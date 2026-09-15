Η Βόρεια Μακεδονία ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στη σκηνή της Eurovision το 2027, βάζοντας τέλος σε μια απουσία τεσσάρων συνεχόμενων διοργανώσεων. Την επιστροφή επιβεβαίωσε επίσημα το MRT, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, ενώ η Eurovision ανακοίνωσε την είδηση στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.
Η 71η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τους δύο ημιτελικούς στις 11 και 13 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 15 Μαΐου 2027. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Arena Burgas, μετά την πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό το 2026.
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Από το Τορίνο ξανά στη σκηνή της Eurovision
Η τελευταία εμφάνιση της Βόρειας Μακεδονίας ήταν το 2022 στο Τορίνο. Τότε, η Andrea εκπροσώπησε τη χώρα με το «Circles», τερματίζοντας στην 11η θέση του δεύτερου ημιτελικού και μένοντας εκτός τελικού. Από τότε η χώρα δεν συμμετείχε στις διοργανώσεις του 2023, του 2024, του 2025 και του 2026.
Η σχέση της Βόρειας Μακεδονίας με τη Eurovision, πάντως, έχει αρκετά μεγαλύτερη ιστορία. Η πρώτη επίσημη συμμετοχή της ήρθε το 1998 στο Μπέρμιγχαμ, όταν ο Vlado Janevski ανέβηκε στη σκηνή με το «Ne Zori, Zoro», έχοντας προηγουμένως κερδίσει το Skopje Fest. Εκείνη τη χρονιά κατέκτησε τη 19η θέση.
Μέχρι σήμερα η χώρα έχει εμφανιστεί σε 21 διοργανώσεις, με καλύτερη στιγμή της την έβδομη θέση της Tamara Todevska με το «Proud» το 2019. Μάλιστα, εκείνη τη χρονιά η Βόρεια Μακεδονία είχε τερματίσει πρώτη στην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών. Με την επιστροφή της στο Μπουργκάς, το 2027 θα σηματοδοτήσει την 22η συμμετοχή της στη Eurovision.
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