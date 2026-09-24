Espresse S.A. – Portioli Espresso: Η Ιταλική παράδοση καφέ στην Ελλάδα με τις νέες κάψουλες συμβατές με Nespresso.

Η Espresse S.A. Portioli Espresso, σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καφέ στην Ελλάδα από το 1996, συνεχίζει να φέρνει την αυθεντική ιταλική εμπειρία espresso στις καθημερινές στιγμές απόλαυσης. Με αποστολή την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση του κορυφαίου Ιταλικού espresso Portioli για τον κλάδο HO.RE.CA. και RETAIL σε όλη την ελληνική επικράτεια, η εταιρεία συνδυάζει παράδοση, ποιότητα και αφοσίωση στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Ο οίκος Portioli, με έδρα το Μιλάνο και υπό την καθοδήγηση της τέταρτης γενιάς της οικογένειας, παραμένει μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση που συνδυάζει την ιστορία με την κορυφαία ποιότητα καφέ. Στην Ελλάδα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Espresse S.A. Portioli Espresso είναι ο κ. Νίκος Πάπας, ο οποίος συνεχίζει το όραμα της εταιρείας για άριστο καφέ και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Με το νέο λανσάρισμα, η Portioli Espresso εισάγει στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά καψουλών συμβατών με μηχανές Nespresso, διαθέσιμες σε συσκευασίες των 10 τεμαχίων και σε τρεις μοναδικούς τύπους:

Portioli Sublime : Ένα χαρμάνι όπου η παρουσία ποιοτικών ποικιλιών καφέ Arabica προσφέρει μια εκλεπτυσμένη αισθητηριακή εμπειρία. Κάθε γουλιά αποκαλύπτει ένα μπουκέτο γλυκών και μελωδικών νοτών, ένα λεπτό ταξίδι μέσα από αρώματα που αιχμαλωτίζουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

: Ένα χαρμάνι όπου η παρουσία ποιοτικών ποικιλιών καφέ Arabica προσφέρει μια εκλεπτυσμένη αισθητηριακή εμπειρία. Κάθε γουλιά αποκαλύπτει ένα μπουκέτο γλυκών και μελωδικών νοτών, ένα λεπτό ταξίδι μέσα από αρώματα που αιχμαλωτίζουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Portioli Vivace : Ένα χαρμάνι με δυνατό και περιεκτικό χαρακτήρα, όπου η ποιότητα του καφέ Robusta κυριαρχεί με προσωπικότητα. Σε κάθε γουλιά, η ένταση της μαύρης σοκολάτας συνυφαίνεται με πικάντικες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα έντονο γευστικό προφίλ.

: Ένα χαρμάνι με δυνατό και περιεκτικό χαρακτήρα, όπου η ποιότητα του καφέ Robusta κυριαρχεί με προσωπικότητα. Σε κάθε γουλιά, η ένταση της μαύρης σοκολάτας συνυφαίνεται με πικάντικες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα έντονο γευστικό προφίλ. Portioli Deca: Ένα τέλεια ισορροπημένο μείγμα που διατηρεί όλη την ένταση και τον χαρακτήρα του πραγματικού espresso, με μειωμένη περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δημιουργήθηκε για όσους θέλουν να απολαύσουν την πλήρη γεύση του καφέ, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

ΕSPRESSE AE • Tηλ. 210-6722615 • e-mail: papas@espresse.gr

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