Single και όχι σε αναμονή: Η έρευνα που δείχνει γιατί η ζωή χωρίς σχέση μπορεί να σε εξελίξει

Single και όχι σε αναμονή: Η έρευνα που δείχνει γιατί η ζωή χωρίς σχέση μπορεί να σε εξελίξει

Το να βρίσκεσαι σε μια σχέση μπορεί να σου προσφέρει συντροφικότητα, ασφάλεια και όμορφες κοινές εμπειρίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ζωή χωρίς σύντροφο είναι απλώς μια ενδιάμεση στάση μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος άνθρωπος. Μια νέα έρευνα έρχεται να φωτίσει μια διαφορετική πλευρά της single ζωής, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Χώρο για εξέλιξη, νέες εμπειρίες και καλύτερη γνωριμία με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ερευνητές πραγματοποίησαν τρεις μελέτες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο Personality and Social Psychology Bulletin, με στόχο να καταλάβουν πώς βιώνουν οι άνθρωποι την περίοδο που είναι single και κατά πόσο τη βλέπουν ως ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες πλευρές της ζωής και της προσωπικότητάς τους.

Δεν είναι απλώς θέμα σχέσης ή μη σχέσης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η έννοια της αυτοδιεύρυνσης, ή self-expansion. Με απλά λόγια, αφορά την ανάγκη που έχουμε να εξελισσόμαστε μέσα από καινούργιες γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.

Για χρόνια, οι επιστήμονες μελετούσαν αυτή τη διαδικασία κυρίως μέσα στις ερωτικές σχέσεις. Και πράγματι, ένας σύντροφος μπορεί να μας φέρει σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, συνήθειες, χόμπι και τρόπους σκέψης. Η συγκεκριμένη έρευνα, όμως, δείχνει ότι η προσωπική εξέλιξη δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ύπαρξη μιας σχέσης.

Το αντίθετο μάλιστα. Για κάποιους ανθρώπους, η single περίοδος μπορεί να δημιουργήσει τον χρόνο και την ελευθερία που χρειάζονται για να δοκιμάσουν πράγματα τα οποία διαφορετικά ίσως να άφηναν στην άκρη.

Όταν το «είμαι single» γίνεται «τι θέλω να δοκιμάσω τώρα;»

Οι συμμετέχοντες που θεωρούσαν ότι η single ζωή τους δίνει ευκαιρίες να εξελιχθούν είχαν και μεγαλύτερη διάθεση να κάνουν καινούργια πράγματα. Μπορεί να επρόκειτο για μια νέα αθλητική δραστηριότητα, για πεζοπορία, για διαφορετικές γεύσεις ή για την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας.

Παράλληλα, οι ίδιοι άνθρωποι δήλωναν μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο από τη single ζωή τους όσο και από τη ζωή τους συνολικά. Ένιωθαν περισσότερο αυτόνομοι και ικανοί, ενώ φοβούνταν λιγότερο το ενδεχόμενο να παραμείνουν χωρίς ερωτική σχέση.

Όμως, το να εξελίσσεσαι μόνος σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα χωρίς παρέα. Έως και το 82% των συμμετεχόντων μοιραζόταν τέτοιες δραστηριότητες με φίλους ή συγγενείς. Άρα η single ζωή δεν ταυτίζεται με την απομόνωση. Μπορεί, αντίθετα, να αφήσει περισσότερο χώρο για άλλες σχέσεις που επίσης έχουν αξία.

Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας αλλάζει την εμπειρία

Δεν βιώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την απουσία μιας ερωτικής σχέσης. Σύμφωνα με την έρευνα, όσοι είχαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και ένιωθαν ήδη άνετα με το γεγονός ότι είναι single μπορούσαν ευκολότερα να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες αυτής της περιόδου.

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι που φοβούνταν έντονα τη μοναξιά ή πίστευαν ότι χρειάζονται οπωσδήποτε έναν σύντροφο για να νιώσουν ευτυχισμένοι δυσκολεύονταν περισσότερο να δουν τη single ζωή ως ευκαιρία. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας. Το πώς ερμηνεύουμε την προσωπική μας κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και το πώς τη ζούμε.

Όχι, η έρευνα δεν λέει ότι είναι καλύτερο να είσαι single

Δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε τη συζήτηση σε διαγωνισμό ανάμεσα στους singles και στα ζευγάρια. Οι ίδιοι οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι η εργένικη ζωή προσφέρει περισσότερα οφέλη από μια καλή σχέση.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι θετικές επιδράσεις από τις δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης φαίνεται να λειτουργούν κυρίως βραχυπρόθεσμα, ενώ μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων στις μελέτες ήταν νεαροί ενήλικες. Επομένως, τα αποτελέσματα χρειάζονται τη σωστή ανάγνωση και δεν μπορούν να μετατραπούν σε έναν γενικό κανόνα για όλους.

Η single ζωή δεν είναι αίθουσα αναμονής

Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε κάθε περίοδο χωρίς σχέση σαν έναν κενό χρόνο που περιμένουμε να τελειώσει. Μπορεί να είναι η εποχή που θα ξεκινήσεις εκείνο το μάθημα που συνεχώς αναβάλλεις, θα ταξιδέψεις, θα επενδύσεις περισσότερο στις φιλίες σου, θα αποκτήσεις μια νέα δεξιότητα ή απλώς θα ανακαλύψεις τι σου αρέσει όταν δεν χρειάζεται να συνυπολογίζεις συνεχώς τις ανάγκες ενός συντρόφου.

Γιατί τελικά το να είσαι single δεν σημαίνει ότι κάτι λείπει από τη ζωή σου. Σημαίνει απλώς ότι αυτή την περίοδο η ζωή σου έχει διαφορετική μορφή. Και το αν αυτός ο χώρος θα μείνει κενός ή θα γεμίσει με εμπειρίες, ανθρώπους και καινούργιες πλευρές του εαυτού σου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα επιλέξεις να τον χρησιμοποιήσεις.