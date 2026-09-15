Κάπου ανάμεσα στο πρώτο ζακετάκι και στην πρώτη βραδινή έξοδο με λίγη ψύχρα, θέλεις να αλλάξεις και το άρωμά σου. Αναζητάς κάτι πιο ζεστό, λίγο πιο βαθύ, που να ταιριάζει με τα ρούχα και τη διάθεση της εποχής. Μπορεί να σε τραβούν οι απαλές νότες που θυμίζουν βανίλια, να προτιμάς κάτι ξυλώδες ή να θέλεις να δοκιμάσεις κάτι πιο τολμηρό. 3 νέες δημιουργίες από τους Jean Paul Gaultier, Acqua di Parma και Maison Crivelli δίνουν διαφορετικές αφορμές για αυτή τη μικρή φθινοπωρινή αλλαγή. Το κοινό τους στοιχείο; Η ζεστασιά, που κάθε οίκος προσεγγίζει με τον δικό του τρόπο.

La Favorite: Λουλούδια με μια απαλή, γλυκιά πλευρά

Αν αγαπάς τα λουλουδάτα αρώματα και θέλεις να εξερευνήσεις μια πιο ζεστή εκδοχή τους, το La Favorite του Jean Paul Gaultier αξίζει μια θέση στη λίστα των δοκιμών σου. Οι αρωματοποιοί Amélie Jacquin και Quentin Bisch τοποθετούν στην καρδιά της σύνθεσης το λευκό άνθος Queen of the Night. Δίπλα του, η βενζόη προσθέτει βάθος και ζεστασιά, ενώ ο σπόρος τόνκα δίνει μια απαλή αίσθηση με διακριτικές αποχρώσεις βανίλιας. Αυτός ο συνδυασμός δίνει την αφορμή να το σκεφτούμε για τα πρώτα δροσερά βράδια, όταν θέλουμε κάτι πιο αισθησιακό να συνοδεύσει την εμφάνισή μας. Ακόμη και το μπουκάλι ακολουθεί αυτή τη διάθεση, με μια γυναικεία φιγούρα ντυμένη στα μαύρα μέσα στο γυαλί και μια κόκκινη σφραγίδα που τραβά το βλέμμα.

Cedro Virtuoso: Κέδρος και φουντούκι για φθινοπωρινή ζεστασιά

Το Cedro Virtuoso της Acqua di Parma, το νέο Eau de Parfum της συλλογής Signatures of the Sun, εξερευνά έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συνδυασμό. Ο αρωματοποιός Fabrice Pellegrin φέρνει κοντά τον κέδρο από τη Βιρτζίνια και την εσάνς φουντουκιού, σε μια σύνθεση με ξυλώδη χαρακτήρα και κρεμώδη απαλότητα.

Το περγαμόντο Καλαβρίας δίνει φρεσκάδα στο άνοιγμα, ενώ στη συνέχεια το άρωμα περνά σε πιο ζεστές αποχρώσεις. Το φουντούκι μαλακώνει τον ξηρό χαρακτήρα του κέδρου και αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του. Πρόκειται για μια πρόταση που έχει ενδιαφέρον αν σε ελκύουν τα ξύλα, αλλά αναζητάς παράλληλα μια αίσθηση απαλότητας. Και αν σου αρέσει να μεταφέρεις την αγαπημένη σου αρωματική διάθεση στην περιποίηση και στο σπίτι, η σειρά περιλαμβάνει επίσης κρέμα σώματος, προϊόν καθαρισμού για χέρια και σώμα και αρωματικό κερί.

Tobacco Carnaval: Καπνός και μια αίσθηση από ρούμι

Για όσες θέλουν να κινηθούν προς πιο σκοτεινές, ζεστές αρωματικές κατευθύνσεις, το Tobacco Carnaval του Maison Crivelli προσφέρει μια διαφορετική αφετηρία. Ο Thibaud Crivelli συνεργάζεται με τον αρωματοποιό Quentin Bisch για ένα extrait de parfum που αντλεί έμπνευση από μια νύχτα γεμάτη μουσική, χορό και γιορτινή ένταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το φύλλο καπνού. Ο οίκος περιγράφει τον χαρακτήρα του μέσα από μια ζεστή, γλυκιά αίσθηση που θυμίζει φρούτα μέσα σε κεχριμπαρένιο ρούμι. Κρατά, ωστόσο, την πλήρη σύνθεση μυστική, όπως συμβαίνει με τις δημιουργίες της συλλογής Olfactory Mysteries. Επομένως, οι αναφορές σε φρούτα και ποτό περιγράφουν την αρωματική εντύπωση, χωρίς να αποτελούν αναλυτική λίστα συστατικών. Αυτή η περιγραφή το κάνει μια ενδιαφέρουσα επιλογή για δοκιμή αν σε γοητεύουν τα αρώματα με καπνικό χαρακτήρα και νύξεις λικέρ. Το μπρονζέ μπουκάλι συμπληρώνει όμορφα τη ζεστή αισθητική του.

Το φθινοπωρινό σου άρωμα μπορεί να έχει λουλούδια, ξύλα ή μια πιο σκοτεινή γλυκύτητα. Το ζητούμενο είναι να σου δημιουργεί την επιθυμία να το φορέσεις, ακόμη και μια συνηθισμένη Τρίτη. Κράτησε τις περιγραφές ως αφετηρία και δώσε στον εαυτό σου χρόνο να διαλέξει εκείνο που πραγματικά του αρέσει.