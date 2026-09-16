Οι μακριές βλεφαρίδες θεωρούνται διαχρονικά ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του προσώπου. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, έχουν δημιουργηθεί ολόκληρες βιομηχανίες γύρω από τις ψεύτικες βλεφαρίδες, τις extensions και τις θεραπείες που υπόσχονται πιο έντονο βλέμμα.

Όταν, όμως, το ίδιο χαρακτηριστικό αφορά έναν άνδρα, η εικόνα συχνά αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Σε μια προσπάθεια να δείχνουν πιο «αρρενωποί», ορισμένοι νέοι άνδρες επιλέγουν να κόβουν ή να τριμάρουν τις βλεφαρίδες τους, θεωρώντας ότι έτσι θα αποκτήσουν ένα πιο αυστηρό και λιγότερο «θηλυκό» βλέμμα.

Η τάση που εξαπλώνεται μέσα από τα social media

Βίντεο στα οποία νεαροί άνδρες κόβουν τις βλεφαρίδες τους σε κουρεία ή ινστιτούτα αισθητικής άρχισαν να εμφανίζονται στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες. Η πρακτική συνδέθηκε γρήγορα με το λεγόμενο «looksmaxxing», δηλαδή την online κουλτούρα που ενθαρρύνει τους νέους να κάνουν διαρκείς αλλαγές στην εμφάνισή τους με στόχο να θεωρούνται πιο ελκυστικοί.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το φυσικό μήκος των βλεφαρίδων παρουσιάζεται ως κάτι που χρειάζεται «διόρθωση». Το αποτέλεσμα είναι μια παράξενη τάση, η οποία βασίζεται περισσότερο σε στερεότυπα για την ανδρική εμφάνιση παρά σε οποιαδήποτε πραγματική ανάγκη.

Γιατί το κόψιμο μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Οι βλεφαρίδες δεν υπάρχουν μόνο για αισθητικούς λόγους. Λειτουργούν ως φυσικό φίλτρο για τα μάτια, βοηθώντας να απομακρύνονται σκόνη, ιδρώτας και άλλα μικροσκοπικά σωματίδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ερεθισμό.

Όταν κόβονται, τα μάτια μπορεί να γίνουν πιο ευάλωτα σε φαγούρα, κοκκίνισμα, ερεθισμούς και λοιμώξεις. Επιπλέον, η χρήση ψαλιδιών ή άλλων αιχμηρών εργαλείων τόσο κοντά στους οφθαλμούς αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού. Μια απότομη κίνηση αρκεί για να προκληθεί σοβαρή ζημιά.

Παράλληλα, οι βλεφαρίδες δεν επανέρχονται αμέσως στο αρχικό τους μήκος. Η ανάπτυξή τους χρειάζεται χρόνο, επομένως η ενόχληση και η αλλαγή στην εμφάνιση μπορεί να διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες ή και μήνες.

Οι βλεφαρίδες δεν έχουν φύλο

Η ιδέα ότι οι μακριές βλεφαρίδες κάνουν έναν άνδρα να δείχνει λιγότερο αρρενωπός δεν αποτελεί βιολογικό δεδομένο. Το μήκος και η πυκνότητά τους επηρεάζονται κυρίως από γενετικούς παράγοντες και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το φύλο.

Η σύνδεση των μακριών βλεφαρίδων με τη θηλυκότητα είναι, στην πραγματικότητα, αποτέλεσμα κοινωνικών και αισθητικών στερεοτύπων. Και το να ακολουθεί κάποιος μια διαδικτυακή τάση που μπορεί να βλάψει τα μάτια του, μόνο και μόνο για να ανταποκριθεί σε μια επιβεβλημένη εικόνα «αρρενωπότητας», δεν είναι βελτίωση της εμφάνισης. Είναι ένα περιττό ρίσκο.