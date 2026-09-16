Το γραφείο ενός παιδιού δεν μπορεί να μένει ίδιο ενώ εκείνο μεγαλώνει. Άλλες ανάγκες έχει ένα πρωτάκι που προσπαθεί να συνηθίσει το καθημερινό διάβασμα και εντελώς διαφορετικές ένας έφηβος που περνά αρκετές ώρες μπροστά σε βιβλία και υπολογιστή. Το σώμα αλλάζει, οι σχολικές υποχρεώσεις γίνονται περισσότερες και μαζί τους πρέπει να εξελίσσεται και ο χώρος μελέτης.

Γι’ αυτό και η πιο πρακτική επιλογή δεν είναι ένα πολύ παιδικό γραφείο που μετά από λίγα χρόνια θα μοιάζει ακατάλληλο, αλλά μια βάση που μπορεί να προσαρμόζεται. Στην αρχή μπορεί να φιλοξενεί ξυλομπογιές, τετράδια και κατασκευές, ενώ αργότερα βιβλία, βοηθήματα, υπολογιστή και ό,τι άλλο συνοδεύει ένα πιο απαιτητικό πρόγραμμα.

Στο δημοτικό στόχος είναι να μάθει να χρησιμοποιεί τον χώρο του

Στις πρώτες τάξεις του σχολείου, το σημαντικότερο δεν είναι να έχει το παιδί ένα εντυπωσιακό γραφείο. Είναι να αποκτήσει σιγά σιγά τη συνήθεια να κάθεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο, να συγκεντρώνεται και να βρίσκει μόνο του όσα χρειάζεται.

Εδώ η σωστή στάση του σώματος έχει μεγάλη σημασία. Τα πόδια χρειάζεται να στηρίζονται στο πάτωμα ή σε ένα υποπόδιο και το ύψος της καρέκλας και του γραφείου πρέπει να επιτρέπει στα χέρια να βρίσκονται σε άνετη θέση. Μια επιφάνεια χωρίς έντονες γωνίες, ένα καλό φωτιστικό και λίγοι εύχρηστοι αποθηκευτικοί χώροι αρκούν.

Καλό είναι επίσης τα βασικά αντικείμενα να βρίσκονται στο ύψος του παιδιού. Ο χώρος πρέπει να το βοηθά να γίνεται πιο ανεξάρτητο, όχι να χρειάζεται έναν ενήλικα κάθε φορά που θέλει ένα τετράδιο ή έναν μαρκαδόρο. Η τέλεια εικόνα δεν έχει ιδιαίτερη αξία αν το ίδιο το παιδί δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει το δωμάτιό του.

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Στο γυμνάσιο χρειάζεται περισσότερο χώρο και καλύτερη οργάνωση

Η μετάβαση στο γυμνάσιο αλλάζει αρκετά την καθημερινότητα. Τα μαθήματα γίνονται περισσότερα, μαζί και τα βιβλία, τα τετράδια, οι σημειώσεις και όλα εκείνα τα μικρά αντικείμενα που μπορούν μέσα σε λίγες ημέρες να μετατρέψουν μια καθαρή επιφάνεια σε χάος.

Σε αυτή τη φάση, ένα μεγαλύτερο γραφείο αρχίζει να γίνεται πραγματικά χρήσιμο. Η αποθήκευση αποκτά μεγαλύτερη σημασία, όπως και ο διαχωρισμός των σχολικών αντικειμένων από όσα χρησιμοποιούνται για χόμπι ή προσωπικές δραστηριότητες. Θήκες για βιβλία, συρτάρια για χαρτικά και ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε εμφανές σημείο μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα αρκετά πιο εύκολη.

Παράλληλα, η καρέκλα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται όσο το παιδί ψηλώνει. Και εδώ χρειάζεται μέτρο στη διακόσμηση. Μερικές προσωπικές πινελιές κάνουν τον χώρο πιο ευχάριστο, αλλά όταν φωτογραφίες, διακοσμητικά και μικροαντικείμενα καταλαμβάνουν σχεδόν όλη την επιφάνεια, το γραφείο παύει να εξυπηρετεί τον βασικό του σκοπό.

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Στο λύκειο γίνεται κανονικός χώρος μελέτης

Στο λύκειο οι ώρες διαβάσματος συνήθως αυξάνονται και ο υπολογιστής μπαίνει πιο έντονα στην καθημερινότητα. Το γραφείο πλέον δεν λειτουργεί απλώς ως ένα σημείο για τα μαθήματα, αλλά ως προσωπικός χώρος εργασίας και συγκέντρωσης.

Η οθόνη καλό είναι να βρίσκεται περίπου στο ύψος των ματιών, ενώ το φωτιστικό πρέπει να φωτίζει καλά την επιφάνεια χωρίς να δημιουργεί ενοχλητικές αντανακλάσεις. Η καρέκλα χρειάζεται σωστή στήριξη στη μέση και αρκετές δυνατότητες ρύθμισης, ιδιαίτερα όταν ο έφηβος περνά πολλές ώρες καθισμένος.

Εξίσου σημαντικό είναι και το βάθος του γραφείου. Πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση από την οθόνη, αλλά και χώρος για ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. Σε αυτή την ηλικία, άλλωστε, το παιδί μπορεί και πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στην οργάνωση και την αισθητική του δωματίου του. Ο χώρος πρέπει να του ταιριάζει και όχι απλώς να αρέσει στους γονείς.

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Το καλύτερο γραφείο είναι αυτό που μεγαλώνει μαζί του

Δεν χρειάζεται κάθε λίγα χρόνια να αλλάζεις όλα τα έπιπλα του παιδικού δωματίου. Μια ανθεκτική επιφάνεια, μια καλή ρυθμιζόμενη καρέκλα, μετακινούμενα συρτάρια και ράφια που μπορούν να αλλάζουν θέση προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από ένα έτοιμο σετ σχεδιασμένο αποκλειστικά για μικρές ηλικίες.

Το σημαντικότερο είναι να παρατηρείς την πραγματική καθημερινότητα του παιδιού. Πώς κάθεται, πού αφήνει τα βιβλία του, τι χρησιμοποιεί περισσότερο και τι τελικά μένει μόνιμα παρατημένο. Το σωστό γραφείο δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς τέλειο και τακτοποιημένο. Χρειάζεται να λειτουργεί.

Όταν ο χώρος προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ηλικίας, βοηθά το παιδί όχι μόνο να διαβάζει πιο άνετα, αλλά και να αποκτά σταδιακά καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη αυτονομία. Και τελικά αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ένα όμορφο παιδικό δωμάτιο που δείχνει άψογο μόνο στις φωτογραφίες.