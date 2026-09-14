Dolce&Gabbana Beauty: Το άρωμα και η μάσκαρα που φέρνουν ιταλική γοητεία για το φθινόπωρο

Dolce&Gabbana Beauty: Το άρωμα και η μάσκαρα που φέρνουν ιταλική γοητεία για το φθινόπωρο

Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινή σου περιποίηση που μπορούν να αλλάξουν τελείως τη διάθεσή σου. Ένα άρωμα που μένει πάνω στο δέρμα, λίγη μάσκαρα που κάνει το βλέμμα πιο έντονο και ξαφνικά αισθάνεσαι λίγο πιο περιποιημένη χωρίς να έχεις προσπαθήσει ιδιαίτερα. Αυτή ακριβώς τη λογική ακολουθούν και οι δύο νέες αφίξεις της Dolce&Gabbana Beauty, που έρχονται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Dolce&Gabbana Beauty με άρωμα Σικελίας

Το Your Devotion Eau de Parfum Intense είναι η νέα, πιο φρουτώδης εκδοχή της οικογένειας Devotion. Ο αρωματοποιός Olivier Cresp συνδυάζει πεπόνι και μανταρίνι Σικελίας με άνθος πορτοκαλιάς και γαρδένια, ενώ στη βάση εμφανίζονται Vanilla Milk, βανίλια Μαδαγασκάρης, σανδαλόξυλο και oakmoss.

Το αποτέλεσμα ξεκινά δροσερό και ζουμερό και σταδιακά γίνεται πιο ζεστό και κρεμώδες. Αν δηλαδή αγαπάς τα gourmand αρώματα, αλλά δεν θέλεις κάτι που να θυμίζει μόνο γλυκιά βανίλια, αυτή η σύνθεση έχει περισσότερες εναλλαγές.

Στην καμπάνια πρωταγωνιστούν η Irina Shayk και ο Michele Morrone, με φόντο τη Νάπολη και το «Sapore di Mare» να συμπληρώνει αυτή την έντονα ιταλική ατμόσφαιρα. Το μπουκάλι, σε απόχρωση latte, διατηρεί φυσικά τη χαρακτηριστική Sacred Heart της σειράς.

My Lash Seduction για βλέμμα που ξεχωρίζει

Η δεύτερη νέα άφιξη περνά από το άρωμα κατευθείαν στο μακιγιάζ. Η My Lash Seduction 24H Panoramic Flutter & Curl Mascara υπόσχεται πανοραμικό όγκο και άμεση καμπύλη που διαρκεί έως 24 ώρες, σύμφωνα με κλινική και ενόργανη δοκιμή.

Κυκλοφορεί στην απόχρωση 01 Naturally Black και διαθέτει ειδικό βουρτσάκι με ίνες καμπύλωσης, σχεδιασμένο ώστε να αγκαλιάζει κάθε βλεφαρίδα. Η σύνθεσή της περιέχει εκχύλισμα φραγκόσυκου Σικελίας, πράσινου Azuki και κόκκινου τριφυλλιού. Είναι επίσης οφθαλμολογικά ελεγμένη.

Και εδώ η Irina Shayk βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας, αυτή τη φορά με όλη την προσοχή στραμμένη στο βλέμμα.

Δύο νέες αφίξεις, μία πολύ Dolce&Gabbana διάθεση

Το Your Devotion Eau de Parfum Intense και η My Lash Seduction θα είναι διαθέσιμα από τον Σεπτέμβριο του 2026 στο επίσημο site, στις boutiques του οίκου και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Δύο διαφορετικά προϊόντα που συναντιούνται στην ίδια ιδέα της Dolce&Gabbana Beauty, λίγη περισσότερη ένταση, θηλυκότητα και ιταλική γοητεία στην καθημερινότητά σου.