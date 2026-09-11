Αν θέλεις ένα γρήγορο αλλά χορταστικό πιάτο με έντονες γεύσεις, αυτά τα flatbreads είναι εξαιρετική επιλογή. Το ζεστό πικάντικο μοσχάρι συνδυάζεται με δροσερό γιαούρτι, φρέσκια ντομάτα και κρεμμύδι τουρσί με κουρκουμά, δημιουργώντας ένα πιάτο που έχει ισορροπία ανάμεσα στο πικάντικο, το όξινο και το δροσερό.

Υλικά

Για τα κρεμμύδια τουρσί με κουρκουμά

1 κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες

1½ κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά

Χυμός από 2 λάιμ ή 4 κουταλιές της σούπας ξίδι από λευκό κρασί

2 κουταλάκια του γλυκού ψιλή ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

Για το γιαούρτι με σκόρδο και δυόσμο

150 γρ. γιαούρτι ελληνικού τύπου

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοτριμμένη

1 γεμάτη κουταλιά της σούπας φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

1 πρέζα αλάτι

Για τις ντομάτες

2 με 3 ντομάτες, ψιλοκομμένες, περίπου 300 γρ.

1 μεγάλη πρέζα αλάτι

Για τα flatbreads

415 γρ. πικάντικη βάση μοσχαρίσιου κρέατος με ντομάτα και σκόρδο, 1 δόση

2 με 3 μαλακά flatbreads

Φρέσκα φύλλα κόλιανδρου για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ξεκίνησε με τα κρεμμύδια τουρσί. Βάλε σε ένα μπολ το κρεμμύδι, τον κουρκουμά, τον χυμό λάιμ ή το ξίδι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Ανακάτεψε καλά και άφησέ τα για περίπου 15 με 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν έντονο κίτρινο χρώμα.

Σε ένα μικρό μπολ ανακάτεψε το γιαούρτι με το σκόρδο, τον δυόσμο και λίγο αλάτι. Άφησέ το στην άκρη μέχρι να έρθει η ώρα του σερβιρίσματος.

Βάλε τις ψιλοκομμένες ντομάτες σε ένα σουρωτήρι, πρόσθεσε το αλάτι και άφησέ τες για λίγα λεπτά ώστε να αποβάλουν μέρος από τα υγρά τους. Έτσι τα flatbreads δεν θα μουσκέψουν όταν τα γεμίσεις.

Ζέστανε το μοσχάρι σε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 4 με 5 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Αν το μείγμα είναι πολύ πηχτό, πρόσθεσε λίγο νερό ή ζωμό.

Παράλληλα, ζέστανε τα flatbreads σε ένα στεγνό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά για 1 με 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να γίνουν ζεστά, μαλακά και εύκαμπτα.

Για το σερβίρισμα, άπλωσε πάνω σε κάθε flatbread μια στρώση από το ζεστό μοσχάρι. Πρόσθεσε μερικές κουταλιές από το γιαούρτι με σκόρδο και δυόσμο, τις στραγγισμένες ντομάτες και αρκετό κρεμμύδι τουρσί. Ολοκλήρωσε με φρέσκα φύλλα κόλιανδρου και σέρβιρε αμέσως.

Καλή απόλαυση!