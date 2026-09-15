Τον Σεπτέμβριο του 2026 η PLAYMOBIL ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο επιτυχημένο ταξίδι της στην ελληνική μυθολογία και κυκλοφορεί στην αγορά μια νέα θεματική σειρά PLAYMOBIL ΟΔΥΣΣΕΙΑ εμπνευσμένη από το έπος του Ομήρου.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της σειράς PLAYMOBIL Ελληνική Μυθολογία η Οδύσσεια του Ομήρου έρχεται να συμπληρώσει τις επιμέρους ιστορίες σε μία μεγάλη αφηγηματική ενότητα, καθώς πρόκειται για ένα έργο οικουμενικό, γεμάτο περιπέτεια, φαντασία και αξίες που εξακολουθούν να εμπνέουν μικρούς και μεγάλους σε όλο τον κόσμο. Η νέα σειρά περιλαμβάνει πέντε σετ, τα οποία αναπαριστούν εμβληματικές στιγμές από το θρυλικό ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης: «Το Καράβι του Οδυσσέα και οι Σειρήνες», οι «Περιπέτειες του Οδυσσέα», οι «Τέσσερις Θεοί του Ολύμπου», καθώς και τα αγαπημένα σετ «Ο Οδυσσέας και η Κίρκη» και «Ο Οδυσσέας και ο Κύκλωπας Πολύφημος», δημιουργούν μια ολοκληρωμένη αφηγηματική εμπειρία που ζωντανεύει το επικό ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης.

Η PLAYMOBIL καλεί τα παιδιά να γίνουν πρωταγωνιστές της ιστορίας καθώς μέσα από το παιχνίδι, έννοιες όπως η επιμονή, η ευφυΐα, το θάρρος και η περιπέτεια αποκτούν νέα διάσταση, μια πρόσκληση σε ένα ταξίδι όπου οι θρύλοι της ελληνικής μυθολογίας ζωντανεύουν.

Μία ελληνική επιτυχία με διεθνή απήχηση

Η σειρά Ελληνικής Μυθολογίας της PLAYMOBIL αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα τοπικά project στην ιστορία της PLAYMOBIL Hellas. Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι κωδικοί εμπνευσμένοι από την ελληνική μυθολογία έχουν γνωρίσει εξαιρετική αποδοχή από το κοινό, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνδυαστεί με το δημιουργικό παιχνίδι.

Το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσης. Η σειρά ΟΔΥΣΣΕΙΑ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν χαρακτήρες, αξίες και ιστορίες που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλες οι νέες συσκευασίες θα διαθέτουν QR code που οδηγεί στο ειδικά σχεδιασμένο microsite greekmythology.playmobil.com, έναν ψηφιακό προορισμό αφιερωμένο αποκλειστικά στην ελληνική μυθολογία.

Εκεί, παιδιά και γονείς θα μπορούν να ανακαλύψουν περιλήψεις μύθων σε φιλική γλώσσα, παρουσιάσεις θεών και ηρώων, εκπαιδευτικό υλικό, εκτυπώσιμες δραστηριότητες, βίντεο και επιπλέον περιεχόμενο που θα εμπλουτίζει συνεχώς την εμπειρία παιχνιδιού. Το microsite θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, ακολουθώντας πλήρως τις διεθνείς προδιαγραφές της PLAYMOBIL και προσφέροντας μια ασφαλή, φιλική και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία.

Η νέα σειρά επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της PLAYMOBIL να δημιουργεί παιχνίδια που δεν προσφέρουν μόνο ψυχαγωγία, αλλά εμπνέουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και φέρνουν τις νέες γενιές πιο κοντά σε ιστορίες που έχουν διαμορφώσει τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Η συλλεκτική σειρά PLAYMOBIL ΟΔΥΣΣΕΙΑ θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2026:

PLAYMOBIL ΟΔΥΣΣΕΙΑ:

72178 – Το Καράβι του Οδυσσέα και οι Σειρήνες

72179 – Οι Περιπέτειες του Οδυσσέα

72180 – Οι Τέσσερις Θεοί του Ολύμπου

70468 – Ο Οδυσσέας και η Κίρκη

70470 – Ο Οδυσσέας και ο Κύκλωπας Πολύφημος