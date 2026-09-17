Αυτή η φοκάτσια φέρνει χρώμα στο τραπέζι πριν ακόμη κόψεις το πρώτο κομμάτι. Το δεντρολίβανο, ο άνηθος, το φασκόμηλο και ο μαϊντανός δίνουν άρωμα στη ζύμη, ενώ το κολοκυθάκι, το κόκκινο κρεμμύδι και το ραβέντι στολίζουν την επιφάνειά της. Στο σερβίρισμα, λίγο μέλι, φρέσκα σύκα και τα αγαπημένα σου τυριά συμπληρώνουν ένα ψωμί που μπορεί εύκολα να γίνει το επίκεντρο του τραπεζιού.

Υλικά

Για τη ζύμη και την επιφάνεια:

10 γρ. φρέσκο δεντρολίβανο, μόνο τα φύλλα

10 γρ. φρέσκο άνηθο, μόνο τα τρυφερά φυλλαράκια

10 γρ. φρέσκο φασκόμηλο, μόνο τα φύλλα

10 γρ. φρέσκο μαϊντανό, μόνο τα φύλλα

60 ml ελαιόλαδο, συν λίγο επιπλέον για το άλειμμα και το ράντισμα

600 γρ. δυνατό αλεύρι για ψωμί, συν λίγο επιπλέον για τον πάγκο

2 κ.γ. αλάτι

14 γρ. ξηρή μαγιά στιγμής

300 ml χλιαρό νερό

1 μίσχο ραβέντι, σε λωρίδες

1 κόκκινο κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

1 κολοκυθάκι, σε λεπτές κορδέλες με το εργαλείο ξεφλουδίσματος

1 χούφτα φρέσκα μυρωδικά και βρώσιμα λουλούδια, όπως μαϊντανό, φασκόμηλο, άνηθο, καπουτσίνο ή λεβάντα κατάλληλη για μαγειρική χρήση

1 κ.σ. θαλασσινό αλάτι σε νιφάδες

Για το σερβίρισμα:

Λίγο μέλι

Φρέσκα σύκα, προαιρετικά

Τυριά της επιλογής σου, προαιρετικά

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το αρωματικό λάδι

Βάζουμε στο μπλέντερ το δεντρολίβανο, τον άνηθο, το φασκόμηλο, τον μαϊντανό και τα 60 ml ελαιόλαδο. Χτυπάμε μέχρι να ψιλοκόψουμε τα μυρωδικά και να τα ενώσουμε με το λάδι.

Ζυμώνουμε και αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι. Προσθέτουμε το αρωματικό λάδι, τη μαγιά και το χλιαρό νερό. Ζυμώνουμε για 7 έως 10 λεπτά, με τα χέρια ή στο μίξερ με τον γάντζο, μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία ζύμη.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα καθαρό μπολ, βάζουμε μέσα τη ζύμη και σκεπάζουμε με μια πετσέτα. Την αφήνουμε για περίπου 1 ώρα, μέχρι να διπλασιάσει τον όγκο της.

Δίνουμε σχήμα και προσθέτουμε τα λαχανικά

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 240°C στις αντιστάσεις ή στους 220°C στον αέρα. Βάζουμε μέσα μια λαμαρίνα για να ζεσταθεί.

Μεταφέρουμε τη ζύμη σε αλευρωμένο πάγκο και την ανοίγουμε με τα χέρια ώστε να χωρέσει σε ταψί διαστάσεων 30 × 20 εκ. Την τοποθετούμε στο ελαφρά λαδωμένο ταψί και την αφήνουμε να φουσκώσει για άλλα 20 λεπτά.

Απλώνουμε στην επιφάνεια το ραβέντι, το κρεμμύδι και τις κορδέλες κολοκυθιού. Τα πιέζουμε απαλά μέσα στη ζύμη με τις άκρες των δαχτύλων μας. Πασπαλίζουμε με το αλάτι σε νιφάδες και περιχύνουμε με λίγο επιπλέον ελαιόλαδο.

Ψήνουμε και σερβίρουμε

Τοποθετούμε το ταψί πάνω στην καυτή λαμαρίνα και ψήνουμε για 20 λεπτά. Προσθέτουμε τα φρέσκα μυρωδικά και τα βρώσιμα λουλούδια και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να πάρει η φοκάτσια χρυσαφένιο χρώμα. Ελέγχουμε προς το τέλος, καθώς κάθε φούρνος ψήνει διαφορετικά.

Αφήνουμε τη φοκάτσια να κρυώσει και τη μεταφέρουμε σε μια μεγάλη ξύλινη επιφάνεια σερβιρίσματος. Περιχύνουμε με λίγο μέλι και, αν θέλουμε, τη συνοδεύουμε με φρέσκα σύκα και διάφορα τυριά.

Καλή απόλαυση!