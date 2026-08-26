Ταξίδια με βέσπα στη Ρώμη σαν τη Lizzie McGuire, βόλτες στα μέρη του Sex and the City, retro gaming στο Τόκιο και μερικές ημέρες χωρίς σήμα κινητού στη μέση της ερήμου. Το 2026, ένα ταξίδι δεν χρειάζεται απαραίτητα να σε πάει κάπου καινούργια. Μπορεί να σε γυρίσει σε μια εποχή που νόμιζες ότι είχες αφήσει πίσω σου.

Η νοσταλγία για τα ’90s και τις αρχές των 00s έχει περάσει εδώ και καιρό στη μόδα, στη μουσική και την ομορφιά. Τώρα περνά και στις διακοπές. Το λεγόμενο Y2K Travel εξελίσσεται σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ταξιδιωτικές τάσεις, καθώς millennials και Gen Z δεν αναζητούν μόνο έναν όμορφο προορισμό, αλλά ένα συναίσθημα που συνδέεται με τα παιδικά ή εφηβικά τους χρόνια. Και κάπως έτσι, το ταξίδι γίνεται λιγότερο «τι πρέπει να δω» και περισσότερο «τι θέλω να ξαναζήσω».

Γιατί ξαφνικά όλοι θέλουν να επιστρέψουν στα ’90s;

Έρευνα της GetYourGuide, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026 σε 845 ενήλικες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, δείχνει πόσο ισχυρή έχει γίνει αυτή η ανάγκη για επιστροφή στο παρελθόν. Το 65% των millennials δήλωσε ότι ταξιδεύει αναζητώντας την αίσθηση μιας πιο απλής εποχής, ενώ το 71% των millennials και της Gen Z θα ενδιαφερόταν να κλείσει μια ταξιδιωτική εμπειρία εμπνευσμένη από τα ’90s ή τα 00s.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 65% των ερωτηθέντων θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστική την ιδέα να επισκεφθεί ένα μέρος που συνδέεται με μια αγαπημένη ταινία, τηλεοπτική σειρά ή άλλη παιδική ανάμνηση. Παράλληλα, περίπου ένας στους τρεις δηλώνει ότι θα ήθελε να βιώσει ξανά κάτι που κάποτε ήταν αυτονόητο: διακοπές χωρίς smartphones και συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, απλώς για άλλη μια retro αισθητική που έγινε trend στο TikTok. Πίσω από το Y2K Travel υπάρχει και μια πραγματική ανάγκη για απόσταση από την υπερσύνδεση, τα notifications και την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι παντού και πάντα.

Από το set jetting στο ταξίδι της νοσταλγίας

Το Y2K Travel συνδέεται στενά και με μια ακόμη ταξιδιωτική τάση που τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει συνεχώς, το set jetting. Πρόκειται για ταξίδια που οργανώνονται επειδή κάποιος είδε έναν προορισμό σε ταινία ή τηλεοπτική σειρά και θέλει να τον επισκεφθεί στην πραγματική ζωή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Expedia για το 2026, το 53% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι το ενδιαφέρον του για ένα τέτοιο ταξίδι αυξήθηκε μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 81% των ταξιδιωτών της Gen Z και των millennials δηλώνει ότι σχεδιάζει αποδράσεις επηρεασμένο από όσα βλέπει στην οθόνη. Η Expedia εκτιμά μάλιστα ότι το set jetting θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αγορά περίπου 8 δισ. δολαρίων μόνο στις ΗΠΑ.

Η επίδραση μιας σειράς στην πραγματική ταξιδιωτική ζήτηση φαίνεται ήδη στα δεδομένα. Το 2026, για παράδειγμα, οι αναζητήσεις για τη Ρώμη αυξήθηκαν κατά 35% μέσα στους δύο μήνες μετά την κυκλοφορία της πέμπτης σεζόν του Emily in Paris, όταν η ιστορία μεταφέρθηκε και στην ιταλική πρωτεύουσα. Η διαφορά με το Y2K Travel είναι ότι εδώ η οθόνη δεν αποτελεί μόνο έμπνευση για έναν προορισμό. Λειτουργεί σαν μηχανή του χρόνου.

Η Ρώμη μέσα από τα μάτια της Lizzie McGuire

Για μια ολόκληρη γενιά κοριτσιών που μεγάλωσε στις αρχές των 00s, η Hilary Duff ως Lizzie McGuire ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη πρωταγωνίστρια της Disney.

Όταν το The Lizzie McGuire Movie κυκλοφόρησε το 2003, η Lizzie ταξίδευε στη Ρώμη, ανέβαινε σε βέσπα και ζούσε μια σχεδόν παραμυθένια ιταλική περιπέτεια.

Περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, αυτή η εικόνα έχει μετατραπεί σε πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία. Στη Ρώμη προσφέρεται σήμερα Lizzie McGuire Experience with Vespa Tour, διάρκειας περίπου 90 λεπτών, που επιτρέπει στους επισκέπτες να κινηθούν στην πόλη με βέσπα και να επισκεφθούν διαφορετικά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την GetYourGuide, η εμπειρία έχει ιδιαίτερη απήχηση στις γυναίκες millennials, οι οποίες είχαν δει την ταινία όταν ήταν παιδιά και σήμερα μπορούν να πραγματοποιήσουν, έστω για λίγες ώρες, εκείνη τη μικρή Y2K φαντασίωση. Έτσι, σεν επισκέπτονται απλώς τη Ρώμη, αλλά τη Ρώμη που θυμούνται από την τηλεόραση του παιδικού τους δωματίου.

Νέα Υόρκη για όσους ακόμη θέλουν να γίνουν Carrie Bradshaw

Ακριβώς την ίδια λογική ακολουθούν και οι περιηγήσεις στα σημεία που συνδέονται με το Sex and the City. Στη Νέα Υόρκη υπάρχουν οργανωμένα tours που περνούν από χαρακτηριστικά σημεία της σειράς, ανάμεσα στα οποία το Tiffany & Co., το Bethesda Fountain στο Central Park και διαφορετικές γειτονιές του Manhattan.

Φυσικά, υπάρχει και το Magnolia Bakery στη Bleecker Street, το οποίο έγινε διάσημο όταν η Carrie και η Miranda εμφανίστηκαν εκεί σε επεισόδιο της τρίτης σεζόν. Σήμερα αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες pop culture στάσεις στο West Village.

Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από την πρώτη προβολή αυτών των σκηνών, όμως για τους ταξιδιώτες που μεγάλωσαν μαζί τους η σύνδεση παραμένει ισχυρή.

Στο Άμστερνταμ μπορείς κυριολεκτικά να μπεις στο σπίτι της Barbie

Για όσους η νοσταλγία ξεκινά ακόμη νωρίτερα, το Άμστερνταμ έχει δημιουργήσει μια εμπειρία που μοιάζει με παιδικό παιχνίδι σε πραγματικές διαστάσεις.

Το Barbie: The Dream Experience, επίσημη εμπειρία της Mattel σε συνεργασία με τη WONDR, εκτείνεται σε περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 12 διαδραστικές ζώνες που ακολουθούν διαφορετικές περιόδους από την ιστορία της Barbie.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν αναπαραστάσεις παιχνιδιών σε φυσικό μέγεθος, να περάσουν από κόσμους εμπνευσμένους από διαφορετικές δεκαετίες και να καταλήξουν μέσα σε ένα κανονικού μεγέθους Barbie DreamHouse. Η μέση επίσκεψη διαρκεί περίπου 90 λεπτά.

Και εδώ η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο ροζ σκηνικό. Βρίσκεται στη δυνατότητα ενός ενήλικα να ξαναμπεί για λίγο σε έναν κόσμο που κάποτε υπήρχε μόνο πάνω στο χαλί του παιδικού του δωματίου.

Akihabara και retro gaming για όσους μεγάλωσαν με κονσόλες και anime

Η νοσταλγία της Y2K εποχής δεν περιορίζεται φυσικά στις ταινίες και τις κούκλες. Στο Τόκιο, η περιοχή Akihabara παραμένει ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς προορισμούς για anime, manga και gaming. Εκεί προσφέρεται σήμερα το Nostalgic Anime & Retro Gaming Adventure, μια περιήγηση περίπου 2,5 ωρών που περιλαμβάνει αναζήτηση vintage παιχνιδιών και συλλεκτικών αντικειμένων, επίσκεψη σε arcade και εμπειρία σε Maid Café.

Για έναν ταξιδιώτη που μεγάλωσε μπροστά σε κονσόλες, arcade machines, Pokémon, anime και manga, το συγκεκριμένο ταξίδι δεν αφορά μόνο τη σύγχρονη Ιαπωνία. Συνδέεται με έναν ολόκληρο κόσμο αναμνήσεων.

Και αν η μεγαλύτερη νοσταλγία είναι η εποχή χωρίς WiFi;

Υπάρχει όμως και μια πιο παράξενη πλευρά της νέας τάσης. Δεν θέλουν όλοι να συναντήσουν έναν τηλεοπτικό χαρακτήρα ή να ξαναπαίξουν ένα παλιό video game. Μερικοί θέλουν απλώς να ξαναθυμηθούν πώς ήταν οι διακοπές όταν το κινητό δεν βρισκόταν μόνιμα στο χέρι.

Στην Τυνησία, για παράδειγμα, διατίθεται τριήμερη εμπειρία στη Σαχάρα με την ονομασία Sahara Desert Digital Detox Tour, την οποία η ίδια η GetYourGuide παρουσιάζει ως τρεις ημέρες με μηδενικό σήμα και απομάκρυνση από τη διαρκή ψηφιακή σύνδεση.

Η ανάγκη αυτή δεν εμφανίζεται μόνο στην έρευνα της GetYourGuide. Σε έρευνα της Hilton και της Ipsos σε περισσότερους από 13.000 ταξιδιώτες, σχεδόν ένας στους τέσσερις ανέφερε ότι περιορίζει περισσότερο τη χρήση των ψηφιακών συσκευών στις διακοπές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το 24% δήλωσε ότι απομακρύνεται περισσότερο από τα social media όταν ταξιδεύει.

Η ειρωνεία είναι εμφανής. Χρειάστηκε να φτάσουμε σε μια εποχή όπου έχουμε internet σχεδόν παντού, για να αρχίσουμε να πληρώνουμε για εμπειρίες στις οποίες δεν έχουμε internet πουθενά.

Τελικά δεν νοσταλγούμε απλώς τα ’90s. Νοσταλγούμε το πώς νιώθαμε τότε

Το ενδιαφέρον με το Y2K Travel είναι ότι ίσως δεν αφορά πραγματικά ούτε τα low-rise jeans, ούτε τα CD, ούτε τις βέσπες, ούτε τις παλιές τηλεοπτικές σειρές. Αφορά περισσότερο το συναίσθημα που έχουμε συνδέσει μαζί τους.

Για τους millennials, τα ’90s και τα πρώτα χρόνια του 2000 ήταν μια περίοδος πριν από τα ατελείωτα feeds, πριν από την ανάγκη να καταγράψουμε κάθε στιγμή και πριν από την απαίτηση να είμαστε διαρκώς διαθέσιμοι.

Η ανάμνηση φυσικά εξιδανικεύει το παρελθόν. Τα χρόνια εκείνα δεν ήταν αντικειμενικά πιο εύκολα για όλους και καμία ταξιδιωτική εμπειρία δεν μπορεί πραγματικά να επαναφέρει μια εποχή. Μπορεί όμως να επαναφέρει για λίγο ένα συναίσθημα. Και αυτή είναι η πραγματική δύναμη του Y2K Travel.