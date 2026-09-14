Η κοτόσουπα έχει τον τρόπο της να κάνει ένα απλό γεύμα να μοιάζει με φροντίδα. Σε αυτή την εκδοχή, ο σπιτικός ζωμός δίνει γεμάτη γεύση, το κριθαράκι κάνει τη σούπα χορταστική και το αυγολέμονο χαρίζει τη χαρακτηριστική βελούδινη υφή του. Στο σερβίρισμα, προσθέτουμε ένα αυγό ποσέ και λίγο πιπέρι καγιέν για μια διαφορετική πινελιά.

Υλικά για 4 μερίδες

Για τον ζωμό κοτόπουλου

Κόκαλα από ένα κοτόπουλο περίπου 1,5 κιλού ή 450 γρ. φτερούγες και κοπανάκια ή κόκαλα που περίσσεψαν από ψητό κοτόπουλο

1 μεγάλο καρότο, χοντροκομμένο

2 κλωνάρια σέλερι, χοντροκομμένα

2 πράσα, πλυμένα και κομμένα σε ροδέλες

2 φύλλα δάφνης

2 κλωναράκια θυμάρι

2¼ λίτρα νερό

Για τη σούπα

8 αυγά ελευθέρας βοσκής

1,5 λίτρο ζωμό κοτόπουλου

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 φιλέτο στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα, περίπου 170 γρ.

100 γρ. κριθαράκι

3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

30 γρ. βούτυρο

1 μικρή χούφτα ψιλοκομμένο μαϊντανό

Λίγο πιπέρι καγιέν, για το σερβίρισμα

Ετοιμάζουμε τον σπιτικό ζωμό

Βάζουμε όλα τα υλικά του ζωμού σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέτουμε το νερό. Μόλις πάρει βράση, αφαιρούμε με μια κουτάλα τον αφρό από την επιφάνεια. Χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά και αφήνουμε τον ζωμό να σιγοβράσει για 2 ώρες. Αποφεύγουμε τον έντονο βρασμό, ώστε να παραμείνει διαυγής.

Σουρώνουμε τον ζωμό και, αν θέλουμε πιο συμπυκνωμένη γεύση, τον σιγοβράζουμε λίγο ακόμη. Για τη σούπα θα χρειαστούμε 1,5 λίτρο.

Φτιάχνουμε τα αυγά ποσέ

Σπάμε τα 4 αυγά, το καθένα σε ένα μικρό μπολ, και τα γλιστράμε προσεκτικά σε νερό που σιγοβράζει. Τα μαγειρεύουμε για 3 έως 4 λεπτά και τα μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα μπολ με κρύο νερό, ώστε να σταματήσουμε το μαγείρεμα. Λίγο πριν σερβίρουμε, θα τα ξαναζεστάνουμε σε ζεστό νερό.

Μαγειρεύουμε το κοτόπουλο και το κριθαράκι

Ζεσταίνουμε τον ζωμό σε χαμηλή φωτιά και προσθέτουμε το αλάτι. Βάζουμε μέσα το στήθος κοτόπουλου και το σιγοβράζουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ψηθεί μέχρι το κέντρο. Το βγάζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει αρκετά ώστε να μπορούμε να το κόψουμε.

Δυναμώνουμε τη φωτιά μέχρι να πάρει βράση ο ζωμός και ρίχνουμε το κριθαράκι. Χαμηλώνουμε ξανά και σιγοβράζουμε για 7 έως 8 λεπτά, ελέγχοντας και τις οδηγίες της συσκευασίας. Στο μεταξύ, κόβουμε το κοτόπουλο κατά μήκος σε 4 κομμάτια και έπειτα σε μικρές λωρίδες.

Δένουμε τη σούπα με το αυγολέμονο

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα υπόλοιπα 4 αυγά με τον χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε σταδιακά περίπου τον μισό ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα, ώστε να ζεστάνουμε τα αυγά χωρίς να κόψουν.

Επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει ελαφρά η σούπα. Αν χρησιμοποιούμε θερμόμετρο, η αρχική συνταγή δίνει θερμοκρασία περίπου 70 έως 80°C. Δεν αφήνουμε τη σούπα να πάρει βράση.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο και τον μαϊντανό και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Τέλος, ρίχνουμε τις λωρίδες κοτόπουλου.

Σερβίρουμε

Μοιράζουμε τη σούπα σε 4 βαθιά πιάτα ή μπολ. Προσθέτουμε σε κάθε μερίδα ένα ζεστό αυγό ποσέ και πασπαλίζουμε με λίγο πιπέρι καγιέν.

Καλή απόλαυση!