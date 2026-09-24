Μάρθα Κατσαρού
DIY
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DIY: Πώς να μεταμορφώσεις ένα παλιό φουλάρι σε κορδέλα για τα μαλλιά

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Ένα φουλάρι που μένει ξεχασμένο στο συρτάρι μπορεί να γίνει ένα εύκολο αξεσουάρ για τα μαλλιά. Δεν χρειάζεσαι ψαλίδι ή ραπτομηχανή, μόνο λίγα λεπτά και ένα φουλάρι που διπλώνεται εύκολα.

Τι θα χρειαστείς

Ένα τετράγωνο ή μακρόστενο φουλάρι. Τα βαμβακερά υφάσματα συνήθως κρατούν καλύτερα στη θέση τους, ενώ τα πολύ λεία μπορεί να γλιστρούν. Αν συμβεί αυτό, μπορείς να στερεώσεις την κορδέλα με δύο τσιμπιδάκια.

Πώς θα το φτιάξεις

Δίπλωσε το τετράγωνο φουλάρι διαγώνια, ώστε να σχηματιστεί ένα τρίγωνο. Ύστερα, ξεκίνα από τη μυτερή άκρη και δίπλωνέ το προς τη μεγάλη πλευρά, μέχρι να γίνει μια μακριά λωρίδα. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος να διαμορφώσεις το φουλάρι σε bandeau, δηλαδή σε λωρίδα για τα μαλλιά.

Τοποθέτησε το κέντρο της λωρίδας στον αυχένα και φέρε τις δύο άκρες προς τα πάνω. Δέσε τες στην κορυφή του κεφαλιού, πάνω από το μέτωπο, και άφησε τις άκρες να σχηματίσουν έναν μικρό φιόγκο. Αν προτιμάς πιο διακριτικό αποτέλεσμα, δέσε το φουλάρι στο πλάι και κρύψε τις άκρες από κάτω.

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Μικρές λεπτομέρειες που βοηθούν

Μην τραβήξεις πολύ σφιχτά το ύφασμα, ώστε να μη σε πιέζει. Αν το φουλάρι γλιστρά, βάλε από κάτω μια λεπτή κορδέλα για τα μαλλιά ή στερέωσέ το με τσιμπιδάκια. Μπορείς να το φορέσεις με τα μαλλιά κάτω, σε αλογοουρά ή σε χαλαρό κότσο.

Έτσι, ένα παλιό φουλάρι αποκτά ξανά θέση στην καθημερινή σου εμφάνιση, χωρίς να χρειαστείς ούτε μία βελονιά.

 

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