Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Η μέρα κλείνει τον μήνα με διάθεση για ξεκαθαρίσματα, αποφάσεις και ένα μικρό restart πριν μπούμε στον Σεπτέμβριο. Η ημέρα μπορεί να φέρει αλλαγές στα σχέδια, αλλά και την ευκαιρία να δεις πιο καθαρά τι θέλεις να κρατήσεις και τι δεν σου ταιριάζει πια.

Κριός

Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι θέλεις να αλλάξεις τα πάντα εδώ και τώρα, όμως καλύτερα να μην παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Μια συζήτηση ή μια ξαφνική εξέλιξη μπορεί να σου δείξει μια διαφορετική πλευρά μιας κατάστασης. Στα αισθηματικά, άφησε χώρο και στην άλλη πλευρά να εκφραστεί. Αν είσαι single, ένα πρόσωπο που δεν μοιάζει καθόλου με τον συνηθισμένο σου τύπο μπορεί να σου τραβήξει την προσοχή.

Ταύρος

Η σημερινή ημέρα σε καλεί να βγεις λίγο από την ασφάλεια της συνήθειας, χωρίς όμως να χάσεις τη σταθερότητά σου. Οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα μπορεί να χρειαστούν διαφορετική προσέγγιση από αυτή που είχες υπολογίσει. Στη σχέση σου, προσπάθησε να μην επιμένεις μόνο στη δική σου εκδοχή των πραγμάτων. Αν είσαι single, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει εκεί που δεν το περιμένεις.

Δίδυμοι

Η ανάγκη σου για επικοινωνία είναι έντονη και σήμερα μπορείς να κάνεις μια συζήτηση που αλλάζει τα δεδομένα. Πρόσεξε μόνο τις παρορμητικές κουβέντες, γιατί μπορεί να πεις περισσότερα από όσα πραγματικά θέλεις. Επαγγελματικά, μια νέα ιδέα έχει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Στα προσωπικά σου, η ειλικρίνεια θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα από τα παιχνίδια εντυπώσεων.

Καρκίνος

Σήμερα έχεις ανάγκη να προστατεύσεις την ηρεμία και τον προσωπικό σου χώρο περισσότερο από άλλες ημέρες. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να συμμετέχει σε καταστάσεις που σου προκαλούν ένταση μόνο και μόνο για να μη δυσαρεστήσεις τους άλλους. Ένα οικονομικό ή οικογενειακό θέμα μπορεί να χρειαστεί ψυχραιμία. Στα αισθηματικά, αυτό που χρειάζεσαι είναι ασφάλεια και ξεκάθαρες προθέσεις.

Λέων

Έχεις έντονη διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες, αλλά η ημέρα θέλει ευελιξία γιατί τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά. Μια ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί μέσα από φίλους, γνωριμίες ή μια απρόσμενη πρόταση. Στα αισθηματικά, μην προσπαθείς να ελέγξεις την εξέλιξη μιας σχέσης. Αν είσαι single, η αυτοπεποίθησή σου σε κάνει ιδιαίτερα ελκυστική.

Παρθένος

Βρίσκεσαι σε περίοδο που θέλεις να βάλεις τάξη στη ζωή σου και σήμερα μπορεί να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά πρέπει να αλλάξεις. Μην κολλάς όμως στην τελειότητα, γιατί μια μικρή ανατροπή μπορεί τελικά να σε οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα. Επαγγελματικά, κράτησε ανοιχτό μυαλό απέναντι σε μια νέα πρόταση. Στα αισθηματικά, πες αυτό που νιώθεις χωρίς να το αναλύεις υπερβολικά.

Ζυγός

Η διάθεσή σου γίνεται πιο εξωστρεφής και θέλεις να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μια πρόταση για έξοδο, ταξίδι ή κάτι διαφορετικό μπορεί να ανανεώσει σημαντικά την ψυχολογία σου. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να σου δείξει αν υπάρχει πραγματικά κοινή κατεύθυνση με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Μην φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που θέλεις.

Σκορπιός

Η ημέρα φέρνει έντονα συναισθήματα και μπορεί να σε κάνει να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με άλλους χρειάζονται προσοχή και όχι παρορμητικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά, η ζήλια ή η καχυποψία δεν θα σου δώσουν τις απαντήσεις που ψάχνεις. Μια ειλικρινής συζήτηση, αντίθετα, μπορεί να αλλάξει πολλά.

Τοξότης

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο και σήμερα μπορεί να χρειαστεί να κάνεις έναν μικρό συμβιβασμό. Μην θεωρήσεις όμως ότι πρέπει να εγκαταλείψεις τις ανάγκες σου για να διατηρήσεις την ισορροπία. Επαγγελματικά, μια απρόβλεπτη εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί πιο θετική από όσο φαίνεται αρχικά. Αν είσαι single, μια νέα γνωριμία μπορεί να έχει έντονη χημεία.

Αιγόκερως

Η καθημερινότητά σου χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, αλλά σήμερα πιθανότατα δεν θα πάνε όλα ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αντί να εκνευριστείς, προσπάθησε να προσαρμοστείς και να κρατήσεις μόνο όσα είναι πραγματικά σημαντικά. Στα επαγγελματικά, μια αλλαγή μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχες υπολογίσει. Το βράδυ χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για εσένα και λιγότερες υποχρεώσεις.

Υδροχόος

Η ημέρα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την προσωπική σου ζωή. Θέλεις περισσότερη ελευθερία, αυθορμητισμό και ανθρώπους που δεν σε περιορίζουν. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια αλλαγή στη ρουτίνα σας θα σας κάνει καλό. Αν είσαι single, μια ξαφνική γνωριμία μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο περίμενες.

Ιχθύες

Το σπίτι, η οικογένεια και οι προσωπικές σου ανάγκες βρίσκονται στο προσκήνιο. Μπορεί να θελήσεις να αλλάξεις κάτι στον χώρο σου ή να πάρεις μια απόφαση που αφορά περισσότερο την προσωπική σου ζωή. Απόφυγε όμως να επηρεαστείς υπερβολικά από τις γνώμες των άλλων. Στα αισθηματικά, άκου περισσότερο το ένστικτό σου, αλλά έλεγξε και τα πραγματικά δεδομένα πριν βγάλεις συμπεράσματα.

Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου σου θυμίζει ότι κάποιες αλλαγές δεν χρειάζονται φόβο, αλλά καθαρό μυαλό και την τόλμη να αφήσεις πίσω ό,τι έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο του.