Η Answear γιορτάζει τα 15 της χρόνια με έναν διαγωνισμό γεμάτο μόδα και εκπλήξεις

Η Answear κλείνει 15 χρόνια στον χώρο της μόδας και το γιορτάζει με έναν διαγωνισμό εμπνευσμένο από τις Εβδομάδες Μόδας. Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ένα fashion show σε Μιλάνο, Κοπεγχάγη ή Παρίσι, ενώ θα δοθούν και δωροκάρτες για αγορές από την Answear.

Η Answear συστήθηκε στο κοινό το 2011 ως online fashion προορισμός. Σήμερα, 15 χρόνια αργότερα, έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό μόδας, έμπνευσης και στυλ με παρουσία σε 12 ευρωπαϊκές αγορές, επενδύοντας σε πάνω από 800 premium brands, προσεκτικά επιλεγμένες συλλογές και εμπειρίες που φέρνουν τη μόδα πιο κοντά στο κοινό της.

Από το άνοιγμα του Answear Concept Store, έκτασης 2.000 τ.μ εντός του εμβληματικού πολυχώρου Norblin Factory στην καρδιά της Βαρσοβίας το 2024, μέχρι τη διοργάνωση του πρώτου της fashion show την άνοιξη του 2026 στον ίδιο χώρο, η Answear διευρύνει διαρκώς τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνδεθούμε με τη μόδα— online, offline και μέσα από την προσωπική μας ματιά.

15 Years of Style — η μόδα είναι προσωπική υπόθεση

Με αφορμή την 15η της επέτειο, η Answear διοργανώνει έναν ξεχωριστό διεθνή διαγωνισμό προσκαλώντας μας να εμπνευστούμε από τον κόσμο των Εβδομάδων Μόδας και να δημιουργήσουμε το προσωπικό μας “15 Years of Style” look.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου 2026, οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν μια αγορά από την Answear αξίας τουλάχιστον 90 ευρώ, να δημιουργήσουν ένα look της επιλογής τους εμπνευσμένο από τις Εβδομάδες Μόδας και να το μοιραστούν στο Instagram ως Reel ή carousel post, χρησιμοποιώντας το #15yearsofanswear και #διαγωνισμός και κάνοντας tag @answear και @answear_gr

Το έπαθλο μεταφέρει τους νικητές στην καρδιά της διεθνούς μόδας: 10 νικητές θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για να παρακολουθήσουν ένα fashion show σε Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, της Κοπεγχάγης ή του Παρισιού, μαζί με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή για δύο άτομα. Ταυτόχρονα, 15 επιπλέον νικητές θα κερδίσουν δωροκάρτες αξίας 350 ευρώ για αγορές στην Answear.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στο παρακάτω link:

https://15yearsofstyle.answear.gr/

Γιατί το στιλ δεν είναι απλώς αυτό που φοράμε. Είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να βλέπουμε τον κόσμο.