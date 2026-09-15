Κάπου ανάμεσα στον πρώτο καφέ με ανοιχτό παράθυρο και στην αναζήτηση μιας λεπτής κουβέρτας για τον καναπέ, αρχίζεις να βλέπεις το σπίτι σου λίγο διαφορετικά. Θέλεις περισσότερη ζεστασιά, λίγο χρώμα, μια γωνιά που να σε προσκαλεί να καθίσεις παραπάνω. Η φθινοπωρινή διακόσμηση σου δίνει ακριβώς αυτή την αφορμή, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα. Με αυτή τη διάθεση, η ΙΚΕΑ υποδέχεται τη νέα εποχή με νέα προϊόντα της σειράς HÖSTAGILLE.

Φθινοπωρινή διακόσμηση με κάτι από το δάσος

Αν αγαπάς τις μικρές λεπτομέρειες που σου φτιάχνουν τη διάθεση, εδώ θα βρεις αρκετές αφορμές για να χαμογελάσεις. Διακοσμητικά μανιτάρια, λουλούδια και φυλλώματα δίνουν στη σειρά HÖSTAGILLE έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, με αναφορές στη φύση και μια διακριτική παραμυθένια αίσθηση.

Για να τα εντάξεις στον δικό σου χώρο, ξεκίνα από ένα σημείο που κοιτάζεις καθημερινά. Μια σύνθεση πάνω στη συρταριέρα ή μια μικρή αλλαγή στο τραπεζάκι του σαλονιού αρκεί για αρχή. Αντί να γεμίσεις κάθε επιφάνεια, άφησε λίγο χώρο γύρω από τα αντικείμενα που επιλέγεις. Έτσι, θα προσέχεις περισσότερο τις λεπτομέρειές τους και θα κρατήσεις το αποτέλεσμα ανάλαφρο.

Χαμήλωσε το φως, άλλαξε τη διάθεση

Το βράδυ, θέλεις συνήθως κάτι πιο ήσυχο από το δυνατό φως της οροφής. Τα φωτάκια που λαμπυρίζουν, μαζί με τα αρωματικά και διακοσμητικά κεριά, αποτελούν μέρος των φθινοπωρινών προτάσεων της IKEA και σου δίνουν ιδέες για πιο ατμοσφαιρικές γωνιές.

Δοκίμασε να οργανώσεις μία δίπλα στην αγαπημένη σου πολυθρόνα, κρατώντας χώρο για το βιβλίο και το φλιτζάνι σου. Η διακόσμηση έχει περισσότερο νόημα όταν εξυπηρετεί και τον τρόπο που περνάς τον χρόνο σου. Δεν χρειάζεται κάθε γωνιά να μοιάζει έτοιμη για φωτογράφιση.

Στρώσε το τραπέζι χωρίς να περιμένεις καλεσμένους

Οι γήινες, ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις στα είδη σερβιρίσματος, μαζί με τις χρυσές λεπτομέρειες των νέων προτάσεων, σου δίνουν αφορμή να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με το καθημερινό τραπέζι.

Μπορείς να κρατήσεις τα πιάτα που ήδη χρησιμοποιείς και να προσθέσεις ένα διαφορετικό στοιχείο στο σερβίρισμα. Διάλεξε ένα χρώμα που ταιριάζει με όσα έχεις, ώστε να συνδυάζεις εύκολα το καινούργιο με το παλιό. Άλλωστε, δεν χρειάζεσαι επίσημο δείπνο για να απολαύσεις ένα όμορφα στρωμένο τραπέζι.

Η φθινοπωρινή διακόσμηση βγαίνει στο μπαλκόνι

Όσο ο καιρός σου επιτρέπει να κάθεσαι έξω, δώσε λίγη προσοχή και στο μπαλκόνι σου. Τα φαναράκια, τα στεφάνια, τα φυτά και οι διακοσμητικές κολοκύθες των νέων αφίξεων προσφέρουν επιλογές για ένα φιλόξενο σκηνικό. Αν σου αρέσει το Halloween, οι κολοκύθες προσθέτουν και μια διακριτική εποχική αναφορά.

Τελικά, η φθινοπωρινή διακόσμηση μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ μικρό. Με τις προτάσεις της IKEA ως αφορμή, κράτησε όσα αγαπάς, πρόσθεσε ό,τι σου ταιριάζει και φτιάξε έναν χώρο που χαίρεσαι να επιστρέφεις.