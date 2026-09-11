Σε ένα καταπράσινο τοπίο δίπλα στο Ιόνιο, το Ikos Odisia συνδυάζει all-inclusive πολυτέλεια, εκλεκτή γαστρονομία και εμπειρίες για όλη την οικογένεια, αποτελώντας έναν από τους ξεχωριστούς προορισμούς της Κέρκυρας.

Σε μια προνομιακή τοποθεσία, μέσα σε 60 στρέμματα πλούσιας βλάστησης και απέναντι από το Ikos Dassia, το Ikos Odisia προσφέρει ένα σκηνικό που μοιάζει ιδανικό για καλοκαιρινή απόδραση. Καταπράσινα τοπία, χρυσαφένιες αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου συνθέτουν μια εμπειρία διαμονής που κινείται ανάμεσα στη χαλάρωση και τη διακριτική πολυτέλεια.

Για τη σεζόν του 2026, το resort παρουσιάζει τις νέες Deluxe Three and Four Bedroom Bungalow Villas, σχεδιασμένες για μεγαλύτερες και πολυγενεακές οικογένειες. Με ιδιωτικές πισίνες, θέα στη θάλασσα και χώρους που προσφέρουν ιδιωτικότητα, συνδυάζουν την ανεξαρτησία μιας βίλας με την all-inclusive εμπειρία Unconditional Luxury του Ikos.

Η γαστρονομία αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της εμπειρίας, με οκτώ εστιατόρια, περισσότερες από 100 ετικέτες κρασιού και μενού από Michelin-starred chefs. Παράλληλα, μέσω του Dine Out, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τις γεύσεις της Κέρκυρας μέσα από επιλεγμένα τοπικά εστιατόρια.

Οι επιλογές χαλάρωσης και διασκέδασης συμπληρώνονται από την οργανωμένη παραλία, 10 θερμαινόμενες πισίνες, splash parks για τα παιδιά, kids’ clubs, γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου, ενώ spa, θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες στη φύση προσθέτουν ακόμη περισσότερες επιλογές στην καθημερινότητα.

Το φετινό καλοκαίρι, μέρος των διακοπών του στο Ikos Odisia πέρασε και ο Γιώργος Ντάβλας, επιλέγοντας την Κέρκυρα για ακόμα μια χρονιά για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης σε ένα από τα πιο ξεχωριστά resorts του Ιονίου.

Με φόντο το καταπράσινο κερκυραϊκό τοπίο και το απέραντο γαλάζιο, το Ikos Odisia παραμένει ένας προορισμός που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.