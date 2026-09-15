DELTA: Η σύγχρονη Ελλάδα στο τραπέζι, μέσα από ένα νέο μενού

DELTA: Η σύγχρονη Ελλάδα στο τραπέζι, μέσα από ένα νέο μενού

Το βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριο παρουσιάζει το νέο του μενού και επιστρέφει στην καρδιά της ελληνικής φύσης, αναζητώντας τη σύγχρονη γεύση της χώρας μέσα από τους τόπους, τις εποχές και τους ανθρώπους της.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το Delta έχει θέσει ως στόχο να εξελίσσει διαρκώς τη γαστρονομική του ταυτότητα, αναζητώντας νέους τρόπους να εκφράσει τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από τη γεύση.

Μετά από χρόνια δημιουργικής πορείας, έρευνας και συνεχούς εξέλιξης, το Delta, το εστιατόριο που έχει κατακτήσει δύο αστέρια Michelin, παρουσιάζει το νέο του μενού, σε μια στιγμή που σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του.

Στην καρδιά αυτής της διαδρομής βρίσκεται ο Executive Chef Γιώργος Παπαζαχαρίας, ο οποίος, έχοντας ταξιδέψει, γνωρίσει διαφορετικές κουλτούρες και δουλέψει με τεχνικές και ιδέες από διαφορετικά μέρη του κόσμου, επέστρεψε στην Ελλάδα με μια νέα ματιά.

Τα ταξίδια του, οι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι τεχνικές και οι γεύσεις που συνάντησε όλα αυτά τα χρόνια, δεν τον οδήγησαν τελικά μακριά από την Ελλάδα. Αντίθετα, τον έφεραν ξανά πίσω σε αυτήν — με μια διαφορετική ματιά.

Άρχισε να παρατηρεί ξανά όσα βρίσκονταν ήδη εδώ: τα βουνά, τα νησιά, τα δάση, τις θάλασσες και, πάνω απ’ όλα, τα υλικά και τους ανθρώπους που τα συνδέουν.

Έτσι γεννήθηκε το νέο μενού του Delta

Ο Γιώργος Παπαζαχαρίας ακολουθεί την Ελλάδα όχι μέσα από παραδοσιακές συνταγές, αλλά μέσα από τα τοπία, τις εποχές και τα υλικά της.

Ο ελληνικός τόνος έρχεται από τα νερά της Αλοννήσου. Οι άγριες μορχέλες από τα δάση του Παρνασσού. Η σκορπίνα από την Κέρκυρα μεταφέρει στο Ιόνιο, ενώ το αρνί από τα βουνά της Ηπείρου οδηγεί τη γεύση σε ένα διαφορετικό, ορεινό τοπίο. Από τα βαθιά νερά γύρω από την Εύβοια έρχονται οι λείες αχιβάδες, συλλεγμένες μία προς μία από τον δύτη και φίλο του εστιατορίου, Στέλιο.

Κάθε υλικό έχει τη δική του ιστορία. Αυτά τα υλικά δεν είναι απλώς προϊόντα που επιλέχθηκαν για ένα μενού. Πίσω από το καθένα υπάρχει ένας τόπος, μια εποχή και, συχνά, ένας άνθρωπος.

Και στο Delta, η ιστορία αυτή δεν τελειώνει στην πρώτη ύλη

Η ζύμωση, η ωρίμανση, η συντήρηση, η φωτιά και το μαγείρεμα ακριβείας γίνονται εργαλεία για να δοθεί χρόνος στη γεύση να εξελιχθεί. Κάποιες παρασκευές ξεκινούν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες πριν φτάσουν στο τραπέζι.

Η τεχνική, όμως, παραμένει διακριτική.

Δεν έχει στόχο να εντυπωσιάσει για τον εαυτό της. Έχει έναν μόνο σκοπό :να κάνει το υλικό να μιλήσει πιο καθαρά.

Ένα ταξίδι που αξίζει να γευτείτε

Το νέο μενού του Delta είναι μια πρόσκληση να γνωρίσετε την Ελλάδα από μια διαφορετική πλευρά- είναι η ερμηνεία του Γιώργου Παπαζαχαρία για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Να ανακαλύψετε γνώριμα υλικά σε άγνωστες εκφράσεις. Να ακολουθήσετε τη διαδρομή τους από τον τόπο προέλευσής τους μέχρι το πιάτο. Να αισθανθείτε τις εποχές, τη θάλασσα, το βουνό και το δάσος μέσα από μια εμπειρία που εξελίσσεται σε κάθε πιάτο.

«Ένα ταξίδι από τη θάλασσα στο βουνό, από το νησί στο δάσος, από τον παραγωγό στην κουζίνα. Και, τελικά, από την κουζίνα μας στο τραπέζι σας.»