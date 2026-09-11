Φοράς τα αθλητικά σου, ξεκινάς την προπόνηση και κάπου ανάμεσα στις επαναλήψεις σκέφτεσαι: «Το κάνω σωστά τώρα αυτό;». Είναι μια απολύτως χρήσιμη απορία, που αξίζει περισσότερο χώρο από το πόσα κιλά σηκώνεις ή πόσο γρήγορα τελειώνεις το πρόγραμμά σου. Και ευτυχώς, δεν χρειάζεται να μάθεις όλη την ανατομία για να δώσεις περισσότερη προσοχή στον τρόπο που κινείσαι.

Ρώτα, ακόμη κι αν την άσκηση την ξέρεις

Ζήτησε από έναν καταρτισμένο γυμναστή να παρακολουθήσει μερικές επαναλήψεις σου και να σου εξηγήσει τι χρειάζεται διόρθωση. Αυτό έχει αξία ακόμη κι αν γυμνάζεσαι χρόνια. Το «μπορείς να ελέγξεις την κίνησή μου;» είναι μια καλή συνήθεια, χωρίς κανέναν λόγο αμηχανίας. Η Mayo Clinic συστήνει έλεγχο της τεχνικής και στους πιο έμπειρους ασκούμενους.

Δώσε χρόνο στο ζέσταμα

Μην περνάς κατευθείαν από την καρέκλα του γραφείου στην απαιτητική προπόνηση. Ξεκίνα με ήπια κίνηση, όπως επιτόπιο βάδισμα, και πρόσθεσε απαλές κινήσεις ώμων και γονάτων. Το NHS προτείνει μια βασική προθέρμανση τουλάχιστον έξι λεπτών, με περισσότερο χρόνο αν χρειάζεται. Ανάμεσα στις κινήσεις, δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να αφήσει για λίγο πίσω τις υποχρεώσεις της ημέρας.

Διάλεξε βάρος που μπορείς να ελέγξεις

Στις ασκήσεις με βάρη, ξεκίνα με φορτίο που σου επιτρέπει ελεγχόμενη κίνηση, χωρίς βιασύνη και τινάγματα. Αν η τεχνική σου χαλάει, μείωσε τα κιλά ή τις επαναλήψεις. Παράλληλα, απόφυγε να κρατάς την αναπνοή σου. Ως γενική οδηγία, εκπνέεις όταν σηκώνεις το βάρος και εισπνέεις όταν το κατεβάζεις. Αυτές είναι βασικές συστάσεις της Mayo Clinic για την προπόνηση ενδυνάμωσης.

Μην προσπερνάς τον πόνο

Αν μια άσκηση προκαλεί πόνο, σταμάτησέ την. Δεν χρειάζεται να ολοκληρώσεις το σετ για να αποδείξεις ότι προσπάθησες. Αν ο πόνος επιμένει ή σε ανησυχεί, ζήτησε συμβουλή από επαγγελματία υγείας, όπως συνιστά το NHS.

Η επόμενη προπόνηση μπορεί να ξεκινήσει με έναν μικρό στόχο: να μάθεις λίγο καλύτερα μία άσκηση. Να ρωτήσεις, να δοκιμάσεις και να δώσεις χρόνο στη διόρθωση. Δεν χρειάζεται κάθε επίσκεψη στο γυμναστήριο να καταλήγει σε προσωπικό ρεκόρ.