Τα ζώδια για σήμερα Τρίτη! Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς με περισσότερη συγκέντρωση και λιγότερη βιασύνη. Οι λεπτομέρειες σήμερα έχουν σημασία, ενώ κάποιες συζητήσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση. Μην πιέσεις απαντήσεις και άφησε τα γεγονότα να σου δείξουν προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα.

Κριός

Σήμερα έχεις αρκετή ενέργεια, αλλά χρειάζεται να τη διοχετεύσεις σωστά για να μη σκορπιστείς σε πολλές υποχρεώσεις. Στη δουλειά μπορεί να χρειαστεί να πάρεις γρήγορα μια απόφαση, όμως καλό είναι να ελέγξεις πρώτα όλες τις λεπτομέρειες. Στα αισθηματικά, μια παρορμητική αντίδραση μπορεί να δημιουργήσει ένταση χωρίς σοβαρό λόγο. Δώσε λίγο χρόνο πριν απαντήσεις.

Ταύρος

Η ημέρα σε βοηθά να ασχοληθείς με οικονομικά, πρακτικά ζητήματα και εκκρεμότητες που έχουν αρχίσει να σε κουράζουν. Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου μπορεί τελικά να λειτουργήσει υπέρ σου. Στη σχέση σου, προσπάθησε να μη θεωρείς αυτονόητο ότι ο άλλος γνωρίζει τι χρειάζεσαι. Αν είσαι μόνη, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει πιο διακριτικά απ’ όσο περιμένεις.

Δίδυμοι

Οι συζητήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα και ίσως χρειαστεί να εξηγήσεις καλύτερα μια θέση ή μια απόφασή σου. Μην απαντάς βιαστικά μόνο και μόνο επειδή θέλεις να προλάβεις τα πάντα. Επαγγελματικά, μια πληροφορία που θα ακούσεις μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Στα προσωπικά, απόφυγε να αναλύεις κάθε μήνυμα μέχρι εξαντλήσεως.

Καρκίνος

Σήμερα ίσως αισθανθείς μεγαλύτερη ανάγκη να προστατεύσεις τον προσωπικό σου χώρο και την ηρεμία σου. Κάποια ένταση στο περιβάλλον σου δεν χρειάζεται να γίνει δική σου υπόθεση. Στα επαγγελματικά, μείνε συγκεντρωμένη σε αυτά που μπορείς πραγματικά να ελέγξεις. Στα αισθηματικά, μια τρυφερή προσέγγιση θα φέρει περισσότερα αποτελέσματα από την γκρίνια.

Λέων

Η αυτοπεποίθησή σου είναι ανεβασμένη και μπορείς να τραβήξεις εύκολα την προσοχή γύρω σου. Πρόσεξε μόνο να μη θεωρήσεις ότι όλοι πρέπει να κινηθούν με τον δικό σου ρυθμό. Στη δουλειά, είναι καλή στιγμή να παρουσιάσεις μια ιδέα ή να πάρεις πρωτοβουλία. Στον έρωτα, μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση μπορεί να ανανεώσει σημαντικά το κλίμα.

Παρθένος

Η ημέρα σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις τάξη σε αρκετά πράγματα που έχουν μείνει στη μέση. Πρόσεξε όμως να μη γίνεις υπερβολικά αυστηρή με τον εαυτό σου επειδή κάτι δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως το είχες σχεδιάσει. Στα επαγγελματικά, η προσοχή στη λεπτομέρεια θα σε βοηθήσει. Στα προσωπικά, χρειάζεται λίγο περισσότερη χαλαρότητα.

Ζυγός

Σήμερα μπορεί να χρειαστεί να πάρεις θέση σε μια κατάσταση όπου μέχρι τώρα προσπαθούσες να κρατήσεις ισορροπίες. Μην αποφεύγεις μια συζήτηση μόνο και μόνο για να μη δυσαρεστήσεις κάποιον. Επαγγελματικά, η διπλωματία σου λειτουργεί υπέρ σου. Στα αισθηματικά, μια ξεκάθαρη κουβέντα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται να την ξεχωρίσεις από τον φόβο ή την καχυποψία. Μια πληροφορία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια κατάσταση. Στη δουλειά, κράτησε χαμηλούς τόνους μέχρι να έχεις όλα τα δεδομένα. Στα αισθηματικά, άφησε τις πράξεις να σου δείξουν περισσότερα από τα λόγια.

Τοξότης

Η ημέρα σε κάνει να αναζητάς κάτι διαφορετικό και μπορεί να βαρεθείς πιο εύκολα τη ρουτίνα. Μια νέα ιδέα ή πρόταση μπορεί να σου δώσει την ώθηση που χρειάζεσαι. Πρόσεξε μόνο τα οικονομικά ανοίγματα που γίνονται πάνω στον ενθουσιασμό της στιγμής. Στα ερωτικά, η ειλικρίνεια είναι πιο σημαντική από τις εντυπωσιακές υποσχέσεις.

Αιγόκερως

Σήμερα είσαι ιδιαίτερα προσηλωμένη στους στόχους σου και μπορείς να προχωρήσεις αρκετές εκκρεμότητες. Μην αναλάβεις όμως ευθύνες που κανονικά ανήκουν σε άλλους. Στα προσωπικά, προσπάθησε να αφήσεις λίγο στην άκρη την πρακτική πλευρά σου και να δείξεις περισσότερο συναίσθημα. Κάποιος μπορεί να περιμένει απλώς λίγη περισσότερη ζεστασιά από εσένα.

Υδροχόος

Μια αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να σε αναγκάσει να σκεφτείς διαφορετικά, αλλά τελικά θα σου κάνει καλό. Επαγγελματικά, μια πιο δημιουργική λύση μπορεί να ξεμπλοκάρει ένα θέμα. Στα αισθηματικά, πρόσεξε να μη δημιουργήσεις απόσταση επειδή χρειάζεσαι λίγο προσωπικό χρόνο. Μίλησε καθαρά για όσα θέλεις.

Ιχθύες

Η ημέρα σε κάνει πιο ευαίσθητη στις διαθέσεις των άλλων, γι’ αυτό φρόντισε να μην απορροφάς όλη την ένταση γύρω σου. Στη δουλειά, χρειάζεται συγκέντρωση και καλύτερη οργάνωση. Στα προσωπικά, μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Μην αγνοείς όμως όσα βλέπεις μπροστά σου.

Η Τρίτη γίνεται πιο εύκολη όταν επιλέγεις πού αξίζει να δώσεις την προσοχή σου και πού όχι.