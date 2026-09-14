Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε graffiti σε έναν ολόκληρο τοίχο και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε graffiti σε έναν ολόκληρο τοίχο και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άφησε το αποτύπωμά του μόνο στη μουσική και στη σκηνή. Η χαρακτηριστική εικόνα του πέρασε και στη street art, μέσα από ένα εντυπωσιακό graffiti που καλύπτει έναν ολόκληρο τοίχο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook, βλέπουμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός μεγάλου πορτρέτου του τραγουδιστή. Ο καλλιτέχνης δουλεύει σταδιακά πάνω στον τοίχο μέχρι να σχηματιστεί το γνώριμο πρόσωπο του Μαζωνάκη, σε ένα έργο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Ένα διαφορετικό πορτρέτο του Μαζωνάκη

Δεν πρόκειται για μια απλή φωτογραφία ή για ένα ακόμη στιγμιότυπο από την καριέρα του. Το graffiti μεταφέρει την εικόνα του έξω από τις πίστες, τα videoclips και τις φωτογραφίσεις και τη βάζει μέσα στον δημόσιο χώρο.

Και ίσως αυτό να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εμφάνιση υπήρξε πάντα σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Τα ιδιαίτερα looks, οι αλλαγές στην εικόνα του και η διάθεσή του να πειραματίζεται τον έκαναν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έτσι, το πρόσωπό του μοιάζει σχεδόν φυσικό να γίνεται και αντικείμενο ενός έργου street art.

Όταν η μουσική συναντά τη street art

Ένα μεγάλο graffiti έχει τη δική του δύναμη. Δεν το συναντάς σε μια οθόνη ούτε το προσπερνάς μέσα σε ένα feed. Καταλαμβάνει χώρο, γίνεται μέρος μιας γειτονιάς και τραβά το βλέμμα ακόμη και κάποιου που δεν γνωρίζει την ιστορία πίσω από αυτό.

Στην προκειμένη περίπτωση, το πορτρέτο του Μαζωνάκη λειτουργεί σαν μια διαφορετική καλλιτεχνική αποτύπωση ενός προσώπου που για χρόνια συνδέθηκε έντονα με την εικόνα, τη μουσική και την προσωπική έκφραση.