ειδικό.

Παράλληλα, βάλε όρια στην επαφή που τροφοδοτεί το ενδιαφέρον σου. Αν πρόκειται για συνάδελφο, κράτησε την επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο, περιόρισε το φλερτ και απόφυγε να τον κάνεις τον βασικό αποδέκτη των παραπόνων σου για τη σχέση σου.

Δεν χρειάζεται να κατηγορήσεις τον εαυτό σου επειδή ένιωσε έλξη. Χρειάζεται, όμως, να είσαι ειλικρινής για το τι επιθυμείς και πώς φέρεσαι. Ένα συναίσθημα μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να το επιδιώξεις. Το αν θα το καλλιεργήσεις περιλαμβάνει και δικές σου επιλογές.