Η Barbie® γιορτάζει φέτος την 25η επέτειο της ταινίας Barbie™ στον Καρυοθραύστη, μιας από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της Barbie, που εδώ και 25 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτινών αναμνήσεων πολλών γενεών. Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, η αυθεντική ταινία του 2001 επιστρέφει στο Netflix, προσκαλώντας όσους μεγάλωσαν με την αγαπημένη αυτή ιστορία να ξαναζήσουν τη μαγεία της και μια νέα γενιά θεατών να την ανακαλύψει για πρώτη φορά.

Και η μαγεία δεν σταματά εδώ! Τον Νοέμβριο, η αγαπημένη ιστορία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια ολοκαίνουργια ταινία κινουμένων σχεδίων, που επανασυστήνει τον μαγικό κόσμο της Barbie™ στον Καρυοθραύστη μέσα από μια σύγχρονη ματιά, φέρνοντας την κλασική ιστορία σε μια νέα εποχή.

Η αρχική ταινία αποτέλεσε την αφετηρία της κινηματογραφικής πορείας της Barbie και σύστησε σε μια ολόκληρη γενιά παιδιών τον μαγικό κόσμο του μπαλέτου, μέσα από μια ιστορία γεμάτη περιπέτεια, μουσική και φαντασία. Στην ταινία, η Barbie υποδύεται την Κλάρα, η οποία λαμβάνει ως δώρο έναν ξύλινο Καρυοθραύστη. Όταν εκείνος ζωντανεύει για να την προστατεύσει από τον κακό Βασιλιά Ποντικό, η Κλάρα ξεκινά μαζί του ένα μαγικό ταξίδι για να βρει τη Ζαχαρωτή Πριγκίπισσα και να λύσει τα μάγια. Μια διαχρονική ιστορία που μας θυμίζει πως η καλοσύνη, η εξυπνάδα και το θάρρος μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο.

Η 25η επέτειος σηματοδοτεί παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο για την αγαπημένη ιστορία, με μια ολοκαίνουργια ταινία κινουμένων σχεδίων, σε παραγωγή των Mattel Studios, που κάνει πρεμιέρα στο Netflix τον Νοεμβρίου του 2026. Η νέα ταινία φέρνει τον κλασικό κόσμο του μπαλέτου στο σήμερα, συνδυάζοντας την κλασική χορευτική παράδοση με σύγχρονες μορφές έκφρασης. Εντυπωσιακές χορευτικές σκηνές παντρεύουν το μπαλέτο με το hip hop, δημιουργώντας μια φρέσκια, σύγχρονη και δυναμική προσέγγιση μιας ιστορίας που συνεχίζει να γοητεύει μικρούς και μεγάλους.

Ξεχωριστό ρόλο στη νέα ταινία έχει η θρυλική χορεύτρια, χορογράφος και σκηνοθέτης Debbie Allen, η οποία συμμετέχει στην παραγωγή και αναλαμβάνει τη χορογραφική επιμέλεια της ταινίας. Με μια σπουδαία και πολυετή διαδρομή στον κόσμο του χορού, συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κίνησης και των χορογραφιών, συνδυάζοντας την κλασική τεχνική με σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης και μεταφέροντας την εμπειρία και το πάθος της για τον χορό σε μια νέα γενιά. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαχρονική σχέση της Debbie Allen με τη Barbie, μετά την κυκλοφορία της συλλεκτικής κούκλας Debbie Allen από τη Mattel, ως φόρο τιμής στην καλλιτεχνική της πορεία και τη σημαντική συμβολή της στον κόσμο του χορού.

Η μαγεία της Barbie™ στον Καρυοθραύστη δεν περιορίζεται ωστόσο μόνο στην οθόνη. Με αφορμή την 25η επέτειο, η Barbie παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια συλλογή προϊόντων, εμπνευσμένη από την αγαπημένη ιστορία και τον κόσμο της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων. Η συλλογή φέρνει στη ζωή αγαπημένους χαρακτήρες, όπως η Κλάρα, η Ζαχαρωτή Πριγκίπισσα, οι Νεράιδες του Χιονιού και οι Μπαλαρίνες της Χώρας των Γλυκών, μέσα από παιχνίδια και αξεσουάρ που ενθαρρύνουν τη φαντασία και το δημιουργικό παιχνίδι. Η συλλογή είναι ήδη διαθέσιμη σε καταστήματα λιανικής παιχνιδιών και online.

Αργότερα το φθινόπωρο, οι επετειακές κυκλοφορίες θα συνεχιστούν με τη συλλεκτική Barbie Signature® Sugar Plum Princess 25th Anniversary Nutcracker Doll, εμπνευσμένη από την αρχική κούκλα Barbie Ζαχαρωτή Πριγκίπισσα. Η συλλεκτική κούκλα διαθέτει κομψή στολή μπαλαρίνας και σώμα με πλήρη δυνατότητα κίνησης, αποτελώντας έναν φόρο τιμής στην αγαπημένη ταινία του 2001 και μια ξεχωριστή προσθήκη στη συλλογή κάθε συλλέκτη.

Παράλληλα, η Barbie εμπλουτίζει τον κόσμο της Barbie™ στον Καρυοθραύστη μέσα από μια σειρά συνεργασιών και ξεχωριστών εμπειριών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η Barbie x Bloch, μια συλλογή που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο και αντλεί έμπνευση από την αισθητική του μπαλέτου, συνδυάζοντας απαλές χρωματικές αποχρώσεις με κλασικά σχέδια για παιδιά και ενήλικες. Η 25η επέτειος γιορτάζεται επίσης μέσα από διεθνείς συνεργασίες με σημαντικούς φορείς του χορού και του πολιτισμού, όπως το Royal Ballet and Opera στο Λονδίνο, η Paris Opera και το The Australian Ballet, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Barbie με τον κόσμο του χορού.

Η επιστροφή της Barbie™ στον Καρυοθραύστη έρχεται σε μια εποχή που το κοινό ανακαλύπτει ξανά τις κλασικές ταινίες κινουμένων σχεδίων της Barbie, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το 1,8 δισεκατομμύριο λεπτά παρακολούθησης στο YouTube από την αρχή του έτους, αντιπροσωπεύοντας το 61% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης του καναλιού της Barbie. Παράλληλα, το περιεχόμενο των ταινιών έχει συμβάλει σε αύξηση κατά 82% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης του καναλιού σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ το 41% των λεπτών παρακολούθησης προέρχεται από νέους θεατές.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη διαχρονική δύναμη των ιστοριών της Barbie και την ικανότητά τους να φέρνουν κοντά διαφορετικές γενιές. Για όσους μεγάλωσαν με τη Barbie™ στον Καρυοθραύστη, η επιστροφή της ταινίας είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούν έναν αγαπημένο κόσμο από τα παιδικά τους χρόνια και να μοιραστούν τη χαρά τους με τη νέα γενιά. Για τα παιδιά που τον ανακαλύπτουν σήμερα είναι η αρχή μιας νέας περιπέτειας, γεμάτης χορό, φαντασία, δημιουργικότητα και στιγμές που μπορούν να γίνουν οι δικές τους αγαπημένες γιορτινές αναμνήσεις.

«Στη Barbie είμαστε περήφανοι που δημιουργούμε ιστορίες που εμπνέουν τη φαντασία και χαρίζουν χαρά σε διαφορετικές γενιές. Καθώς γιορτάζουμε την 25η επέτειο της Barbie™ στον Καρυοθραύστη, αυτή η συλλογή τιμά τη διαχρονική δύναμη του χορού και της αφήγησης προσκαλώντας τις οικογένειες του σήμερα να δημιουργήσουν μαζί νέες γιορτινές παραδόσεις και αναμνήσεις», ανέφερε ο Nathan Baynard, Vice President και Head of Barbie, Mattel.