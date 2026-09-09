Ένα σπίτι που συνδέθηκε τόσο με την προσωπική ζωή όσο και με ορισμένες από τις πιο γνωστές επαγγελματικές στιγμές της Selena Gomez πέρασε πλέον σε νέα χέρια. Η 34χρονη τραγουδίστρια πούλησε την πολυτελή έπαυλή της στο Λος Άντζελες έναντι 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων, χαμηλότερα από τα 6,49 εκατομμύρια δολάρια που ζητούσε αρχικά.

Η Gomez είχε αγοράσει το ακίνητο το 2020 για 4,89 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το έβγαλε επίσημα προς πώληση την 1η Μαΐου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κατοικία περίπου 1.070 τετραγωνικών μέτρων, με έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια.

Ένα σπίτι με ιστορία πριν ακόμη περάσει στη Selena Gomez

Η έπαυλη είχε ήδη ένα αρκετά διάσημο παρελθόν. Χτίστηκε το 1989 για τον θρύλο της ροκ Tom Petty, ο οποίος παρέμεινε ένας από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες της και την πούλησε το 2017, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 66 ετών στο Μαλιμπού.

Με τα χρόνια το ακίνητο πέρασε από αρκετές ανακαινίσεις, διατηρώντας όμως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι ψηλές οροφές, οι λευκοί τοίχοι και τα μεγάλα παράθυρα που αφήνουν το φυσικό φως να κυριαρχεί και δίνουν στην κατοικία μια πιο ανάλαφρη, σχεδόν παραθαλάσσια αισθητική.

Στην αγγελία το σπίτι παρουσιαζόταν ως ένα «συγκρότημα κατοικιών διασημοτήτων», το οποίο «φέρνει στο μυαλό μια μαγική εικόνα ρομαντισμού και απόλυτης ηρεμίας». Παράλληλα, η περιγραφή έκανε λόγο για «ξεχωριστή αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και με τα καλύτερα υλικά».

Selena Gomez offloads $5.4million LA mansion after hinting at family plans with husband Benny Blanco https://t.co/DWPQ3wtLxd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 9, 2026

Από το «Selena + Chef» μέχρι τα beauty videos της Rare Beauty

Για τη Selena Gomez, πάντως, το συγκεκριμένο σπίτι δεν ήταν απλώς ένας πολυτελής χώρος διαμονής. Έγινε μέρος και της επαγγελματικής της ζωής, αφού εκεί πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της μαγειρικής εκπομπής «Selena + Chef».

Στον ίδιο χώρο γυρίστηκαν επίσης βίντεο με μαθήματα μακιγιάζ για την εταιρεία καλλυντικών που ίδρυσε η τραγουδίστρια, κάνοντας την έπαυλη ένα γνώριμο σκηνικό για όσους παρακολουθούν την πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Οι χώροι του σπιτιού ήταν άλλωστε κάτι παραπάνω από κατάλληλοι για έναν τέτοιο τρόπο ζωής. Η κατοικία περιλαμβάνει επαγγελματική κουζίνα, κελάρι κρασιών, γυμναστήριο, χώρο για μασάζ, τραπεζαρία, στούντιο ηχογράφησης, καθιστικό, καθώς και ξεχωριστή σουίτα επισκεπτών.

Πισίνα, καταρράκτης και ένας εξωτερικός χώρος φτιαγμένος για παρέες

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το εξωτερικό κομμάτι της έπαυλης. Στον κήπο υπάρχει πισίνα με υδρομασάζ, στεγασμένο σημείο για μπάρμπεκιου με καθίσματα για τουλάχιστον δέκα άτομα, μπαρ και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για γεύματα έξω.

Την εικόνα συμπληρώνουν ένας καταρράκτης και ένα μικρό ρυάκι που καταλήγουν στην πισίνα και το σπα, ενισχύοντας την αίσθηση ιδιωτικότητας και χαλάρωσης που αποτέλεσε βασικό στοιχείο της παρουσίασης του ακινήτου.

Η νέα κατοικία των 35 εκατομμυρίων δολαρίων

Η πώληση έρχεται λιγότερο από δύο χρόνια μετά την απόκτηση ενός ακόμη, σαφώς ακριβότερου ακινήτου από τη Selena Gomez και τον σύζυγό της, Benny Blanco.

Τον Δεκέμβριο του 2024, το ζευγάρι αγόρασε μια έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων, δείχνοντας πως το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής έχει ήδη αποκτήσει τη δική του, ιδιαίτερα πολυτελή διεύθυνση.