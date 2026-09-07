Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Κλαή εβδομάδα! Η ημέρα ξεκινά με μεγαλύτερη συναισθηματική ευαισθησία, καθώς η Σελήνη κινείται από τον Καρκίνο προς τον Λέοντα μέσα στη μέρα. Ο Ερμής στην Παρθένο ζητά καθαρό μυαλό και πρακτικές αποφάσεις, ενώ η Αφροδίτη στον Ζυγό στρέφει το ενδιαφέρον στις σχέσεις, στην αρμονία και στις ισορροπίες. Παράλληλα, ο Άρης στον Καρκίνο μπορεί να κάνει τις αντιδράσεις πιο προσωπικές, γι’ αυτό σήμερα αξίζει να επιλέξεις προσεκτικά πού θα δώσεις την ενέργειά σου.

Κριός

Η εβδομάδα ξεκινά με υποχρεώσεις που μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από εσένα. Μην προσπαθήσεις όμως να αποδείξεις την αξία σου αναλαμβάνοντας περισσότερα από όσα πραγματικά μπορείς να διαχειριστείς. Στα προσωπικά, μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται μια σχέση για να παραμείνει ισορροπημένη. Το βράδυ άφησε λίγο χώρο και για κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι ξανά ο εαυτός σου.

Ταύρος

Σήμερα έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από σταθερότητα και συγκεκριμένες απαντήσεις, ειδικά σε θέματα που εδώ και καιρό παραμένουν θολά. Μια επαγγελματική ή οικονομική λεπτομέρεια χρειάζεται προσοχή και όχι βιαστικές κινήσεις. Συναισθηματικά, μπορείς να έρθεις πιο κοντά με έναν άνθρωπο αρκεί να μιλήσεις χωρίς υπαινιγμούς. Μην κρατάς μέσα σου κάτι μόνο και μόνο για να αποφύγεις μια δύσκολη κουβέντα.

Δίδυμοι

Η ημέρα απαιτεί οργάνωση και μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει πίσω. Πρόσεξε ιδιαίτερα οικονομικές συμφωνίες, αγορές ή έξοδα που γίνονται περισσότερο από παρόρμηση παρά από πραγματική ανάγκη. Στις σχέσεις σου χρειάζεται λιγότερη ανάλυση και περισσότερη ειλικρίνεια. Όσο περνά η μέρα, η διάθεσή σου ανεβαίνει και θέλεις περισσότερη επικοινωνία και κίνηση.

Καρκίνος

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου για μεγάλο μέρος της ημέρας και σε κάνει ιδιαίτερα δεκτική σε όσα συμβαίνουν γύρω σου. Μπορεί να πάρεις προσωπικά μια συμπεριφορά που στην πραγματικότητα δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση με εσένα, οπότε μην καταλήξεις αμέσως σε συμπεράσματα. Ο Άρης στο ζώδιό σου σου δίνει δύναμη, αλλά μπορεί να σε κάνει και πιο απόλυτη όταν νιώθεις ότι κάποιος ξεπερνά τα όριά σου. Χρησιμοποίησε αυτή την ενέργεια για να διεκδικήσεις όσα χρειάζεσαι χωρίς να ξεκινήσεις έναν πόλεμο που δεν χρειάζεται.

Λέων

Η αρχή της ημέρας σε βρίσκει λίγο πιο εσωστρεφή και ίσως χρειαστείς χρόνο για να καταλάβεις τι πραγματικά αισθάνεσαι. Όσο όμως περνούν οι ώρες, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά. Η ανάγκη σου να εκφραστείς, να φροντίσεις την εμφάνισή σου ή να διεκδικήσεις περισσότερο χώρο γίνεται πιο έντονη. Πρόσεξε μόνο να μη μετατρέψεις μια μικρή απογοήτευση σε ζήτημα εγωισμού.

Παρθένος

Ο Ήλιος και ο Ερμής στο ζώδιό σου ενισχύουν την ανάγκη σου να βάλεις πρόγραμμα, να οργανώσεις σχέδια και να ξεκαθαρίσεις υποθέσεις. Σήμερα μπορείς να προχωρήσεις αρκετά σε ένα επαγγελματικό ζήτημα, αρκεί να μην κολλήσεις στην τελειότητα. Στις προσωπικές σχέσεις, κάποια πράγματα χρειάζονται συναίσθημα και όχι άλλη μία λίστα με επιχειρήματα. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να έχει απάντηση για τα πάντα.

Ζυγός

Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, η γοητεία σου είναι έντονη και οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να δεχτείς μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση ή να δεις μια υπάρχουσα σχέση να γίνεται πιο ζεστή. Παράλληλα, οι επαγγελματικές απαιτήσεις ίσως δημιουργήσουν εκνευρισμό, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι κάποιος πιέζει τα όριά σου. Μην προσπαθήσεις να κρατήσεις όλους ευχαριστημένους εις βάρος της δικής σου ηρεμίας.

Σκορπιός

Κάτι μέσα σου σε σπρώχνει να κοιτάξεις λίγο πιο μακριά και να σκεφτείς τι θέλεις να αλλάξεις τους επόμενους μήνες. Μια επαγγελματική προοπτική ή μια νέα ιδέα μπορεί να αρχίσει να αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον. Στα αισθηματικά, μην περιμένεις από τον άλλον να καταλάβει όσα δεν λες. Μια ξεκάθαρη κουβέντα σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη από οποιαδήποτε προσπάθεια να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις.

Τοξότης

Οικονομικές υποχρεώσεις ή κοινά οικονομικά μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή σήμερα. Απόφυγε αποφάσεις που βασίζονται στον ενθουσιασμό της στιγμής και δες τα πραγματικά δεδομένα πριν δεσμευτείς. Στα προσωπικά, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη για περισσότερη ελευθερία ή για μια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις και των δύο πλευρών. Η ημέρα γίνεται πιο ανάλαφρη όσο απομακρύνεσαι από καταστάσεις που δεν μπορείς να ελέγξεις.

Αιγόκερως

Οι σχέσεις σου απαιτούν σήμερα περισσότερη προσοχή, καθώς μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις ή παράπονα που δεν περίμενες. Αντί να μπεις αμέσως σε άμυνα, προσπάθησε να ακούσεις τι πραγματικά θέλει να σου πει ο άλλος. Επαγγελματικά, η παρουσία της Αφροδίτης στον Ζυγό μπορεί να βοηθήσει σε επαφές, συνεργασίες και ζητήματα εικόνας. Κράτησε τις φιλοδοξίες σου ψηλά, αλλά μην αγνοήσεις ανθρώπους που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία σου.

Υδροχόος

Η εβδομάδα ξεκινά με πρακτικά ζητήματα, δουλειά και υποχρεώσεις που χρειάζονται πρόγραμμα. Μπορεί να αισθανθείς ότι έχεις πολλά μικρά πράγματα να διαχειριστείς ταυτόχρονα, γι’ αυτό βάλε προτεραιότητες αντί να τρέχεις παντού. Στα προσωπικά, το δεύτερο μέρος της ημέρας γίνεται πιο ενδιαφέρον και ευνοεί περισσότερο την επαφή και τη συντροφικότητα. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει πιο ξεκάθαρα τι αισθάνεται.

Ιχθύες

Η δημιουργικότητα και η συναισθηματική σου πλευρά βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σήμερα. Αν υπάρχει κάποιος που σε ενδιαφέρει, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη οικειότητα ή μια κίνηση που θα σου δώσει απαντήσεις. Παρ’ όλα αυτά, μην εξιδανικεύεις ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή θέλεις μια ιστορία να εξελιχθεί όπως την έχεις φανταστεί. Στη δουλειά, μια πρακτική προσέγγιση θα σε βοηθήσει να λύσεις κάτι που μέχρι τώρα φαινόταν πιο περίπλοκο.

Η ημέρα σου θυμίζει ότι μπορείς να ακούς το συναίσθημά σου χωρίς να του επιτρέπεις να αποφασίζει για όλα.