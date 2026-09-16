Κάποια ρούχα τα επιλέγεις για τη διάθεσή σου, τον τρόπο που κινείσαι μέσα στην πόλη, ακόμη και για το πόσο θέλεις να ακολουθείς ή να αγνοείς όσα θεωρούνται τάση κάθε σεζόν. Κάπου σε αυτή τη λογική κινείται και η νέα Funky Buddha FNK.GRWN//26, που αντιμετωπίζει το streetwear περισσότερο σαν τρόπο έκφρασης και λιγότερο σαν ακόμη ένα trend.

FNK.GRWN//26 και η ιδέα πίσω από τη συλλογή

Το κεντρικό μήνυμα της capsule collection είναι το «Between Soul & State, We Grow» και ουσιαστικά μιλά για την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που νιώθεις και σε αυτό που τελικά επιλέγεις να δείξεις προς τα έξω. Ακούγεται λίγο φιλοσοφικό για μια συλλογή ρούχων, όμως στην πράξη η ιδέα είναι αρκετά απλή. Μεγαλώνεις, αλλάζεις, δοκιμάζεις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου και κάπως έτσι αλλάζει μαζί σου και το προσωπικό σου στιλ. Ακόμη και το όνομα FNK.GRWN ακολουθεί αυτή τη σκέψη. Το «Funky» συνδέεται με τη δημιουργικότητα και την ελευθερία, ενώ το «Grown» με την ωρίμανση και την εξέλιξη.

Streetwear χωρίς πολλούς κανόνες

Αισθητικά, η συλλογή πατά ξεκάθαρα στο σύγχρονο urban στιλ. Θα βρεις oversized σιλουέτες, raw υφές και έντονα graphics, με τα κομμάτια να έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν ως statements χωρίς να χάνουν την άνεση που περιμένεις από το streetwear.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της FNK.GRWN//26. Δεν προσπαθεί να σου πει πώς πρέπει να ντυθείς. Αντίθετα, σου αφήνει χώρο να πάρεις ένα κομμάτι και να το κάνεις δικό σου. Με baggy παντελόνι, denim, sneakers ή με κάτι τελείως διαφορετικό, ανάλογα με το προσωπικό σου ύφος.

Μια συλλογή για όσους δεν θέλουν απλώς να ακολουθούν

Η Creative Director της Funky Buddha, Βίκυ Κανδρή, εξηγεί ότι η δημιουργική ομάδα ήθελε μια συλλογή street, bold και unapologetic, με έμφαση στην ελευθερία, την άνεση και την αυτοέκφραση. Η FNK.GRWN//26 περιλαμβάνει επιλεγμένα unisex κομμάτια και θα διατίθεται για περιορισμένο διάστημα σε επιλεγμένα καταστήματα αλλά και στο online shop.

Με λίγα λόγια, η Funky Buddha FNK.GRWN//26 δεν προσπαθεί απλώς να σου προτείνει τι θα φορέσεις αυτή τη σεζόν. Σου θυμίζει κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον. Το στιλ έχει περισσότερο νόημα όταν δεν προσπαθείς να μοιάσεις σε κάποιον άλλον, αλλά όταν αφήνεις πάνω του κάτι από εσένα.