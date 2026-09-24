Μια ακόμη σπουδαία δωρεά από τον Γρηγόρη και την Κατερίνα Στασινοπούλου μέσω του Lifeline Hellas στο νοσοκομείο παίδων «Π.& Α. Κυριακού»

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και συγκίνηση, χάρη στη γενναιοδωρία της οικογένειας του Γρηγόρη και της Κατερίνας Στασινοπούλου, η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη και τα Μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου παρέδωσαν τη δωρεά ενός μόνιτορ, το οποίο καταγράφει την ιστική οξυμετρία των νεογνών, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του νοσοκομείου «Π. & Α. Κυριακού». Πρόκειται για μία ακόμη πολύτιμη δωρεά του Γρηγόρη και της Κατερίνας Στασινοπούλου, μέσω του ανθρωπιστικού οργανισμού Lifeline Hellas, η οποία πραγματοποιήθηκε εις μνήμην του πατέρα της κυρίας Κατερίνας Στασινοπούλου, Κωνσταντίνου Κουτσούλη, και αποτελεί ιατρικό εξοπλισμό ζωτικής σημασίας, καθώς και μία ακόμη έκφραση της έμπρακτης αγάπης τους προς τα παιδιά της Ελλάδας.

Ο Γρηγόρης και η Κατερίνα Στασινοπούλου, οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία παίδων μέσω του Lifeline, συγκινημένοι παρευρέθηκαν στην παράδοση της σπουδαίας αυτής δωρεάς τους, η οποία καταγράφει την ιστική οξυγόνωση στο αντίστοιχο όργανο που τοποθετείται. Η διαρκής και ανιδιοτελής προσφορά τους, που πηγάζει από ένα βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αγάπης για την πατρίδα, στηρίζει έμπρακτα τα παιδιά που χρήζουν άμεσης φροντίδας, προσφέροντάς τους το θεμελιώδες αγαθό της υγείας.

Η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη ευχαρίστησε θερμά τον Γρηγόρη και την Κατερίνα Στασινοπούλου, τονίζοντας την πολύτιμη προσφορά τους που στηρίζει το έργο του Lifeline Hellas στα κρατικά νοσοκομεία και αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των παιδιών, δείχνοντας τον δρόμο της έμπρακτης προσφοράς και της κοινωνικής συνείδησης.

Η Πρόεδρος του Lifeline, Νάσια Παπαμανώλη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια Στασινοπούλου για τη μακροχρόνια συμβολή της στους ανθρωπιστικούς σκοπούς του Lifeline και τη βοήθειά της στα κρατικά νοσοκομεία παίδων της Ελλάδας.

Ο κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Γενικών Νοσοκομείων Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία», Αναστάσιος Μίχας, ευχαρίστησε θερμά τους δωρητές, καθώς και το Lifeline Hellas, για τη μεγάλη του προσφορά, τονίζοντας τη σπουδαιότητα των δωρεών για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και τη φροντίδα των παιδιών.

Επίσης, παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, Νάσια Παπαμανώλη, η Επίτιμη Αντιπρόεδρος, Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews, με τον γιο της Αλέξανδρο, ο προσωπικός φίλος της οικογένειας Στασινοπούλου και Γενικός Γραμματέας του Lifeline Hellas, Γιάννης Σαχίνης, καθώς και η αδελφή της Πριγκίπισσας Αικατερίνης, Μπέττυ Ρουμελιώτη. Εκ μέρους του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», παρόντες ήταν ο κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Γενικών Νοσοκομείων Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία», Αναστάσιος Μίχας, ο Υποδιοικητής, Ανδρέας Τόσκας, και η Διευθύντρια ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Δρ. Αγγελική Νίκα.

Η προσφορά αυτή δίνει νέα πνοή και ενισχύει το έργο του Lifeline Hellas, το οποίο παραμένει προσηλωμένο στην φροντίδα των νεογνών, επενδύοντας στο μέλλον της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Lifeline Hellas και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε, επικοινωνήστε μαζί μας 2109828002.

PHOTO CREDITS: MICHALIS KATSOGIANNIS/LIFELINE