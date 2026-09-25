Τάσεις μόδας φθινόπωρο 2026: Χακί, άνετες γραμμές και μικρές στιλιστικές ανατροπές

Το φθινόπωρο φέρνει πάντα την ίδια μικρή απορία μπροστά στην ντουλάπα σου: πώς θα ντυθείς άνετα, χωρίς να χάσεις τη διάθεσή σου για κάτι καινούργιο; Οι τάσεις μόδας για το φθινόπωρο 2026 ισορροπούν ανάμεσα στην πρακτικότητα και την πιο προσεγμένη εικόνα, με χρώματα και γραμμές που αφήνουν χώρο για προσωπικές επιλογές. Αυτή τη διάθεση συναντάς στις νέες συλλογές της Stradivarius, της DRYKORN και Zara.

Τάσεις μόδας φθινόπωρο 2026: το χακί στην καθημερινότητα

Στη συλλογή On the Green, το χακί έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά παραμένει εύκολο στους συνδυασμούς. Η Stradivarius το προτείνει σε κοντές καμπαρντίνες, bomber και jackets με όψη δέρματος, μαζί με χαλαρά παντελόνια, ίσια τζιν και φαρδιές βερμούδες. Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να αλλάξεις όλη την ντουλάπα σου, ξεκίνα από ένα χακί πανωφόρι και συνδύασέ το με denim ή εκρού. Ένα ριγέ πουλόβερ ή ένα φαρδύ φούτερ δίνει πιο ανεπιτήδευτο τόνο.

Αντιθέσεις στις γραμμές και τα χρώματα

Η DRYKORN συνδυάζει oversized κομμάτια με πιο τονισμένες σιλουέτες. Στα γυναικεία looks, τα χαλαρά σακάκια συναντούν γραμμές hourglass, ενώ κουμπιά και καρφίτσες δίνουν προσωπικότητα στα κοστούμια. Η παλέτα κινείται από γήινους και ουδέτερους τόνους μέχρι cherry, matcha green και royal purple. Δεν χρειάζεται να φορέσεις όλα τα έντονα στοιχεία μαζί. Διάλεξε ένα χρώμα σε παντελόνι ή αξεσουάρ και κράτησε τα υπόλοιπα ήσυχα. Ένα φαρδύ σακάκι με ίσιο τζιν είναι μια εύκολη αρχή.

Στα πανωφόρια ξεχωρίζουν τα tailored jackets, τα bomber με γραμμή hourglass και τα δερμάτινα σχέδια. Η ανδρική συλλογή κινείται σε καφέ, μπεζ, olive και cognac, με κοτλέ και faux fur να προσθέτουν υφή. Μπορείς να δανειστείς αυτές τις ιδέες και για τη δική σου ντουλάπα, αν αγαπάς τις πιο χαλαρές γραμμές.

Τέσσερις φθινοπωρινές επιλογές από το Zara

Αν θέλεις να περάσεις τις τάσεις στην πράξη, στο Zara Greece θα βρεις ένα καπιτονέ bomber τζάκετ για τζιν και λεπτό πλεκτό, αλλά και καφέ φαρδύ παλτό με γιακά με πέτο για τις πιο κρύες μέρες. Ένα καφέ παντελόνι wide leg ταιριάζει με εφαρμοστό τοπ ή πουκάμισο, ενώ ένα oversized πλεκτό ισορροπεί με ίσιο τζιν.

Με λίγα λόγια, οι τάσεις μόδας φθινόπωρο 2026 δεν απαιτούν να αλλάξεις όσα ήδη φοράς. Σου δίνουν αφορμές να δοκιμάσεις το χακί, τις χαλαρές αναλογίες και τις διαφορετικές υφές, κρατώντας όσα σε κάνουν να νιώθεις ο εαυτός σου.