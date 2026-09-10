Η LG κυκλοφορεί τη σειρά xboom Power, μια ισχυρή σειρά ηχείων πάρτι σχεδιασμένη να μετατρέπει τις συγκεντρώσεις σε πάρτι

Η LG κυκλοφορεί τη σειρά xboom Power, μια ισχυρή σειρά ηχείων πάρτι σχεδιασμένη να μετατρέπει τις συγκεντρώσεις σε πάρτι

Σύνοψη :

Η LG Electronics παρουσιάζει τη σειρά LG xboom Power, μια νέα flagship σειρά ισχυρών party speaker, σχεδιασμένη για συγκεντρώσεις από casual συναντήσεις έως μεγάλες γιορτές εξωτερικού χώρου.

Η σειρά περιλαμβάνει τα LG xboom Power 9000, Power 7000 και Power 5000, παρέχοντας 440W, 340W και 260W συνεχούς ισχύος εξόδου αντίστοιχα.

Διαδραστικές λειτουργίες ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένου του AI Karaoke Master, βοηθούν να ανεβάσουν την ενέργεια σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, διευκολύνοντας τους καλεσμένους να τραγουδήσουν, να εκτελέσουν και να γίνουν μέρος της δράσης. Το AI Vocal Remover και το Key Changer βοηθούν να κρατηθεί το πάρτι σε κίνηση, διευκολύνοντας καλεσμένους με διαφορετικές τραγουδιστικές ικανότητες και φωνητικές εμβέλειες να πάρουν μικρόφωνο και να συμμετάσχουν.

Συνδυάζοντας έξυπνες τεχνολογίες ήχου, συμπεριλαμβανομένων των AI Sound, Space Calibration Pro και Auracast™, με Multicolor AI Lighting, DJ Performance Effects και διπλές εισόδους μικροφώνου, η σειρά LG xboom Power μετατρέπει τις συγκεντρώσεις σε πάρτι.

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε τη σειρά LG xboom Power Series, μια νέα κορυφαία σειρά party speakers σχεδιασμένη να φέρει ισχυρό ήχο και διαδραστική ψυχαγωγία σε συγκεντρώσεις κάθε μεγέθους. Η σειρά συνδυάζει ισχυρό ήχο, έξυπνες τεχνολογίες και το AI Karaoke Master, ξεπερνώντας την απλή αναπαραγωγή μουσικής και μετατρέποντας κάθε συγκέντρωση σε πάρτι όπου οι άνθρωποι τραγουδούν, συνδέονται και γιορτάζουν μαζί. Κάθε ηχείο διαθέτει το xboom Signature Sound, ο οποίος έχει βελτιωθεί και ρυθμιστεί από τον πολυβραβευμένο με Grammy will.i.am, προσφέροντας εντυπωσιακά μπάσα και ενέργεια έτοιμη για πάρτι, διατηρώντας παράλληλα καθαρό, ισορροπημένο ήχο. Ως η πιο ισχυρή σειρά στην οικογένεια των xboom party speakers της LG, η σειρά περιλαμβάνει τα LG xboom Power 9000, Power 7000 και Power 5000, προσφέροντας τρεις επιλογές προσαρμοσμένες σε διαφορετικά μεγέθη και σενάρια χρήσης.

Μια κορυφαία σειρά Party Speaker Σχεδιασμένη για Κάθε Συγκέντρωση

Από απλές συναντήσεις έως μεγάλες γιορτές εξωτερικού χώρου, κάθε μοντέλο προσφέρει έναν ξεχωριστό συνδυασμό ισχύος και διαδραστικών λειτουργιών πάρτι.

LG xboom Power 9000: το flagship μοντέλο της σειράς, σχεδιασμένο για μεγάλης κλίμακας πάρτι και εξωτερικού χώρου εκδηλώσεις, παρέχοντας 440W συνεχούς ισχύος εξόδου για εκτεταμένη κάλυψη ήχου.

LG xboom Power 7000: σχεδιασμένο για μεγάλες συγκεντρώσεις, αυλές και εξωτερικού χώρου ψυχαγωγία. Με συνεχή ισχύ εξόδου 340W, προσφέρει ισχυρή ισορροπία απόδοσης, χρηστικότητας και ευελιξίας.

LG xboom Power 5000: μια ευέλικτη επιλογή για οικογενειακές συγκεντρώσεις, casual γιορτές και μικρότερες κοινωνικές εκδηλώσεις. Με 260W συνεχούς ισχύος εξόδου, συνδυάζει ελκυστικές λειτουργίες καραόκε, δυναμικό φωτισμό πάρτι και ήχο υψηλής ποιότητας σε πιο συμπαγή σχεδιασμό.

Διαδραστικές Λειτουργίες που Ζωντανεύουν το Πάρτι

Η σειρά LG xboom Power Series είναι χτισμένη γύρω από την ιδέα ότι τα υπέροχα πάρτι δεν συμβαίνουν απλώς. Ξεκινούν όταν η μουσική εμπνέει τους ανθρώπους να τραγουδήσουν, να ερμηνεύσουν και να συμμετάσχουν. Αυτές οι λειτουργίες διευκολύνουν περισσότερους καλεσμένους να γίνουν μέρος της στιγμής.

Για να βοηθήσουν να διατηρείται η ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι, και τα τρία μοντέλα διαθέτουν Multicolor AI Lighting και DJ Performance Effects που φέρνουν μεγαλύτερη ενέργεια και ενθουσιασμό σε κάθε γιορτή. Κάθε ηχείο περιλαμβάνει επίσης το Smart Stand, επιτρέποντας στους χρήστες να τοποθετούν εύκολα ένα smartphone ή tablet για να εμφανίζουν στίχους ώστε οι καλεσμένοι να μπορούν να ακολουθούν εύκολα.

Επιπλέον, ολόκληρη η σειρά είναι εξοπλισμένη με διπλές εισόδους μικροφώνου, επιτρέποντας σε δύο άτομα να τραγουδούν μαζί. Από αυθόρμητα τραγούδια έως ντουέτα που ενθουσιάζουν το πλήθος, η σειρά LG xboom Power Series είναι σχεδιασμένη να μετατρέπει κοινές στιγμές σε αξέχαστες εμπειρίες πάρτι.

Το AI Karaoke Master Κρατά το Πάρτι σε Κίνηση

Το AI Karaoke Master και άλλες διαδραστικές λειτουργίες διευκολύνουν καλεσμένους με διαφορετική εμπειρία τραγουδιού να συμμετάσχουν. Οι χρήστες μπορούν γρήγορα να μετατρέψουν τραγούδια από τις υπάρχουσες μουσικές βιβλιοθήκες τους σε tracks καραόκε, να ρυθμίσουν το τόνο και να αφαιρέσουν τα φωνητικά χωρίς να χρειάζονται αποκλειστικό περιεχόμενο καραόκε.

Στον πυρήνα αυτών των εμπειριών βρίσκεται το AI Karaoke Master, η έξυπνη λύση καραόκε της LG σχεδιασμένη να κάνει το καραόκε ευκολότερο και πιο ελκυστικό.

AI Vocal Remover¹: Χρησιμοποιεί AI για να αφαιρεί τα φωνητικά από υπάρχοντα tracks, μετατρέποντας γνωστά τραγούδια σε ευκαιρίες για τους καλεσμένους να πάρουν το κέντρο της σκηνής.

Key Changer: Ρυθμίζει τον τόνο του τραγουδιού για να ταιριάζει καλύτερα στις ατομικές φωνητικές εμβέλειες, βοηθώντας περισσότερους καλεσμένους να τραγουδούν σε τόνο που τους νιώθουν άνετα.

Ενεργοποίηση με ένα άγγιγμα: Εκκινεί το καραόκε άμεσα χωρίς περίπλοκη ρύθμιση, βοηθώντας να συνεχιστεί η γιορτή.

Δεν Απαιτούνται Ειδικά Tracks Καραόκε: Επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν καραόκε χρησιμοποιώντας τα τραγούδια που ήδη έχουν στις μουσικές βιβλιοθήκες τους, μειώνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις την ανάγκη για αποκλειστικό περιεχόμενο καραόκε.

Έξυπνος Ήχος που Προσαρμόζεται σε Κάθε Περιβάλλον

Η σειρά LG xboom Power βελτιστοποιεί έξυπνα τον ήχο για διαφορετικά είδη μουσικής και περιβάλλοντα ακρόασης.

AI Sound: αναλύει τον ήχο και προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ήχου ανάλογα με το είδος που παίζεται για μια έξυπνα προσαρμοσμένη εμπειρία ακρόασης.

Space Calibration Pro: ρυθμίζει την έξοδο ήχου βάσει του μεγέθους και της διάταξης του περιβάλλοντος χώρου, επιτρέποντας στο ηχείο να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον, εσωτερικό ή εξωτερικό.

Sound Field Enhance: επεκτείνει την εμπειρία ακρόασης δημιουργώντας ευρύτερο και πιο καθηλωτικό soundstage, βοηθώντας τη μουσική να ακούγεται πιο χωρική και ελκυστική.

Auracast™: επιτρέπει σε συμβατά ηχεία από την οικογένεια LG xboom να συνδέονται μεταξύ τους, υποστηρίζοντας συγχρονισμένο ήχο και εκτεταμένη κάλυψη ήχου για τη δημιουργία μεγαλύτερης ατμόσφαιρας πάρτι για μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις.

«Τα καλύτερα πάρτι είναι αυτά στα οποία οι άνθρωποι συμμετέχουν, όχι απλώς ακούνε», δήλωσε ο Lee Jeong-seok, επικεφαλής του Audio Business της LG Media Entertainment Solution Company. «Με τη σειρά LG xboom Power, δημιουργούμε έναν πιο διαδραστικό και συμπεριληπτικό τρόπο για να συνδέονται οι άνθρωποι μέσω της μουσικής, μετατρέποντας συγκεντρώσεις κάθε μεγέθους στο είδος πάρτι που οι άνθρωποι θυμούνται πολύ μετά που σταματά η μουσική.»

Η σειρά LG xboom Power Series θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές από τις 17 Αυγούστου 2026. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και οι προδιαγραφές μοντέλων ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό LG xboom Power 9000 LG xboom Power 7000 LG xboom Power 5000 Ιδανικό για Μεγάλης κλίμακας πάρτι και εξωτερικού χώρου εκδηλώσεις Μεγάλες συγκεντρώσεις και αυλές Οικογενειακές συγκεντρώσεις, casual γιορτές και μικρότερες κοινωνικές εκδηλώσεις Συνεχής Ισχύς Εξόδου² 440W RMS 340W RMS 260W RMS Κάλυψη Ήχου Περίπου 2.000 τ.μ.· καλύπτει δύο γήπεδα futsal ή σχεδόν πέντε γήπεδα μπάσκετ³ Περίπου 800 τ.μ.· καλύπτει ένα πλήρες γήπεδο futsal³ Περίπου 400 τ.μ.· καλύπτει ένα πλήρες γήπεδο μπάσκετ³ Μονάδα Ηχείου Διπλά woofer 10 ιντσών, διπλά horn tweeter 1 ίντσας Woofer 10 ιντσών, διπλά horn tweeter 1 ίντσας Woofer 8 ιντσών, διπλά tweeter 2 ιντσών Απόδοση Φωτισμού Φωτισμός πλήρους κύκλου με δύο strobe lights Φωτισμός πλήρους κύκλου με ένα strobe light Φωτισμός πλήρους κύκλου Φορητότητα & Χειρισμός Ενσωματωμένες ρόδες ολίσθησης με λαβή Πλαϊνές λαβές Πλαϊνές λαβές Διαστάσεις / Βάρος 375 x 1.154,5 x 389,5 mm / 26,2 kg 365 x 879,5 x 347,5 mm / 18,7 kg 365 x 730,5 x 347,2 mm / 14,8 kg

Κοινά Χαρακτηριστικά σε Όλη τη Σειρά

Λειτουργίες καραόκε: AI Karaoke Master με AI Vocal Remover και Key Changer

Λειτουργίες ήχου: AI Sound και Space Calibration Pro

Επιλογές EQ: Standard, Bass Boost, Clear Voice και Custom

Λειτουργίες πάρτι: DJ Performance Effects και Multicolor AI Lighting

Συνδεσιμότητα: Σύνδεση πολλαπλών ηχείων Auracast™

Χρηστικότητα: Διπλές είσοδοι μικροφώνου για duet και κοινές εμπειρίες τραγουδιού

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά, η λειτουργικότητα, τα χειριστήρια και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν ανά αγορά. Ορισμένες λειτουργίες που εμφανίζονται στη φωτογραφία των προϊόντων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.