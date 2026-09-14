Το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν μας οδηγεί όλο και πιο κοντά στην εποχή των indoor δραστηριοτήτων. Ο χώρος μας χρειάζεται τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ψυχαγωγία μας και την εξέλιξη μας στο πεδίο του gaming. Γι’ αυτό η LG, έχει προτάσεις για νέους αλλά και έμπειρους παίκτες. Με την 24GS60F-B 24 ιντσών, μπορείς να ξεκινήσεις να χτίζεις το setup σου και να αποκτήσεις την gaming εμπειρία, ενώ η 27GX790A-B 27 ιντσών είναι η απόλυτη οθόνη με εντυπωσιακό ρυθμό ανανέωσης για να εξελίξεις στο μέγιστο τις ικανότητες σου.



Η 24GS60F-B θα σας χαρίσει ένα ανταγωνιστικό προβάδισμα, καθώς η ταχύτητα της οθόνης έχει αναβαθμιστεί από 144Hz σε 180Hz. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετικά καθαρές και ομαλές εικόνες με 180Hz refresh rate. Επιπλέον, διαθέτει ζωντανές εικόνες με γρήγορο χρόνο απόκρισης 1 ms, ο οποίος μειώνει τα αντίστροφα ψεύτικα είδωλα (ghosting) και την καθυστέρηση εισόδου.1 Το πάνελ IPS επιτρέπει να απολαμβάνετε εντυπωσιακές εικόνες καθαρά από ευρεία γωνία έως και 178°. Η απόλυτη εμπειρία κορυφώνεται με ευρεία γκάμα χρωμάτων, sRGB 99% (τυπ.) και HDR10, αναπαράγοντας χρώματα εξαιρετικής πιστότητας, για να βλέπουν οι παίκτες τα χρώματα, όπως τα είχαν φανταστεί οι προγραμματιστές και να μπαίνουν στον κόσμο του παιχνιδιού.



Με την 27GX790A-B 27 ιντσών μπορείτε να απολαύσετε τα τέλεια γραφικά με μειωμένες αλλοιώσεις ή τρέμουλο, που προκαλούνται από τις διαφορές στις προδιαγραφές υλικού και λογισμικού, συγχρονίζοντας τα NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™. Η τρίπλευρη σχεδίαση χωρίς περιθώριο βελτιώνει την εμπειρία παιχνιδιού σας και σας ετοιμάζει για καθηλωτικές gaming στιγμές. Χάρη στη ρυθμιζόμενη βάση, μπορείτε να αλλάξετε την κλίση, το ύψος και την περιστροφή στον οριζόντιο άξονα, για να παίζετε πιο άνετα για ώρες απολαμβάνοντας χρόνο στο σπίτι.

Η 27GX790A-B 27 ιντσών OLED είναι μία εξαιρετική οθόνη με τεχνολογία Micro Lens Array+ ,διαθέτει φωτεινότερη OLED με κορυφαία φωτεινότητα 1300 nit και 480Hz, δηλαδή τον ταχύτερο στον κόσμο εντυπωσιακό ρυθμό ανανέωσης . Η δυνατότητα της να προσφέρει λεπτομερή έκφραση βάθους μαύρου, ενώ ο υψηλός λόγος διαστάσεων ακόμα και στις πιο σκοτεινές σκηνές παιχνιδιών, μετατρέπει τις ώρες που παίζεται σε νέες ζωντανές περιπέτειες.2



Ο ρυθμός ανανέωσης της στα 480Hz, οι εξαιρετικά ομαλές εικόνες και ο χρόνος απόκρισης 0.03ms (GtG) για ευκρινή, χωρίς είδωλα παιχνίδι που σας βοηθά να γίνεται με ευκολία ο καλύτερος δυνατός παίκτης. Η πιο πρόσφατη DisplayPort 2.1 θέτει ένα νέο πρότυπο για παιχνίδια επόμενης γενιάς. Πρόκειται για μια προηγμένη διεπαφή που αναμένεται να εισαχθεί με την επόμενη γενιά GPU, επιτρέποντας παιχνίδια υψηλής ταχύτητας στα 480Hz και σε ανάλυση QHD. Η εξελιγμένη της τεχνολογία όμως δεν σημαίνει ότι στερείται χρηστικότητα, καθώς με πολλαπλές θύρες όπως 2 θύρες HDMI 2.1, συνδέεται απρόσκοπτα με τις πιο πρόσφατες κονσόλες και PC.3



Με την κορυφαία θέση της LG στην τεχνολογία OLED και το Micro Lens Array+ (MLA+) να προσφέρουν έως και 37,5% φωτεινότερη SDR, με βελτιωμένη απόδοση φωτός και λιγότερες απώλειες, μπορείτε να απολαμβάνετε εντυπωσιακές εικόνες και να αναβαθμίζεται την αισθητηριακή εμπειρία του παιχνιδιού. Διαθέτει τυπική φωτεινότητα 275 nit (APL 100%) και κορυφαία φωτεινότητα 1300 nit (APL 1,5%) και χρωματική ακρίβεια Delta E ≦ 2, εξασφαλίζει ζωντανά, ρεαλιστικά χρώματα για παιχνίδια υψηλής πιστότητας και σε φωτεινά περιβάλλοντα.4

Η τεχνολογία του VESA DisplayHDR True Black 400 προσφέρει βαθιά και σταθερά επίπεδα μαύρου που παραμένουν αμετάβλητα σε διάφορα περιβάλλοντα. Με λόγο αντίθεσης 1,5 M, χρωματική γκάμα DCI-P3 98.5% (τυπ.) και ακρίβεια χρωμάτων 5Delta E ≦2 διασφαλίζει ότι τα χρώματα εμφανίζονται με ρεαλιστικές λεπτομέρειες, όπως ακριβώς αρχικά προορίζονταν από τους κατασκευαστές. Η LG UltraGear™ 27 ιντσών OLED θα σας χαρίσει αξέχαστες στιγμές ψυχαγωγίας και αληθοφανούς περιβάλλοντος, σαν να βρισκόσασταν μέσα στον gaming κόσμο.

Είτε ξεκινάτε να φτιάχνεται το setup σας, είτε θέλετε απλά να το απογειώσετε, η LG διαθέτει τις κατάλληλες οθόνες για το όραμα σας.

1 Επιλέξτε την «Ταχύτερη λειτουργία» για να επιτύχετε «χρόνο απόκρισης 1 ms». (Λειτουργία παιχνιδιού → Χρόνος απόκρισης → Ταχύτερη λειτουργία).

2 Η φωτεινότητα SDR είναι κατά 37,5% φωτεινότερη από τις προηγούμενες οθόνες OLED με MLA, 27GR95QE, 45GR95QE με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές.

Τα 480Hz είναι ο ταχύτερος ρυθμός ανανέωσης στον κόσμο με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των οθονών OLED από τον Νοέμβριο του 2024. (241112)

3 Τα καλώδια DP, HDMI και USB περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Η κάρτα γραφικών ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

4 Μεταξύ των οθονών για παιχνίδια LG OLED με MLA+. Η φωτεινότητα SDR είναι κατά 37,5% υψηλότερη από τα προηγούμενα μοντέλα μας (27GR95QE, 45GR95QE) με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές.

5 1.5Μ:1 είναι ο λόγος αντίθεσης στο 25% APL (Average Picture Level) και δίνεται ως ποσοστό και αναφέρεται στην τιμή μεταξύ του επιπέδου μαύρου και του επιπέδου αναφοράς για το λευκό.