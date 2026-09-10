Η Dat Lilly είχε ένα πολύ προσωπικό νέο να μοιραστεί με το κοινό της. Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, Στέλιο Παπαφλωράτο, και επέλεξε να το ανακοινώσει μέσα από το κανάλι της στο YouTube. Η δημιουργός περιεχομένου, κατά κόσμον Αγγελική Κόκλα, αποκάλυψε ότι μπαίνει στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και πως το μωρό που περιμένουν είναι αγοράκι.

Στο βίντεο με τίτλο «Να σας πω κάτι;», που δημοσίευσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μίλησε με συγκίνηση για την εγκυμοσύνη της. Όπως εξήγησε, το ζευγάρι προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί, ενώ η ίδια κρατούσε την είδηση μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι να έρθει η στιγμή να τη μοιραστεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angeliki Kokla (@dat_lilly)



Η Dat Lilly δεν έκρυψε πόσο πρωτόγνωρο της φαίνεται ακόμη να μιλά ανοιχτά για όσα ζει. Απευθυνόμενη στους ανθρώπους που την παρακολουθούν, είπε: «Ένα μικρό αγοράκι θα προστεθεί στην οικογένεια. Δεν ξέρω, το λέω και μου είναι τόσο πολύ περίεργο γιατί το κρατάω τόσο πολύ καιρό μέσα μου. Έχω να σας πω τόσα μα τόσα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τώρα. Μπαίνω στον τέταρτο μήνα. Είναι κάτι πάρα πολύ έντονο για εμένα, γιατί το προσπαθούσαμε. Θα σας πω στη συνέχεια για όλη αυτή την πορεία με το μικρό μας αγοράκι». Προς το παρόν, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί. Άφησε, όμως, ανοιχτή την πόρτα για μια πιο αναλυτική συζήτηση με το κοινό της στη συνέχεια.

Μετά το YouTube, η ανακοίνωση πέρασε και στο Instagram. Η Dat Lilly δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύντροφό της και μπασκετμπολίστα, δείχνοντας την κοιλιά της και μοιράζοντας ακόμη λίγες στιγμές από αυτή την περίοδο της ζωής τους.

Η εγκυμοσύνη είναι το δεύτερο χαρμόσυνο νέο που μοιράζεται το ζευγάρι μέσα σε λίγες εβδομάδες. Την 1η Αυγούστου, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ο Στέλιος Παπαφλωράτος της έκανε πρόταση γάμου. Τότε, οι δυο τους είχαν ποζάρει χαμογελαστοί, με την Dat Lilly να δείχνει το δαχτυλίδι της και να συνοδεύει τις φωτογραφίες με τη φράση «Εσύ, σε κάθε ζωή».